Bahnstreik am Freitag in Berlin: BVG, S-Bahn, Deutsche Bahn - Alle Auswirkungen

Der Bahnstreik am Freitag trifft auch Regionalbahnen und die S-Bahn in Berlin. Wichtige Infos für Fahrgäste im Überblick.

Berlin. Pendlerinnen und Pendler müssen sich am Freitag wieder auf eine erschwerte Anfahrt zur Arbeit einstellen: Vor dem Hintergrund des aktuellen Tarifkonflikts hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die Beschäftigten von rund 50 Bahnunternehmen aufgerufen, am Freitag von 3 bis 11 Uhr die Arbeit niederzulegen. Erneut sind vom Bahnstreik der Fernverkehr, aber auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr betroffen. Die S-Bahn Berlin kündigte an, dass bis 11 Uhr keine Züge fahren, der Fernverkehr der Deutschen Bahn soll sogar bis 13 Uhr eingestellt und dann schrittweise wieder aufgenommen werden. Bis in den frühen Abend sei aber mit bundesweiten Auswirkungen auf ICE- und IC-Züge zu rechnen.

Für den Regional- und S-Bahn-Verkehr wird angestrebt, nach Streikende zeitnah wieder möglichst viele Fahrten nach Fahrplan anzubieten. Dennoch wird Reisenden empfohlen, ihre Fahrten vorzuziehen oder nach hinten zu verschieben. „Alle, die umplanen können, sollten das tun“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler, der den Streik zudem als „völlig unnütz und unnötig“ verurteilte. Wer allerdings auf das Auto ausweicht, muss sich womöglich auf Staus einstellen, da die „Letzte Generation“ ihre Proteste und Straßenblockaden auch am Freitag fortsetzen will.

Streik am Freitag in Berlin - die Übersicht

Bereich Auswirkung S-Bahn Berlin Streik, kein Zugverkehr

zwischen 3 und 11 Uhr BVG (U-Bahn, Tram, Bus) kein Streik,

regulärer Verkehr Flughafen BER kein Streik,

aber Ausfälle möglich Regionalverkehr

der Deutschen Bahn

(RE- und RB-Linien von DB Regio) Streik, Ausfälle

am Vormittag Regionalverkehr

von ODEG, NEB, HANS kein Streik,

aber Ausfälle möglich Fernverkehr

der Deutschen Bahn Streik, kein Zugverkehr

zwischen 3 und 13 Uhr

Bahnstreik in Berlin am Freitag: Auch Regionalbahnen der Odeg fallen aus

Die Auswirkungen treffen, wie bereits beim Streik Ende März, aber auch Verkehrsunternehmen, die selbst nicht bestreikt werden, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg). Auch deren Regionalbahnen fallen auf allen 15 Linien aus. Grund sei, dass die Odeg die Infrastruktur der DB Netz AG nutze, die in dem Zeitraum nicht bedient werde, weil beispielsweise Fahrdienstleister der Deutschen Bahn streiken, erklärte das Unternehmen. Gewarnt wird zudem: „Es kann bereits ab Mitternacht zu Einschränkungen im Betriebsablauf kommen, die bis zum Ende des Tages andauern können.“

Damit wird insbesondere das Pendeln zwischen Berlin und Brandenburg zur Herausforderung, auch die Anreise zum Flughafen BER wird erschwert. Dort ist der Freitag üblicherweise einer der Hauptreisetage in der Woche, an diesem Freitag werden rund 70.000 Passagiere erwartet. Weil S- und Regionalbahnen ausfallen, müssen Passagiere auf Busse zum BER ausweichen, etwa die Linien X7 und X71. Bei den beiden Buslinien war der Andrang während des letzten Streiks besonders groß. Reisende sollten also in jedem Fall mehr Zeit einplanen.

Die Gewerkschaft #EVG bestreikt am Freitag, 21.04. von 3 Uhr bis 11 Uhr morgens den S-Bahnverkehr.



⚠️ In dieser Zeit können keine Zugfahrten angeboten werden!



Bitte auch nach Streikende mit Einschränkungen rechnen.



⚠️ Die BVG ist vom #Streik nicht betroffen. pic.twitter.com/Y9Q9ObTllb — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) April 19, 2023

Flughafen BER: Vereinzelte Flugausfälle bereits am Donnerstag

Dazu kommt, dass Passagiere vereinzelt von Flugausfällen betroffen sein werden – und das bereits an diesem Donnerstag. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, für Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Die Streiks finden an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn statt. Verdi verweist in der Folge auf erwartbare längere Wartezeiten, aber auch Flugausfälle. Die Airline Eurowings, die Verbindungen vom BER nach Köln/Bonn sowie Düsseldorf anbietet, hat bereits mehrere Flüge gestrichen. Der BER empfiehlt Reisenden, sich vorab zu informieren.

In Berlin bleiben als öffentliche Verkehrsmittel Busse, U-Bahnen, Trams und Fähren der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Für das Unternehmen gilt ein eigener Tarifvertrag, der aktuell nicht verhandelt wird. Wie beim vergangenen Streik verspricht die BVG, „die maximal mögliche Zahl und Größe von Fahrzeugen auf die Straßen und Schienen bringen“.

Als weitere Alternative gibt es Sharing-Fahrzeuge wie E-Scooter, Mopeds oder E-Bikes. Erfahrungsgemäß stellen sich die Anbieter darauf ein und versuchen, beispielsweise besonders an Bahnhöfen viele Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Und nicht zuletzt: Bei erwarteten 20 Grad und Sonne bleibt auch die Option, das Fahrrad zu nutzen.

Geraten wird, wenn möglich die Hauptverkehrszeit zu meiden. Während des Streiks sollten sich Fahrgäste auf vollere Fahrzeuge und möglicherweise etwas längere Wartezeiten einstellen, so die BVG. Denn auch bei vollem Einsatz könne man größere Ausfälle bei der S-Bahn nicht in vollem Umfang kompensieren.

Deutsche Bahn: Diese Rechte haben Fahrgäste bei gebuchten Tickets

Die Deutsche Bahn hat aufgrund des Streiks wieder besondere Kulanzregelungen angekündigt. Im Fernverkehr gilt für Fahrkarten, die bis einschließlich 18. April für den Streiktag gebucht wurden, dass diese bis zum 25. April flexibel genutzt werden können. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Wer komplett auf die Reise verzichten will, kann sich bei ausfallender Fahrt den Preis erstatten lassen. Auch im Nahverkehr ist es möglich, alle Fahrkarten des Deutschlandtarifs, die für den 21. April gebucht wurden, bis zum 25. April flexibel zu nutzen. Dabei sind laut Bahn auch Umwege, die nicht auf der Fahrkarte angegeben sind, zulässig.