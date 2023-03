Galeria Karstadt Kaufhof: Schließungen in Berlin - Diese Filialen schließen

Bei Galeria Karstadt Kaufhof gibt es Schließungen

Auch in Berlin sind Warenhäuser betroffen

Zum 31. Januar 2024 sollen die Häuser an der Wilmersdorfer Straße und an der Müllerstraße geschlossen werden

Berlin. Auch in Berlin sind zwei Warenhäuser von den Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof betroffen. Wie das Online-Magazin Business Insider mit Berufung auf eine Liste des Gesamtbetriebsrats berichtete, sind die Warenhäuser in Berlin-Charlottenburg an der Wilmersdorfer Straße sowie in Wedding an der Müllerstraße betroffen. Beide sollen zum 31. Januar 2024 geschlossen werden.

Betroffene Galeria-Filialen Adresse Galeria Karstadt Kaufhof

in Berlin-Charlottenburg Wilmersdorfer Str. 118

10627 Berlin Galeria Karstadt Kaufhof

in Berlin-Wedding Müllerstraße 25

13353 Berlin

Die beiden Standorte standen schon länger in der Diskussion. Der Mietvertrag der Filiale an der Müllerstraße am Leopoldplatz läuft ohnehin zum Jahr 2024 aus. In der Bezirkspolitik wird deshalb seit geraumer Zeit über eine Nachnutzung des Gebäudes diskutiert. In der Vergangenheit machten sich Bezirkspolitiker immer wieder für eine erneute Nachnutzung eines Warenhauses stark. Das Warenhaus an der Müllerstraße konnte 2020 nach dem abgeschlossenen Insolvenzverfahren vorübergehend gerettet werden. Nun droht das endgültige Aus.

Galeria Karstadt Kaufhof: Betriebsrat sprich von einem „rabenschwarzen Tag“

Bald Geschichte? Die Signa Holding schließt 52 von 129 Kaufhäusern in Deutschland, darunter die Filiale in der Wilmersdorfer Straße in Berlin-Charlottenburg.

Am Montag gab der Gesamtbetriebsrat des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof bekannt, dass deutschlandweit 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. „Insgesamt werden somit weit über 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren“, berichteten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens am Montag. „Dies ist ein rabenschwarzer Tag“, betonte der Betriebsrat.

