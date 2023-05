Klimakleber in Berlin: Wo es Blockaden gibt – Aktivisten nutzen neue Klebe-Mischung

Die Protestwelle der Klimakleber von die "Letzte Generation" in Berlin dauert an. Zum Wochenstart gibt es neue Aktionen. News im Blog.

Die Letzte Generation hat seit Mitte April ihren Protest verstärkt

Die Polizei registrierte in der Zeit vom 16. April bis zum 7. Mai 151 Straßenblockaden, 8 davon auf Autobahnen

Der Verkehr heute in Berlin: Hier informieren wir Sie live über die aktuelle Lage im Newsblog

Berlin. Sie wollten "Berlin zum Stillstand" bringen. Doch das ist den Klimaklebern der "Letzten Generation" zuletzt nur selten gelungen – weil die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz ist und die Blockaden zumeist rasch auflösen kann. Zwar kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Staus in der Hauptstadt, das große Chaos aber blieb zumeist aus.

Ziel der Aktivistengruppe ist es, mit Klebe-Blockaden mehr Ehrgeiz beim Kampf gegen die Erderwärmung durchzusetzen. Doch wie kommt diese Protestart bei den Menschen in Deutschland an? Eine Umfrage offenbart teils überraschende Ergebnisse.

Wo gibt es aktuell Blockaden? Welche Straßen sind gesperrt? Auf welchen Autobahnen kommt es zu Staus? Wie reagieren Berlins Autofahrer auf die Proteste? Auf welche Strecke läuft der Verkehr wieder? Alle News zur "Letzten Generation" lesen Sie in diesem Liveblog.

"Letzte Generation" heute in Berlin: Blockaden dauern an

8.37 Uhr: "Noch immer gibt es keine Nachrichten über das Ende von Blockadeaktionen. Auch die Einschränkungen z.b. in Wedding, Fennstraße/Müllerstraße sind weiter aktiv", twitterte die Verkehrsinformationszentrale Berlin.

Blockaden sorgen für Stau – Aktivisten mit neuem Klebe-Mix

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren die A100 am Hohenzollerndamm.

7.34 Uhr: Die Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sorgen zum Wochenstart mit zahlreichen Blockaden für Verkehrsbehinderungen in Berlin. In der vergangenen Woche hatten sie eine Pause eingelegt.

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren die A100 am Hohenzollerndamm.

Wie viele Menschen an den Blockaden beteiligt seien, könne man noch nicht abschätzen, sagte eine Polizeisprecherin. Wie die "Letzte Generation" mitteilte, komme bei den Aktionen, etwa auf dem Hohenzollerndamm, ein Sandklebe-Gemisch zum Einsatz. Das solle das Lösen der festgeklebten Hände von der Straße erschweren. Nach Angaben eines dpa-Fotografen vor Ort hatten sich auf dem Hohenzollerndamm zwei der insgesamt sechs Protestierenden an Mietwagen festgeklebt, die sie aufgestellt hatten, um den Verkehr zu stoppen.

Die Aktivisten kleben sich während der Blockaden auch an Autos fest.

"Von den Blockaden im Stadtgebiet ist auch der Busverkehr betroffen! Linien werden umgeleitet oder verkürzt. Die angezeigten Fahrten an den Haltestellen können ausfallen!", teilte die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mit. Eine aktuelle Live-Verkehrskarte können Sie hier sehen.

Hier kommt es laut VIZ und Polizei zu Blockaden:

Die A100 ist in Richtung Wedding vor dem AD Charlottenburg gesperrt

A100 Rudolf-Wissell-Brücke in Richtung Nord

S-Bahnhof Hohenzollerndamm Auffahrt A100 Nord

A100 Richtung Süd ungefähr 200 Meter vor dem Hohenzollerndamm

Rudolstädter Straße / Hohenzollerndamm

Greifswalder Straße / Danziger Straße

Danziger Straße / Prenzlauer Allee

Fennstraße / Müllerstraße in Wedding

Kudamm / Lewishamstraße in Charlottenburg

Eberswalder Straße / Schönhauser Allee

Spandauer Damm / Schloßstraße

Am Treptower Park Elsenstraße

Kaiserdamm / Sophie-Charlotte-Straße

Dominicusstraße / Ebersstraße

Dominicusstraße / Hauptstraße

U-Bahnhof Kaiserdamm

Tempelhofer Damm / Hoeppnerstraße

Knapp 2000 Verfahren nach Klimaprotesten

Sonntag, 14. Mai, 9.44 Uhr: Der anhaltende Protest von Klima-Demonstranten hat inzwischen bei der Staatsanwaltschaft zu knapp 2000 Verfahren (Stand: 10. Mai) geführt. In rund 1790 Fällen geht es demnach um Aktionen der Klimagruppe Letzte Generation, die restlichen Verfahren richten sich gegen Mitglieder der Organisation Extinction Rebellion.

