Letzte Generation in Berlin aktuell: Berlin soll auf unbestimmte Zeit stillstehen

Blockaden in Berlin "Letzte Generation" will Berlin zum Stillstand bringen

Berlin. Der Ort ist dann doch etwas ungewöhnlicher für eine Pressekonferenz dieses Anlasses: die St.-Thomas-Kirche am Mariannenplatz in Kreuzberg. Zwischen Orgel und Sitzreihen treten um 10 Uhr fünf Mitglieder der "Letzten Generation" vor Journalisten. Es geht um die anstehenden Proteste in der Hauptstadt.

Ab Mittwoch will die Gruppierung eine großangelegte Serie von Aktionen in Berlin starten. Es soll mehrere Schritte für die Proteste geben, letztlich will die "Letzte Generation" den Stillstand der Stadt erreichen und das auf unbestimmte Zeit. Geht es nach den Klimaaktivisten haben sie dafür auch reichlich Unterstützung.

Versammlung der "Letzten Generation" am Brandenburger Tor

Die „Letzte Generation“ werde ihre Proteste „entschlossen und kreativ in Berlin starten“, sagte Irene von Drigalski, eine Sprecherin der Gruppierung. Dabei werde man sich bis Ende der Woche auf das Regierungsviertel konzentrieren. Für den anstehenden Sonntag, 15 Uhr, sei eine Versammlung am Brandenburger Tor geplant. Die Kundgebung steht unter dem Motto: „Klimakollaps verhindern – Grundrechte schützen!“ und ist eine der wenigen angemeldeten Aktionen der Gruppierung. Sie ist auch von der Versammlungsbehörde genehmigt.

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren den Verkehr in Berlin (Archivbild).

Foto: Tobias Schwarz/afp

Ab Montag, 24. April, versuche man dann die Stadt „friedlich zum Stillstand zu bringen“, so von Drigalski. Wie die Aktionen genau aussehen sollen, ließ sie allerdings im Unklaren. Auch zu den Tagen der Aktionen und wo sie genau stattfinden sollen, hielten sich die Anhänger der Klimabewegung bedeckt. Auf eine Nachfrage antwortete Carla Hinrichs, eines der Gesichter der „Letzten Generation“, lediglich, dass der Protest stören und den Alltag unterbrechen solle. „Wir werden die Stadt friedlich zum Innehalten bringen“, sagte sie.

"Letzte Generation" unterbricht mit Protestmärschen den Verkehr

In der Vergangenheit setzte die „Letzte Generation“ bei ihren Protesten vor allem auf Straßenblockaden. Mitglieder klebten oder betonierten sich zuletzt auf dem Asphalt an Kreuzungen vielbefahrener Straßen fest und sorgten für teils lange Staus. Daneben klebten sie sich schon an Gemälde, sprühten Farbe auf das Verkehrsministerium in Berlin-Mitte oder sägten die Spitze des Weihnachtsbaums am Brandenburger Tor ab.

Zuletzt kam immer häufiger eine weitere Form des Protests hinzu: sogenannte Protestmärsche. Dabei laufen sie auf Straßen und unterbrechen so den Verkehr, sogar Autobahnen werden nicht ausgeschlossen.

Protestmarsch am Mittwoch soll den Alltag unterbrechen

Doch was kommt ab Mittwoch auf die Berliner zu? Wie aus internen Nachrichten hervorgeht, die der Berliner Morgenpost vorliegen, soll die Protestwelle mit einem ebensolchen Protestmarsch starten. Am Mittwochmorgen planen die Mitglieder der „Letzten Generation“, in der St.-Thomas-Kirche zu frühstücken. Anschließend wollen sie mit „einem friedlichen Protestmarsch vom Mariannenlatz aus den Alltag unterbrechen.



Im Hintergrund arbeiten die Mitglieder der „Letzten Generation“ mit einem riesigen Aufwand an der Organisation für die Proteste. Sie suchen Unterkünfte in Berlin für die mehr als 800 angekündigten Unterstützer. Zeitgleich finden fast täglich Protesttrainings statt, in denen neuen Mitgliedern gezeigt wird, wie sie sich auf der Straße verhalten sollen. Außerdem verteilen Anhänger Flyer in Kiezen, etwa Prenzlauer Berg oder Kreuzberg.

Die Proteste in Berlin sollen erst enden, wenn die Bundesregierung auf die Forderungen der Gruppe eingeht. Auffällig dabei war, dass sie am Dienstagmorgen von den bisherigen abwichen. Zuletzt standen ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern und ein 9-Euro-Ticket als zentrale Elemente im Raum. Nun wurden diese Forderungen nach hinten geschoben, dafür wird der Gesellschaftsrat im Mittelpunkt platziert. Dabei handelt es sich um einen Rat aus gelosten Mitgliedern, der Maßnahmen mithilfe von Wissenschaftlern erarbeitet, damit Deutschland ab 2030 auf fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle oder Gas verzichten kann.

"Letzte Generation" versucht wohl, Einfluss auf Umfragen zu nehmen

Wissenschaftler und Politiker sind skeptisch, ob dies so schnell möglich wäre. Zudem stellt sich die Frage, ob ein solcher Rat überhaupt demokratisch legitimiert ist. Dass die Bundesregierung darauf eingeht, ist nicht zu erwarten. In der Vergangenheit bewegte sie sich nicht in diese Richtung, zuletzt kritisierten sogar die Grünen den Protest der „Letzten Generation“ scharf.

Andererseits hofft die Gruppierung weiterhin auf die breite Unterstützung in der Gesellschaft. Von Drigalski verwies auf acht Bürgermeister in deutschen Städten, die sich hinter die Klimaziele der Gruppierung stellten, unter anderen Marburg und Hannover. Zudem führte sie das ZDF-Politbarometer vom März an, wonach mehr als 55 Prozent solche Vereinbarungen begrüßen. Wie die Morgenpost allerdings erfahren hat, versucht die „Letzte Generation“ auch Einfluss auf Umfragewerte zu nehmen, in dem sie beispielsweise ihre Mitglieder dazu aufruft, an repräsentativen Umfragen teilzunehmen, um das Ergebnis in ihrem Sinne zu „korrigieren“.

GdP: Berlin gilt als "Wohlfühl-Biotop für Klebeblockaden"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warf den Demonstranten „Guerilla-Aktionen“ und „extremistisches Gedankengut“ vor. Es gehe um „kriminelle, hierarchisch aufgebaute Organisationen, deren Mitglieder Straftaten begehen“, um das Zusammenleben und die Handlungsfähigkeit demokratischer Institutionen lahmzulegen, kritisierte die GdP am Dienstag.

Berlin gelte als „Wohlfühl-Biotop für Klebeblockaden“, das liege an nachsichtigen Gesetzen und Solidaritätsbekundungen von Politikern, „die bei Nötigungen, Sachbeschädigungen und Widerständen von zivilem Ungehorsam sprechen“, teilte der GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh mit.

Die Blockadeaktionen durch angeklebte Demonstranten würden seit Anfang 2022 „unglaubliche Kapazitäten bei Polizei und Justiz“ binden, „so dass diese für die Bekämpfung anderer Kriminalität fehlen“. Inzwischen gebe es knapp 3000 Ermittlungsverfahren der Polizei, 800 Verdächtige, die Polizei habe 300.000 Arbeitsstunden eingesetzt, 13 Ermittler bei der Kriminalpolizei seien nur mit den Blockaden befasst.

