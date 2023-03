Reisende am Bahnhof Alexanderplatz in Berlin verlassen am Montagmorgen die U-Bahnlinie U5.

Mega-Streik Streik heute in Berlin: Aktuelle News - So läuft der Verkehr

Der Streik heute in Berlin läuft

Bei der S-Bahn geht nichts mehr

Auch am BER kommt es zu Flugausfällen

Auf einigen Autobahnen gibt es Stau

Berlin. Der Regionalverkehr der Deutschen Bahn und der Betrieb bei der S-Bahn Berlin ist wegen des bundesweiten Streiks eingestellt. Seit Betriebsbeginn fahren im Regionalverkehr auch in Berlin und Brandenburg keine Züge mehr. Ob am Nachmittag möglicherweise einzelne Linien wieder aufgenommen werden können, hängt vom Streikverlauf ab. Auch die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) meldet, dass 14 Linien mindestens bis zum Nachmittag nicht verkehren. Lesen Sie auch: Streik in Berlin: S-Bahn, BVG, BER – die Folgen im Überblick

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) kommt es dagegen nicht zum Streik. Ihre Verkehrsmittel - U-Bahnen, Trams und Busse - fahren regulär. Es ist allerdings zu erwarten, dass es bei der BVG deutlich voller wird.

Auch am Flughafen BER gibt es keinen Streik. Dennoch kommt es dort zu vielen Flugausfällen. Einen Überblick zu Ausfällen am BER finden Sie hier.

Streik heute (27. März) in Berlin - die Übersicht

Bereich Auswirkung S-Bahn Berlin Streik, kein Zugverkehr BVG (U-Bahn, Tram, Bus) kein Streik, regulärer Verkehr Flughafen BER kein Streik, aber Ausfälle möglich Regional- und Fernverkehr

der Deutschen Bahn Streik, kein Zugverkehr Regionalverkehr

der ODEG kein Streik, dennoch kein Zugverkehr

Autobahnen Sperrungen möglich, Staus erwartet

Streik-News in Berlin: Kein Hinweis auf Streik am Potsdamer Platz

Der Bahnhof Potsdamer Platz in Berlin.

7.50 Uhr: Am Potsdamer Platz langweilen sich ein menschenleerer Regionalbahnhof, der Bahntower und eine geschlossene Imbiss-Lok. Im Bahnhof gibt es keinen Hinweis auf den Streik, angekündigt sind allerdings nur die Züge der nicht am Streik beteiligten Verkehrsgesellschaften. Von Streikenden ist auch vorm Eingang der Deutschen Bahn nichts zu sehen.

Hauptbahnhof wird zum Geisterbahnhof

Der Hauptbahnhof in Berlin am Montagvormittag.

7.45 Uhr: Der Hauptbahnhof erinnert fast einen Geisterbahnhof. Keine Rollkoffer rattern über den Boden, keine Züge rollen ein, dafür knarzen die Rolltreppen. Die meisten Menschen dürften sich bereits im Vorfeld alternative Reisewege gesucht haben, gestrandete Passagiere sind bislang auch nicht zu sehen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben am Morgen eine Infotafel für Fahrgäste aufgestellt. Sie beantwortet die wichtigsten Fragen zur Fahrkarte und verweist auf die Webseite, da sowohl der Schalter der Fahrgastinformation ebenso wenig besetzt ist wie die Reiseauskunft.

Eine Infotafel am Berliner Hauptbahnhof.

U5 Richtung Hauptbahnhof voller als üblich

7.40 Uhr: Auf dem Weg vom Osten der Stadt in Richtung Hauptbahnhof ist allenfalls die U5 voller als üblich. Menschen stehen dicht an dicht in der U-Bahn vom Alexanderplatz, allerdings herrscht kein Gedränge. Im Straßenverkehr scheint die Situation sonst wie an Werkstagen üblich, Stau rund um den Molkenmarkt. Auch sind am Morgen einige Menschen zu beobachten, die sich mit E-Scootern fortbewegen haben oder aus Uber-Autos steigen.

Staus aktuell auf folgenden Strecken

7.35 Uhr: Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldet, dass viele Pendler aus dem Umland im Auto Richtung Berliner Innenstadt machen, auf den Autobahnen haben sich demnach Staus von bis zu +20 Minuten gebildet. Betroffen sind die A111 vo dem Tunnel Tegel Ortskern und die A115 vor dem Kreuz Zehlendorf. Stau gibt es außerdem auf der B158 vor Ahrensfelde.

U-Bahnen der Linien U7 nicht voller als gewöhnlich

Auf den Anzeigen der BVG erfahren Fahrgäste, dass es bei der U-Bahn in Berlin heute zu keinem Streik kommt.

7.30 Uhr: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen werden nicht bestreikt. Noch ist es etwa in der Zügen der Linie U7 nicht voller als sonst um die Zeit.