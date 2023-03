Blick in ein Wahllokal im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in Berlin-Weißensee.

Zahlen aus den Bezirken Volksentscheid in Berlin: So gering ist die Wahlbeteiligung

Berlin. In Berlin hat am Sonntagmorgen ein Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele begonnen. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte können darüber abstimmen. Doch bislang fällt die Wahlbeteiligung in den 2208 Abstimmungslokalen gering aus. "Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei 11,0 Prozent der Abstimmungsberechtigten", teilte die Landeswahlleitung am frühen Nachmittag mit. Demnach wird die höchste Abstimmungsbeteiligung zur Mittagszeit aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf gemeldet (12,5 Prozent), die niedrigste aus Spandau mit 9,1 Prozent. Nach Angaben der Landeswahlleitung läuft die Stimmabgabe bisher ruhig, besondere Vorkommnisse wurden nicht gemeldet.

Abstimmungsbeteiligung je Bezirk (Stand 12 Uhr)

Mitte 9,8 Prozent

Friedrichshain-Kreuzberg 11,2 Prozent

Pankow 12,3 Prozent

Charlottenburg-Wilmersdorf 11,2 Prozent

Spandau 9,1 Prozent

Steglitz-Zehlendorf 12,5 Prozent

Tempelhof-Schöneberg 11,6 Prozent

Neukölln 10,3 Prozent

Treptow-Köpenick 11,8 Prozent

Marzahn-Hellersdorf 10,2 Prozent

Lichtenberg 10,7 Prozent

Reinickendorf 10,4 Prozent

Nach Angaben der Landeswahlleitung vom Samstag stellten die Wahlämter vorab rund 458.000 Abstimmungsscheine aus - für 18,8 Prozent der Menschen, die zur Teilnahme berechtigt sind. Die Scheine sind die Voraussetzung für eine Abstimmung per Brief.

Das Bündnis „Klimaneustart“ will erreichen, dass Berlin sich verpflichtet, bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu werden. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Um die schärferen Klimaziele zu beschließen, muss eine Mehrheit der Wähler dafür stimmen, mindestens aber 25 Prozent der Wahlberechtigten. Nötig sind also rund 608.000 Ja-Stimmen. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. Anschließend wird ausgezählt.

Volksentscheid Berlin klimaneutral 2030: alle Infos in der Übersicht

Name Volksentscheid über

ein klimaneutrales Berlin

ab 2030 Ort Berlin Termin 26. März 2023 Zeitraum 8 bis 18 Uhr Wahlberechtigte 2.431.772 Personen Wahlvoraussetzung in Berlin gemeldet, über 18 Jahre, deutsch Erforderliche Ja-Stimmen 608.000 Stimmen

( JP/dpa )