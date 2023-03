"Letzte Generation": Sprecherin wegen Nötigung verurteilt

Berlin. Die Klimaaktivistin Carla Hinrichs ist am Donnerstag wegen Nötigung vor dem Amtsgericht Tiergarten zu 20 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt worden. Sie gilt als die Sprecherin und eines der prominentesten Gesichter der Gruppe „Letzte Generation“. „Es ist eine Straftat, wenn man anderen seinen Willen aufzwingt“, sagte Richter Christoph Weyreuther bei der Urteilsbegründung. Es gebe legale Mittel für Protest. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Tagessätze je 15 Euro gefordert (450 Euro). Die 26-Jährige hatte zu Prozessbeginn Mitte Februar zugegeben, sich ein Jahr zuvor an einer Straßenblockade beteiligt zu haben.

"Letzte Generation": Carla Hinrichs hält ihr Verhalten für nicht strafbar

Die Sprecherin der Klimagruppe Letzte Generation Carla Hinrichs in einem Gerichtssaal in Berlin.

Foto: Annette Riedl/dpa

Hinrichs soll sich am 10. Februar 2022 an einer Blockadeaktion an der Autobahnausfahrt Spandauer Damm in Berlin beteiligt haben. Die 26-Jährige hält ihr Verhalten nicht für strafbar, wie sie sagt. Sie studiert Jura, hat das Studium aber nach eigenen Angaben wegen ihres Engagements für die Klimagruppe unterbrochen. „Wenn ich mir die Gesetze angucke, dann braucht es für eine Nötigung ein verwerfliches Verhalten“, sagte Hinrichs vor dem Prozess in einem „Taz“-Interview. Die Klimakrise sei die größte Krise, die sie sich vorstellen könne.

Auch vor Gericht vertrat sie diese Position. „Wir kreieren Aufmerksamkeit“, so Hinrichs in einem längeren politischen Diskurs mit dem Richter. „Erst die Unterbrechung sorgt dafür, dass das Thema die notwendige Aufmerksamkeit bekommt.“

Aktivist klebt sich an Tisch in Gerichtssaal - Strafanzeige erstattet

Klima-Aktivist Henning Jeschke hatte sich im Gericht am Tisch festgeklebt, wurde dann mit dem Tisch in den Vorraum verfrachtet.

Foto: Dennis Meischen/BM

Unterdessen muss Klimaaktivist Henning Jeschke nach seiner Klebe-Aktion im Gerichtssaal vor zwei Wochen mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Es sei Strafanzeige erstattet worden, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag am Rande des Prozesses gegen den 23-Jährigen aus Greifswald.

Die Staatsanwaltschaft habe zu prüfen, welche Delikte in Betracht kämen, so die Sprecherin. Bei der Verhandlung hatte sich Jeschke mit einer Hand an einem Tisch festgeklebt. Das Gründungsmitglied der Gruppe Letzte Generation steht wegen mehrerer Straßenblockaden vor dem Amtsgericht Tiergarten.

( dm/dpa )