Laufen, Medaillen und ein Familienfest: Tausende Läuferinnen und Läufer sind am Sonntag in Berlins Innenstadt unterwegs

Fitness S25 Berlin Lauf startet am Olympiastadion

Berlin. Die Hauptstädter dürfen sich auf einen frühlingshaften Sonntag freuen. Aber während die meisten den Tag nutzen, um sich vor Wochenbeginn noch einmal richtig auszuruhen, starten mehrere Tausend Hobbysportler sowie Spitzenathletinnen und -athleten aus der ganzen Welt beim S25 Berlin Lauf am Olympiastadion. Der umfasst Strecken von unterschiedlicher Länge, auf die sich Berliner und internationale Gäste das ganze Jahr lang vorbereitet haben. Begleitet wird dr Lauf von einem Familienfest.

Die Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Sie konnten etwa wählen zwischen zehn Kilometern, Halbmarathon, 25 Kilometern, fünf mal fünf Kilometerstaffel mit Einzel- und Teamwertung sowie einem zwei Kilometer langen Kinderlauf. Die Kosten reichten von acht bis 130 Euro. Vor Ort besteht noch die Möglichkeit, sich kurzfristig anzumelden, dann aber mit einem Aufpreis.

S25 Berlin Lauf: Am Olympiastadion geht es los

Das Olympiastadion ist gleichzeitig Start- und Zielpunkt des Traditionsrennens. Wer daran teilnimmt, ist je nach Route mehr oder weniger ausgedehnt in der Innenstadt unterwegs und passiert eine Vielzahl von Berliner Sehenswürdigkeiten.

Doch nicht nur für durchtrainierte Sportler gibt es an diesem Tag Programm. Am Olympiastadion erwartet Gäste jeden Alters ein kostenloses Lauf-Festival, zudem Bühnenprogramm und mehrere Kinderspiel- und Bewegungsparcours. Snacks und Getränke kommen aus Food Trucks, wer eher auf Wochendentspannung Wert legt, ruht sich in der Chill-out-area aus.

Der S25 Berlin Lauf hat eine lange Tradition

Der Lauf war 1981 erstmals von der französischen Militärverwaltung veranstaltet worden. „Es ist der älteste Citylauf Deutschlands“, sagt Renn-Direktor Martin Seeber. 2017 stieg die Berliner Sparkasse als Hauptsponsor ein.

Die Strecken verlaufen durch Charlottenburg, Schöneberg und Mitte. Das bedeutet erhebliche Einschränkungen für den Verkehr in der Stadt. Es kommt zu umfangreichen Sperrungen. Autofahrer sollten die City meiden.

Lesen Sie auch: Halbmarathon 2023 in Berlin: Ergebnisse liegen vor – Sperrung der Strecke aufgehoben