In insgesamt knapp 680 Fällen seien Verfahren bei der Staatsanwaltschaft verbunden worden, weil es sich um mehrere Vorwürfe gegen dieselbe Person handele. 86 Urteile wurden nach den Angaben bislang gesprochen, 40 davon sind rechtskräftig. In der Regel wurden die Klimaaktivisten zu Geldstrafen verurteilt, meist wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. In einem Fall endete der Prozess laut Staatsanwaltschaft mit einem Freispruch. Ende April gab es allerdings erstmals in Berlin eine Haftstrafe für eine Klimaaktivistin - ohne Bewährung.

Die Staatsanwaltschaft beantragt meist eine Ahndung der Taten durch einen Strafbefehl, also ohne mündliche Verhandlung. Bislang sei dies bei Mitgliedern der Letzten Generation in rund 690 Fällen so gewesen, hieß es. Anklagen wurden demnach bislang in 23 Fällen erhoben. Offen sind nach den Angaben derzeit knapp 90 Verfahren. Rund 310 Fälle seien eingestellt worden mit Blick auf weitere Vorwürfe oder weil Beweise nicht ausreichten. Wird gegen zunächst erlassene Strafbefehle Einspruch eingelegt, kommt es zur mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten. Das ist seit einigen Monaten regelmäßig der Fall.

Parallel dazu laufen bei der Berliner Polizei Hunderte Verfahren zu den andauernden Protestaktionen der Letzten Generation. Die Polizei registrierte nach Angaben einer Sprecherin in der Zeit vom 16. April bis zum 7. Mai 151 Straßenblockaden, 8 davon auf Autobahnen. Im Zusammenhang damit wurden demnach bislang 780 Strafverfahren (Zeitraum 19. April bis 10. Mai) eingeleitet.

Protestmarsch und Willkommenstreffen

Samstag, 13. Mai, 13 Uhr: Auch heute findet wieder ein Protestmarsch der Klimaaktivisten statt. Dieser startet um 16 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

‼️Nächster Protestmarsch in Berlin.



Morgen findet in Berlin der nächste öffentliche Protestmarsch statt. Diesmal um 16:00 vom Brandenburger Tor aus.



Morgen findet in Berlin der nächste öffentliche Protestmarsch statt. Diesmal um 16:00 vom Brandenburger Tor aus.

Außerdem findet am Abend ein Willkommenstreffen im Treptower Park statt, teilte die Letzte Generation auf Twitter mit.

Drei Viertel lehnen Methoden der Letzten Generation ab

11.42 Uhr: Die Letzte Generation findet mit ihren Protestaktionen wenig Rückhalt. Drei Viertel der Teilnehmer einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur lehnten den Versuch, mit Aktionen wie Straßenblockaden mehr Klimaschutz durchzusetzen, ab - 60 Prozent gaben an, dies „voll und ganz“ zu tun, 16 Prozent „eher“. Weitere 13 Prozent der Befragten sagten, sie befürworteten die Aktionen „eher“, nur 5 Prozent taten dies „voll und ganz“. Der Rest war unentschieden oder machte keine Angaben.

Die Ablehnung für die Methoden der Gruppe war unter AfD-Anhängern mit 91 Prozent besonders groß und bei Unterstützern der FDP (88 Prozent) und der CDU/CSU (86 Prozent) kaum geringer. Auch unter Grünen-Anhängern stoßen die Aktionen bei einer Mehrheit von 53 Prozent auf Ablehnung. Tendenziell unterstützen jüngere Befragte die Aktionen eher, allerdings tun dies selbst bei den 18- bis 29-Jährigen nur 36 Prozent.

Mehr Zuspruch bekommt die Letzte Generation für ihre Forderung nach einem Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen, wenngleich eine Mehrheit von 54 Prozent der Befragten dies „falsch“ oder „eher falsch“ findet. 40 Prozent finden es „richtig“ oder „eher richtig“. Unter den Anhängern der im Bundestag vertretenen Parteien gäbe es dafür Mehrheiten bei den Unterstützern der Grünen (68 Prozent) und der Linken (63 Prozent), SPD-Unterstützer sind in der Frage gepalten (47 Prozent dafür, 48 Prozent dagegen).

