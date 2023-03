Bombenentschärfung Berlin-Zehlendorf: Das ist der Sperrkreis

In Zehlendorf kommt es am Montag zu einer Bombenentschärfung, die S-Bahn wird unterbrochen. Hier finden Sie alles Infos zum Sperrkreis.

Berlin. In Zehlendorf ist bei Bauarbeiten an der Berlepschstraße/Ecke Dallwitzstraße eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg soll am Montag vor Ort entschärft werden. Für die Bombenentschärfung wird ab 8 Uhr ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet. Wie viele Menschen genau von der Entschärfung betroffen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Aktuelle Informationen verbreitet die Polizei am Montag über ihren Twitter-Einsatzkanal.

Der Fundort befindet sich an der Berlepschstraße. Alle betroffenen Anwohner werden gebeten, ihre Wohnungen bis 8 Uhr zu verlassen sowie Fenster und Türen zu schließen. Die Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen finden laut Polizei von innen nach außen statt, beginnend vom Fundort der Bombe an der Berlepschstraße/Ecke Dallwitzstraße. Ab 18 Uhr ist mit der Aufhebung der Maßnahmen zu rechnen.

Das Team der DRK Bereitschaft Steglitz-Zehlendorf ist im Einsatz. Es übernimmt die Betreuung in der Turnhalle in der Onkel-Tom-Straße 58 für Menschen, die nicht bei Verwandten, Freunden oder anderweitig unterkommen und hilft bei der Evakuierung, sodass auch liegende Personen transportiert werden können.

Bombenentschärfung in Berlin-Zehlendorf: Sperrkreis - Dieser Bereich ist betroffen

Sperrkreis-Begrenzung im Norden: Königstraße

Sperrkreis-Begrenzung im Osten: Teltower Damm

Sperrkreis-Begrenzung im Süden: Buschgrabenweg/Gutzmannstraße/Leo-Baeck-Straße

Sperrkreis-Begrenzung im Westen: Robert-von-Ostertag-Straße/Ludwigsfelder Straße

Im Sperrkreis befinden sich Teile des Klinikums Emil von Behring. „Wir sind gut vorbereitet und greifen in solchen Fällen auf entsprechende Maßnahmenkataloge zurück“, sagte Klinikums-Sprecher Christoph Kolbe. Verschiebbare Eingriffe werden abgesagt. Notfallzentrum und Intensivstation bleiben geöffnet.

Drei Schulen liegen innerhalb des Sperrbereichs. Nämlich das Schadow-Gymniasum, das Droste-Hülshoff-Gymnasium und die Evangelische Schule Zehlendorf. Die Schulen dürfen von 8 bis 18 Uhr nicht betreten werden. Die Schulleiterin des Droste-Hülshoff-Gymnasiums informierte die Eltern, dass die Schule am Montag geschlossen bleibt und online unterrichtet werde. Zur Sicherheit wolle die Schulleitung mit zwei Kollegen aber auch am Montagmorgen vor Ort sein.

Einsatzkräfte der Polizei verteilten Flyer mit den nötigen Informationen im Gebiet. Da es in der Evakuierungszone viele Einfamilien- und Wohnhäuser gibt, war das eine umfangreiche Aufgabe.

Bombenentschärfung in Berlin-Zehlendorf: S-Bahn wird unterbrochen

Eine S-Bahn am S-Bahnhof Zehlendorf.

Wegen der Bombenentschärfung wird am Montag die S-Bahnlinie S1 zwischen Zehlendorf und Schlachtensee ab ca. 8 Uhr unterbrochen. Die S-Bahn Berlin richtet bis voraussichtlich 18 Uhr einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Auch bei einzelnen Buslinien der Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist mit Einschränkungen zu rechnen, teilte die BVG bei Twitter mit. Welche Linien genau betroffen sind, blieb zunächst offen.

Nach Hochrechnungen liegen noch tausende Blindgänger in Berlins Erde. Wie viele im Luftkrieg über Berlin abgeworfen wurden, kann nur sehr grob geschätzt werden. Experten gehen von 1,35 bis zwei Millionen Tonnen Sprengmasse aus, die von der britischen und der US-amerikanischen Armee zwischen 1942 und 1945 über Nazi-Deutschland abgeworfen wurden – 47.000 Tonnen waren es bei 378 Angriffen über Berlin. Die Quote der Blindgänger wird auf zwischen fünf und 20 Prozent geschätzt. Lesen Sie mehr aus Steglitz-Zehlendorf.