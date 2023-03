Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral: Demo & Konzert geplant

Am Tag vor dem Klima-Volksentscheid wollen prominente Künstler auf einer Bühne am Brandenburger Tor auftreten. Alle Infos hier.

Die Demo der Unterstützer des Klima-Volksentscheids in Berlin soll am Brandenburger Tor stattfinden (Archivbild).

Berlin. Einen Tag vor dem "Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral" rufen die Initiative "Klimaneustart Berlin" und prominenten Personen aus der Kulturszene zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor auf. Die Demo findet statt am 25. März um 14 Uhr. Zu den Künstlern, die an dem Tag auf einer Bühne auftreten wollen, zählen etwa die Schauspielerin Nora Tschirner, der Pianist Igor Levit, Mitglieder der Berliner Band Beatsteaks und Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle Berlin. Redebeiträge soll es unter anderem von Klimaaktivistin Luisa Neubauer geben.

Veranstaltung Demo & Konzert

Volksentscheid

Berlin 2030 Klimaneutral Termin 25. März, 14 bis 20 Uhr Ort Platz des 18. März

Rückseite des

Brandenburger Tors

Pianist Igor Levit vor dem Brandenburger Tor.

Foto: Annette Riedl / pa/dpa/ZB

In einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt es, man wolle "die emotionale Kraft der Musik nutzen, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen." Berliner Kultur- und Medienschaffende würden den Volksentscheid mit Livemusik und Ansprachen unterstützen. Zum Bühnenprogramm am Brandenburger Tor gehören Auftritte dieser Künstler und Aktivisten:

Arnim Teutoburg-Weiß und Thomas Götz von den Beatsteaks

Element of Crime

Kat Frankie

Igor Levit

Lie Ning

Wallis Bird

Il Civetto

Erwartet wird außerdem das "Orchester des Wandels", das zusammen mit Musikerinnen und Musiker von der Staatskapelle Berlin und Nora Tschirner das Stück „Karneval der Tiere” aufführt. Redebeiträge soll es unter anderem geben von Klimaaktivistin Luisa Neubauer (Fridays for Future), Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel und den Initiatorinnen und Initiatoren des Bündnisses Klimaneustart Berlin.

Anlass für die Kundgebung ist der "Volksentscheid über ein klimaneutrales Berlin 2023", der am 26. März stattfindet. 2.431.772 Wählerinnen und Wähler sind dabei in Berlin aufgerufen, über einen Gesetzesentwurf der Initiative Klimaneustart Berlin abzustimmen.

( bee )