Die skeptische Haltung vieler Befragter zu den Methoden der Letzten Generation und zur Forderung nach Tempo 100 bedeutet aber nicht, dass die Menschen mit der Klimaschutz-Bilanz der Bundesregierung zufrieden sind. Insgesamt 47 Prozent finden, dass die Regierung hier zu wenig tut, 20 Prozent meinen, sie tue zu viel, weitere 17 Prozent denken, die Bundesregierung mache es richtig.

Keine Blockaden am Donnerstag

Donnerstag, 11. Mai, 8.15 Uhr: Die Klimakleber haben am heutigen Donnerstag bislang keine Blockaden im Berliner Berufsverkehr gestartet. Meldungen über Störungen oder Aktionen lagen zunächst nicht vor. Die "Letzte Generation" hatte angekündigt, in der laufenden Woche keine Blockaden durchzuführen. Stattdessen wollen sich die Klimaaktivisten um die "Integration neuer Menschen" kümmern, wie die Gruppe mitteilte.

Verkehrsminister Wissing hält Aktionen der Klimakleber für unerträglich und kriminell

Mittwoch, 10. Mai, 13.35 Uhr: Trotz seines Treffens mit der "Letzten Generation" hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erneut ausdrücklich von deren Vorgehen distanziert. „Ich halte diese Machenschaften nach wie vor für unerträglich, nicht tolerabel und für kriminell und bin der Meinung, dass die mit aller Härte des Gesetzes verfolgt werden müssen“, betonte Wissing am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag.

Der Minister hatte sich in der vergangenen Woche mit drei Vertretern der Aktivistengruppe getroffen, deren Mitglieder sich regelmäßig an Straßenkreuzungen festkleben und den Verkehr blockieren, um dadurch eine Umkehr in der Klimapolitik zu erzwingen. Wissing betonte, es sei kein Widerspruch, Straftaten konsequent zu verfolgen und die Gegenseite trotzdem anzuhören.

Protestmarsch am Alexanderplatz geplant

9.50 Uhr: Die Klimakleber der "Letzten Generation" rufen heute erneut zu einem Protestmarsch auf. Starten soll die Demo um 16 Uhr am Marx-Engels-Forum am Alexanderplatz. Bei der Berliner Versammlungsbehörde ist die Aktion nicht angemeldet. Welche Route die Klimaaktivisten nehmen wollen, teilte sie nicht mit. Es ist mit Staus und Verkehrseinschränkungen zu rechnen. An vergleichbaren Aktionen hatten zuletzt laut Polizei bis zu 150 Menschen teilgenommen.

Klimakleber: Blockade vor VW-Versammlung an der Messe Berlin

9.25 Uhr: Die "Letzte Generation" hat heute mit anderen Aktivistengruppen die Aktionärsversammlung der Volkswagen AG am Messedamm in Berlin blockiert. Dabei kam es zu Blockaden der Zufahrtswege zum Gelände an der Kreuzung Jafféstraße/Harbigstraße blockieren. Dazu teilten die Aktivisten mit: "Die Porsche-Piech-Familie, die reichste Familie Österreichs, besitzt einen Großteil der Anteile an Volkswagen. Die Organisatoren der Proteste sehen in dieser Tatsache, in Verbindung mit der mangelnden Klimapolitik des Konzerns, eine große Ungerechtigkeit: Die Superreichen hinter dem VW Konzern treffen klimaschädliche Entscheidungen, unter denen der Rest der Bevölkerung leiden wird, während sie selbst sich von den Folgen ihres Handelns freikaufen können."

Klimakleber in Berlin: Aktivistin muss 15 Tagessätze zahlen – "sehr leichtes Urteil"

Klimaaktivisten im Juni 2022 vor dem Bundeskanzleramt.

Dienstag, 9. Mai, 22 Uhr: Eine Klimaaktivistin ist wegen Sachbeschädigung am Bundeskanzleramt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wie die junge Frau in einem Twitter-Video erzählt, hatte sie im vergangenen Sommer auf die Wand des Kanzleramts "Wo ist Olaf?" und "Nö zu Öl!" geschrieben. Das Urteil beschreibt sie in dem Video als "sehr leicht", nach eigenen Angaben müsse sie 15 Tagessätze zahlen. Den konkreten Betrag nannte sie nicht. Sie begründet das milde Urteil damit, dass im Gerichtssaal "keiner an meiner Motivation gezweifelt hat, dass es richtig ist, sich für mehr Klimaschutz, gegen schlechte Klimapolitik, zu engagieren."

