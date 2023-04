2022 wurden 2,5 Millionen Eintrittskarten für Vorstellungen an geförderten Bühnen in Berlin verkauft. Das sind die Publikumsrenner.

Kultur in Berlin Das sind die beliebtesten Bühnen in Berlin

Berlin. Die Berliner Bühnen und Orchester ziehen wieder mehr Publikum an. Im abgelaufenen Jahr wurden rund 2,5 Millionen Eintrittskarten für die Vorstellungen der institutionell geförderten Theater, Orchester und Tanzgruppen in Berlin verkauft. Das bedeutet nach Angaben der Senatsverwaltung für Kultur und Europa einen Zuwachs von mehr als 144 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.

Das Jahr war allerdings stark von der Corona-Pandemie geprägt, es galten noch erhebliche Einschränkungen. Das Niveau von vor der Pandemie konnte aber noch nicht erreicht werden. Im Jahr 2019 wurden rund 3,3 Millionen Eintrittskarten verkauft. Die Senatskulturverwaltung führt das auf teils noch geltende Hygienemaßnahmen und einem vorsichtigen Verhalten des Publikums zurück.

Berlin: Friedrichstadt-Palast führt Ranking in der Stadt an

Das meistbesuchte Haus im Jahr 2022 war der Friedrichstadt-Palast. Die Bühne zog unter anderen mit der Arise Grand Show 432.468 Besucher an, die für eine Eintrittskarte zahlten. Dahinter folgte die Stiftung Berliner Philharmoniker (234.193 verkaufte Eintrittskarten) und die Staatsoper Unter den Linden (190.149). Die Deutsche Oper schaffte es mit ihrem Programm lediglich auf Platz 4 mit 168.713 verkauften Karten. Die Komödie am Kurfürstendamm, die nun vorübergehend am Potsdamer Platz eingezogen ist, bewegte sich im oberen Mittelfeld mit 102.033 verkauften Karten. Das Schlusslicht der 36 aufgelisteten Bühnen machte das Theater Thikwa in Kreuzberg. Dort wurden im vergangenen Jahr 1940 Eintrittskarten verkauft.

Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) wertete die gesamten Verkaufszahlen als Erfolg. „Eine lange Zeit der Einschränkungen, zahlreiche Hilfsprogramme des Berliner Senats und zwei Haushaltsrunden später dürfen wir feststellen: Es hat funktioniert“, sagte er. Er erwartet, dass die Theater- und Opernsäle bald wieder so gefüllt sein werden wie vor der Pandemie. Das beweise nicht nur den anhaltenden Kulturhunger der Berlinerinnen und Berliner, sondern auch die bewundernswerte Resilienz der Menschen, die an den Bühnen dieser Stadt arbeite, so Lederer.