Charles am Brandenburger Tor heute in Berlin - Das müssen Zuschauer wissen

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen Berlin. Royal-Fans haben am vor allem Mittwoch am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor Gelegenheit, einen Blick auf den Monarchen zu werfen.

Charles und Camilla sind heute und morgen in Berlin

Bei ihrem Staatsbesuch kommen sie auch zum Brandenburger Tor

Wer das britische Königspaar sehen möchte, sollte diese Hinweise beachten

Berlin. Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen Deutschland – und ein erheblicher Teil ihres Staatsbesuchs findet in Berlin statt. Royal-Fans haben heute und am Donnerstag einige Gelegenheiten, einen Blick auf den Monarchen und die Königin-Gemahlin zu erhaschen. Am Brandenburger Tor gibt es sogar ein absolutes Novum: Erstmals ist auf dem Pariser Platz ein „Empfang mit militärischen Ehren“ geplant. Bislang fand eine solche Zeremonie immer am Schloss Bellevue statt. Diesmal haben Hunderte Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit, ganz nah dabei zu sein, während Autofahrer in dem Bereich mit Sperrungen rechnen müssen. Hier erfahren Sie, was man beachten muss, um das britische Köngispaar in Berlin zu sehen.

Charles und Camilla in Berlin: 1500 Besucher erhalten Zugang am Brandenburger Tor

Absperrgitter stehen auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Der britische König Charles III. und Queen Camilla kommen zum Staatsbesuch nach Berlin.

Foto: dpa

Charles und Camilla absolvieren eine Vielzahl unterschiedlicher Termine. Dabei gebe es den Wunsch des Königspaares, direkt mit den Berlinern zu sprechen und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Im Programm des Besuchs heißt es dazu wörtlich: „Gemeinsame Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern.“ Bei dem Empfang von Charles vor dem Brandenburger Tor soll es intensive Zugangskontrollen für die Besucher geben. Die Polizei will Störungen auf dem Pariser Platz ausschließen. Die Zahl der Besucher wird deshalb begrenzt und bei etwa 1500 liegen. Flaschen und sonstige gefährliche Gegenstände dürfen nicht mitgebracht werden.

Auf dem Pariser Platz soll die Bundeswehr vor dem Brandenburger Tor stehen, rechts und links ist dann jeweils Platz für etwa 700 bis 800 Menschen. „Wer Interesse hat und sich das angucken will, der kann das definitiv tun. Es empfiehlt sich dann aber, rechtzeitig da zu sein, damit man einen Platz bekommt, und etwas Ausdauer mitzubringen“, sagt ein Sprecher der Polizei über die Zeremonie, die gegen 15 Uhr beginnen soll. Zugang erhalten Besucher ab 10.30 Uhr. Das Wetter spielt jedenfalls mit: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es am Mittwoch meist trocken bei Temperaturen, die im Tagesverlauf bis zu 12 Grad erreichen können.

Das ist der Ablauf der Zeremonie am Brandenburger Tor

Vorbereitung: Für die hohen Gäste wird ein roter Teppich ausgerollt, eine Ehrenformation der Bundeswehr aus Soldatinnen und Soldaten aller drei Teilstreitkräfte - Heer, Marine und Luftwaffe - tritt an.

Für die hohen Gäste wird ein roter Teppich ausgerollt, eine Ehrenformation der Bundeswehr aus Soldatinnen und Soldaten aller drei Teilstreitkräfte - Heer, Marine und Luftwaffe - tritt an. Start: Das Blasorchester der Bundeswehr - das Stabsmusikkorps - spielt die Nationalhymne die britische Nationalhymne, anschließend die deutsche.

Das Blasorchester der Bundeswehr - das Stabsmusikkorps - spielt die Nationalhymne die britische Nationalhymne, anschließend die deutsche. Verlauf: Der Bundespräsident und König Charles schreiten die Ehrenformation zu den Klängen des Preußischen Präsentiermarsches ab.

Der Bundespräsident und König Charles schreiten die Ehrenformation zu den Klängen des Preußischen Präsentiermarsches ab. Abschluss: Als Ehrerweisung verbeugen sich Gastgeber und Gast vor der Truppenfahne, die wie die Bundesflagge die Farben schwarz-rot-gold hat und in der Mitte den Bundesadler trägt.