⚖️ 15 Tagessätze für Farbe auf das Kanzleramt ⚖️



Irma hat im letzten Sommer #WoIstOlaf und "Nö zu Öl!" an das Kanzleramt geschrieben.



Irma hat im letzten Sommer #WoIstOlaf und "Nö zu Öl!" an das Kanzleramt geschrieben. Das Urteil dazu fiel milde aus, da allen Beteiligten die Dramatik der #Klimakrise bewusst ist und dringend gehandelt werden muss.

"Letzte Generation" plant keine Blockaden in dieser Woche

Montag, 8. Mai, 15.47 Uhr: Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Montag mitgeteilt, dass es in dieser Woche keine Blockaden in Berlin gibt. "Wir verzichten diese Woche auf Straßenblockaden, um uns voll der Integration neuer Menschen zu widmen. Stattdessen bieten wir allen Menschen in Berlin die Möglichkeit, bei zwei Protestmärschen ein deutliches Zeichen an die Bundesregierung zu senden", hieß es. Bedeutet: Die Klimaschutzgruppe will sich nun um neue Mitglieder kümmern. Deshalb wird zum Kennenlernen eingeladen.

Protestmarsch am Mittwoch, den 10. Mai, 16 Uhr, Startpunkt: Marx-Engels-Forum

Protestmarsch am Samstag, den 13. Mai, 16 Uhr, Startpunkt: Brandenburger Tor

Wir verzichten diese Woche auf Straßenblockaden, um uns voll der Integration neuer Menschen zu widmen.



Stattdessen bieten wir allen Menschen in Berlin die Möglichkeit, bei zwei Protestmärschen ein deutliches Zeichen an die Bundesregierung zu senden.https://t.co/xp6eSpmJmH



2/ pic.twitter.com/v8j64IN8wd — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 8, 2023

Klimaaktivisten schmieren wieder Farbe auf Grundgesetz-Kunstwerk

Erneut haben Aktivisten der Umweltschutz-Gruppe das Denkmal «Grundgesetz 49» unweit des Reichstages mit einer Öl-ähnlichen Substanz beschmiert.

News von Sonntag, den 7. Mai 2023, 10.03 Uhr: Unterstützer der Klimagruppe Letzte Generation haben am Sonntagmorgen erneut das Berliner Grundgesetz-Denkmal beschmiert. Sie strichen eine zähe rote Flüssigkeit auf die Glasplatten in der Nähe des Reichstagsgebäudes. Auf einem Plakat steht: „Diese Regierung zerstört unsere Lebensgrundlagen.“

Die Polizei bei den Klimaklebern am Denkmal.

Auf Twitter erklärte die "Letzte Generation" die Aktion unter dem Motto "Unser Blut an euren Händen": "Jugendliche fordern im Regierungsviertel in Berlin ein, was ihnen rechtmäßig zusteht: Erhalt ihrer Grundrechte, eine Chance auf Freiheit und ein erfülltes Leben. Wann beendet das Parlament seine Bluttaten?", heißt es in dem Tweet.

+++ Unser Blut an euren Händen +++



Jugendliche fordern im Regierungsviertel in Berlin ein, was ihnen rechtmäßig zusteht: Erhalt ihrer Grundrechte, eine Chance auf Freiheit und ein erfülltes Leben.



Wann beendet das Parlament seine Bluttaten? pic.twitter.com/k5YLd4LrUV — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 7, 2023

Die Polizei sprach von drei Männern und drei Frauen, die an der Aktion beteiligt gewesen seien. Die Kunstinstallation „Grundgesetz 49“ des israelischen Künstlers Dani Karavan besteht aus gläsernen Wänden mit eingravierten Texten der Grundrechtsartikel. Eine ähnliche Farbattacke derselben Gruppe auf das Kunstwerk hatte Anfang März heftige Kritik ausgelöst. Politiker von Regierung und Opposition verurteilten damals die Aktion scharf, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zeigte sich erschüttert.

Sieht wie Blut aus: Die rote Farbe am Denkmal unweit des Reichtags.

