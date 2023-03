Volksentscheid Berlin 2023: Wann gibt es das Ergebnis?

Wann wird beim Klima-Volksentscheid in Berlin mit einem Ergebnis gerechnet? Gibt es Hochrechnungen? Alle Infos zum Zeitplan.

Beim Klima-Volksentscheid am 26. März werden erste Ergebnisse gegen 19 Uhr veröffentlicht. Das vorläufige Ergebnis soll gegen 22 Uhr feststehen.

Berlin hat erneut die Wahl: Am 26. März 2023 findet der "Volksentscheid über ein klimaneutrales Berlin 2030" statt. Die Wahlberechtigten sollen beim Klima-Volksentscheid darüber entscheiden, ob die Landepolitik gesetzlich dazu verpflichtet wird, ihre Anstrengungen zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen massiv zu verstärken.

Wann ist mit einem Ergebnis des Volksentscheids zu rechnen? Wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Wie erfolgt die Auszählung der Stimmzettel? Gibt es Hochrechnungen? An dieser Stelle erfahren Sie, wie der Tag des Volksentscheids in Berlin abläuft.

Klima-Volksentscheid in Berlin: Auszählung der Stimmen

Abgestimmt werden kann am 26. März im Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr. Nach Ablauf der Wahlzeit zählen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer (in diesem Fall präziser: die Abstimmungshelferinnen und Abstimmungshelfer) in den 2208 Abstimmungslokalen und den 897 Briefabstimmungslokalen die Stimmzettel aus.

Volksentscheid in Berlin: Wahlbeteiligung

Der Landeswahlleiter meldet, dass die Wahlbeteiligung beim Klima-Volksentscheid am 26. März zu diesen Zeiten mitgeteilt wird:

ca. 13.30 Uhr: Beteiligung bis 12 Uhr

ca. 17.30 Uhr: Beteiligung bis 16 Uhr

Volksentscheid Berlin klimaneutral 2030: Ergebnis

Die Ergebnisse aus den Abstimmungslokalen werden an die zwölf Bezirkswahlämter übermittelt. Dort werden sie zentral erfasst, vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg aufbereitet und ab einem Auszählungsstand von rund zehn Prozent bezirksweise im Internet, unter www.berlin.de/wahlen, fortlaufend veröffentlicht. Die Ergebnisse werden nicht hochgerechnet. Der Landeswahlleiter weist darauf hin, dass die Abweichungen zum späteren vorläufigen Ergebnis bei niedrigen Auszählungsständen erheblich sein können.

Mit einem Auszählungsstand von zehn Prozent und einer ersten Veröffentlichung von Ergebnissen im Internet ist gegen 19 Uhr zu rechnen. Das vorläufige Ergebnis des Volksentscheids wird gegen 22 Uhr erwartet.

Volksentscheid Berlin klimaneutral 2030: alle Infos in der Übersicht

Name Volksentscheid über

ein klimaneutrales Berlin

ab 2030 Ort Berlin Termin 26. März 2023 Zeitraum 8 bis 18 Uhr Wahlberechtigte 2.431.772 Personen Wahlvoraussetzung in Berlin gemeldet, über 18 Jahre, deutsch Erforderliche Ja-Stimmen 613.000 Stimmen

( bee )