Charles und Camilla am Brandenburger Tor: Das Erste überträgt live

Der damalige Prinz Charles von Großbritannien und Eherau Camilla stehen vor dem Brandenburger Tor.

Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Wer die Zeremonie nicht live erleben kann: Die ARD überträgt am Mittwoch in der Sondersendung „Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin“ den ersten Teil des Besuchs unter anderem mit Eindrücken von den militärischen Ehren am Brandenburger Tor und vom Empfang im Schloss Bellevue. Die Sendung startet nach der 14-Uhr-„Tagesschau“ und läuft bis 16.30 Uhr. Tina Hassel moderiert. Mit ihr ordnen die Leiterin des ARD-Studios London, Annette Dittert, und Adelsexpertin Leontine von Schmettow den royalen Besuch für das Publikum ein.

Charles in Berlin: Das Programm am Mittwoch, 29.3., im Überblick

Charles vor dem Brandenburger Tor (Archivbild).

Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Sofern keine konkreten Zeiten genannt sind, wurde der genaue Zeitpunkt nicht öffentlich genannt. Die Veranstaltungen am und im Schloss Bellevue sind nicht öffentlich.

Zeit Ort 10.30 Uhr Brandenburger Tor: Öffnung

der Zugänge für Besucher vormittags Flughafen BER (militärischer Teil):

Landung und Begrüßung mit

mit dem Ehrenspalier des Wachbataillons 13.30 Uhr Brandenburger Tor: Schließung

der Zugänge für Besucher 15 Uhr Brandenburger Tor: Empfang

mit militärischen Ehren anschließend Gemeinsame Begegnung

mit Bürgerinnen und Bürgern anschließend Schloss Bellevue: Begrüßung

am Schlossportal anschließend Schloss Bellevue: Ansprache

des Bundespräsidenten abends Schloss Bellevue:

Staatsbankett

Charles in Berlin: Das Programm am Donnerstag, 30.3., im Überblick

Sofern keine konkreten Zeiten genannt sind, wurde der genaue Zeitpunkt nicht öffentlich genannt. Besucherinnen und Besucher sind bei den Programmpunkten im Bundeskanzleramt, am Wittenbergplatz, am Flughafen Tegel, in der Komischen Oper, in Finowfurt und in Brodowin nicht vorgesehen.

Zeit Ort morgens Bundeskanzleramt: Gespräch

mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 11.10 Uhr Wochenmarkt Wittenbergplatz:

mit Franziska Giffey mittags Bundestag: Rede 12.50 Uhr Flughafen Tegel:

Besuch des Ukraine-Ankunftszentrums nachmittags Komische Oper, Behrenstraße:

Besuch von Camilla und Elke Büdenbender nachmittags Finowfurt: Besuch des

Deutsch-Britischen Pionierbrückenbataillons 130 anschließend Brodowin: Besuch des Ökodorfs

(Landkreis Barnim)

König Charles und Camilla sollen im Hotel Adlon übernachten

Das Bett im Schlafzimmer der Royal Suite im Hotel Adlon hat King Size Übergröße und einen Ausblick auf das Brandenburger Tor.

Foto: Jens Kalaene/dpa

Zu einigen Details des königlichen Besuchs aus Großbritannien wird traditionell geschwiegen. Wo wird das Königspaar übernachten? Das Hotel Adlon bereitet sich vor. Vom Luxushotel in unmittelbarer Nähe zur britischen Botschaft gibt es aber keinen Kommentar, „aus Diskretionsgründen“. Queen Elizabeth II. hat zweimal dort residiert. Die 185 Quadratmeter große Suite mit Blick auf das Brandenburger Tor wurde nach ihrem zweiten Aufenthalt 2015 in Royal Suite umbenannt. Im Wohnzimmer mit Kamin und schwarzem Flügel hängt ein signiertes Foto von ihr und Ehemann Prinz Philip. Butler Ricardo Dürner schwärmt bis heute von der Monarchin: „Ich habe sie als sehr freundliche, nette Person kennengelernt.“ Nun bereitet er sich für seinen nächsten königlichen Einsatz vor.

( bee )