"Letzte Generation": Fahrbahn der Invalidenstraße muss repariert werden

Sonnabend, 12.19 Uhr: Mit dem Trennschleifer haben Einsatzkräfte die Hand eines Klimaklebers aus dem Asphalt geschnitten. Dafür war die Invalidenstraße kurzzeitig voll gesperrt. "Die Fahrbahn muss nun erst repariert werden", twittert die Polizei Berlin.

"Letzte Generation": Polizei Berlin löst Klimakleber von der Fahrbahn

11.52 Uhr: Blockade am Berliner Hauptbahnhof: "Nach mehrfacher Aufforderung lösen unsere Kollegen derzeit die Hände von der Fahrbahn. Nur der mittlere Fahrstreifen ist frei und der Verkehr staut sich dort", twittert die Polizei Berlin.

"Letzte Generation": Blockade am Berliner Hauptbahnhof

11.10 Uhr: Am Sonnabend sind Aktivisten der "Letzten Generation" erneut in der Berliner Innenstadt aktiv. Jugendliche setzten sich auf die Invalidenstraße vor dem Berliner Hauptbahnhof, um Aufmerksamkeit auf die Klimapolitik zu lenken. Laut einem Tweet der "Letzten Generation" sind es junge Menschen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, sechs davon hätten sich mit der Hand auf die Fahrbahn geklebt. In einer Pressemitteilung erklären die Aktivisten: "Hintergrund des Protests der Jugendlichen ist, dass sie es sind, die die Zukunft, die von der Bundesregierung gerade vor die Wand gefahren wird, noch erleben werden. Die Jugendlichen hatten keine Möglichkeit, unsere aktuelle Regierung zu wählen, werden aber das Leid ertragen müssen, das aus dem aktuellen Versagen der Politik erwächst."

Es sind Jugendliche von 14 bis 18 beteiligt, 6 davon haben sich mit der Hand auf die Fahrbahn geklebt.



Sie hatten keine Chance die Politik zu wählen, dennoch müssen sie das Leid ertragen, das aus heutigen un früheren Entscheidungen erwächst.

"Letzte Generation": Erneuter Protestmarsch

Freitag, 5. Mai, 17.32 Uhr: Am Nachmittag zogen die Klimaaktivisten erneut mit einem Protestmarsch durch die Stadt. Unterstützer der Letzten Generation hatten sich um 15 Uhr am Brandenburger Tor getroffen.

⏰ Zeit sich zu entscheiden



Die Klimakatastrophe stellt uns vor die Wahl:



Die Klimakatastrophe stellt uns vor die Wahl: Wollen wir so weitermachen wie bisher und damit riskieren alles zu verlieren oder stellen wir uns diesem Kurs mit allen friedlichen Mitteln in den Weg und schaffen so ein gutes Leben für alle?

Zu dem Protestmarsch schrieben sie auf Twitter: "Zeit sich zu entscheiden. Die Klimakatastrophe stellt uns vor die Wahl: Wollen wir so weitermachen wie bisher und damit riskieren alles zu verlieren oder stellen wir uns diesem Kurs mit allen friedlichen Mitteln in den Weg und schaffen so ein gutes Leben für alle?"

Aktivisten besprühen Privatjet am Flughafen BER

13.02 Uhr: Unterstützer der "Letzten Generation" haben am Flughafen Berlin-Brandenburg einen Privatjet großflächig mit oranger Farbe besprüht. Sie wollten damit in eigenen Worten "gegen die exzessive Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen durch Superreiche" protestieren, hieß es in einer Pressemitteilung.

❗️ Ein vierstündiger Privatflug verursacht so viel CO2, wie eine durchschnittliche Person in einem ganzen Jahr.



Ein vierstündiger Privatflug verursacht so viel CO2, wie eine durchschnittliche Person in einem ganzen Jahr. Das reichste Prozent schädigt das Klima stärker als die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen.

"Wir haben mehrere Personen vorläufig festgenommen", twitterte die Bundespolizei Berlin. Auswirkungen auf den Flugverkehr habe es nicht gegeben. Nach Angaben der Brandenburger Polizei hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Sechs Personen seien in Gewahrsam genommen und zwei weitere Menschen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Hintergründe dazu nannte sie zunächst nicht.

Gegen 12.45 Uhr seien mehrere Personen auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hätten eine auf dem Rollfeld stehende Privatmaschine besprüht, sagte die Polizeisprecherin in Brandenburg. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Die Gruppe Letzte Generation hatte mitgeteilt, Unterstützer hätten mit zwei Drahtzangen einen Zaun des Flughafengeländes durchtrennt.

Die Gruppe Letzte Generation teilte mit, mehrere Personen mit Warnwesten seien mit Fahrrädern über das Straßennetz des Flughafens zum Terminal „General Aviation“ (GAT) gefahren. Vom GAT starten Privatjets und Geschäftsreiseflüge. Die Aktion war etwa auf Twitter zu sehen, in dem Video war ein besprühter Flieger erkennbar.

Die Bundespolizei betonte bei Twitter, es sei schnell gehandelt worden. „Vom Eindringen in den Sicherheitsbereich bis zur Feststellung der Aktivisten durch die Flughafensicherheit vergingen 40 Sekunden. Eine Gefährdung des Luftverkehrs bestand zu keinem Zeitpunkt“, hieß es in dem Tweet. „Der Zaun entspricht den internationalen Luftsicherheitsstandards.“

"Letzte Generation": Polizei hat alle Blockaden aufgelöst

11 Uhr: Wie die Berliner Polizei am späten Vormittag auf Twitter mitteilte, sind Stand 10.50 Uhr alle Blockaden der Klimaaktivisten aufgelöst worden.

"Letzte Generation" aktuell in Berlin: Hier gibt es Blockaden

8.55 Uhr: Die Berliner Polizei hat eine Liste mit den aktuellen Blockaden veröffentlicht. Diese Straßen und Kreuzungen werden aufgeführt:

Hohenzollerndamm/Rudolstädter Straße

Dominicusstraße/Ebersstraße

Frankfurter Allee/Pettenkofer Straße

Spandauer Damm/Schloß Charlottenburg

Müllerstraße/Fennstraße

Schönhauser Allee/Eberswalder Straße

Danziger Straße/Greifswalder Straße

Puschkinallee/S-Bahnhof Treptower Park

Prenzlauer Allee/Danziger Straße

Dominicus Straße/Hauptstraße

Berliner Autofahrer mit klugem Ausweichmanöver

Hier weiß man sich als Autofahrer zu helfen

7.53 Uhr: Bei der Blockade der "Letzten Generation" vor dem Ringcenter an der Frankfurter Allee in Friedrichshain haben die im Stau stehenden Autofahrer ein Ausweichmanöver gestartet – zumindest zeitweise. Wie auf einem bei Twitter veröffentlichen Bild zu sehen ist, nutzten die Autofahrer zwischenzeitlich die Gegenfahrbahn, um der Blockade zu entgehen. Währenddessen standen die Klimakleber auf der verwaisten Fahrbahn.

Berliner Polizei mahnt Autofahrer: "Greifen sie nicht selbständig ein"

7.45 Uhr: Die Berliner Polizei bestätigt bei Twitter, dass es aktuell im Stadtgebiet "mehrere blockierte Straßen" gibt. Einsatzkräfte seien auf den Weg und teilweise bereits vor Ort. Weiter schreiben die Einsatzkräfte: "Bleiben Sie ruhig und greifen sie nicht selbständig ein". Von nicht-offizieller Seite aufgeführt werden aktuell folgende Blockade-Standorte:

Spandauer Damm Höhe Schloss Charlottenburg

Fennstraße Ecke Müller Straße in Wedding

Frankfurter Allee Höhe Ringcenter in Friedrichshain

Greifswalder Straße Ecke Danziger Straße in Prenzlauer Berg

Klimakleber starten neue Blockaden im Berufsverkehr

Die "Letzte Generation" am Freitagmorgen auf der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain.

Foto: Christian Schlippes

7.30 Uhr: Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" blockieren aktuell an mehreren Stellen den Berliner Verkehr. Derzeit kommt es unter anderem zu einer Blockade vor dem Ringcenter an der Frankfurter Allee in Friedrichshain. Auch an der Greifswalder Ecke Danziger Straße in Prenzlauer Berg wird blockiert. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) melden, dass durch die Aktionen der Betrieb etlicher Buslinien aktuell gestört ist.

Schlag gegen "Letzte Generation": Firma will Strafen nicht mehr zahlen

Donnerstag, 4. Mai, 21.35 Uhr: Die Ökoworld AG will nicht mehr die Strafen der "Letzten Generation" bezahlen. Nach massiver Kritik rudert das Unternehmen zurück. Statt der Finanzierung der "Letzten Generation" will der Konzern jetzt 20.000 Euro in einen Umweltfonds spenden. Alle Details zur Rolle von Ökoworld bei den Aktionen der "Letzten Generation" lesen Sie hier.

