Berlin-Wahl 2023: Welche Bedeutung sie für Deutschland hat

Menschen betreten das Wahllokal in der Bornholmer Grundschule in Prenzlauer Berg.

Berlin. Nach Jahren SPD-geführter Regierung im Verbund mit den Grünen und Linken stehen nach der Wiederholungswahl in Berlin alle politische Vorzeichen auf ein schwarzes Rotes Rathaus. Ein Bündnis zwischen der CDU und der SPD, wie es gerade ausgehandelt wird, hat am Ende jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Hauptstadt, sondern darüber hinaus: Durch den Machtwechsel in Berlin, werden sich voraussichtlich die Kräfteverhältnisse im Bundesrat verschieben. Was bedeutet das für die Arbeitsfähigkeit der amtierenden Bundesregierung?

Bundesrat vertritt die Länder in der Gesetzgebung

Der Bundesrat ist die Vertretung der Bundesländer, durch die sich die föderale Struktur in der Bundesrepublik auch in der Gesetzgebung widerspiegelt: So können die Mitglieder des Bundesrats beispielsweise Gesetzesvorlagen, die vom Bundestag beschlossen wurden, zustimmen, sie ablehnen oder sich enthalten. Letzteres wird als Nein-Stimme gewertet.

Relevant sind vor allem solche Gesetze, die in besonderer Weise die Länderinteressen berühren – zum Beispiel wenn das Gesetz die Steuereinnahmen der Länder berührt – und daher der Zustimmung einer Bundesratsmehrheit bedürfen. Diese sogenannten Zustimmungsgesetze definieren die Bedeutung des Bundesrates innerhalb der verschiedenen Verfassungsorgane.

Bundesrat setzt sich aus Führungsriegen der Länderregierungen zusammen

Die Wiederholungswahl in Berlin könnte sich auch auf anderer Ebene auswirken. (Archivbild)

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Der Bundesrat mit seinen 69 Mitgliedern setzt sich aus den Führungsriegen der jeweiligen Länderregierungen zusammen. Jedes Bundesland ist gemäß seiner ungefähren Größe vertreten – Berlin entsendet vier Regierungsmitglieder: Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), die Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne), den Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und den Bausenator Andreas Geisel (SPD).

Jedes Bundesland muss im Bundesrat einheitlich seine Stimmen abgeben, weshalb die Linien unter den Koalitionspartnern vorher erarbeitet werden müssen. So wird das Abstimmungsverhalten der Berliner Vertreterinnen und Vertreter durch die Koalition bestimmt. „Sie orientiert sich dabei im Plenum und in den Ausschüssen des Bundesrates an den Interessen des Landes und an Inhalt und Geist der Koalitionsvereinbarung“, heißt es im 2021 beschlossenen Koalitionsvertrag. Kommt keine Einigung zustande wird sich der Stimme enthalten.

35 Stimmen im Bundesrat bilden die sogenannte Blockademehrheit, mit der bei Abstimmungen über Gesetzesvorlagen ein Veto eingelegt werden kann. Vor diesem Hintergrund wird die Frage relevant, wie viele Stimmen eine Partei im Bundesrat erhält bzw. an wie vielen Länderregierungen die Partei insgesamt beteiligt ist.

CDU-Sieg in Berlin stabilisiert Blockademehrheit im Bundesrat

Sieger der Wiederholungswahl: Kai Wegner (CDU) kann seiner Partei nicht nur in Berlin, sondern auch auf Bundesebene eine gute Position bescheren.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

„Falls die SPD in Berlin eine Koalition mit der CDU eingeht,wird der Bundesrat endgültig zur Blockadeeinrichtung gegen die Ampel“, empörte sich jüngst der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf Twitter. Tatsächlich würde sich der derzeitige Status Quo mit einer Blockademehrheit der CDU im Bundesrat stabilisieren: Statt 39 Stimmen – bereits genügend für das Vetorecht – würden die Konservativen 43 Stimmen erhalten, wenn Kai Wegner in das Rote Rathaus einzieht.

Der Verlust der Blockademehrheit, wie er von politischen Gegnern erhofft wurde, rückt somit weiter in die Ferne. „Die CDU würde sich durch eine CDU-Regierung in Berlin gegen mögliche Änderungen bei anderen Landtagswahlen absichern“, erklärt Dr. Andreas Schäfer, vom Institut für Sozialwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. „Selbst wenn die Union in den anstehenden Hessen-Wahlen die Regierungsbeteiligung verliert, hat sie immer noch ausreichend Stimmen, um eine zustimmungspflichtige Gesetzesvorlage zu blockieren.“

Die Arbeit der Ampel-Regierung könnte erschwert werden

Die Arbeitsfähigkeit der Ampel-Regierung auf Bundesebene könnte dadurch erschwert werden. Bis zum Ende der Legislaturperiode im Bund stehen insgesamt sieben Landtagswahlen an, neben Hessen in Bremen, Hamburg, Bayern und in Sachsen, Brandenburg und Thüringen.

Politikexperten erachten aber vor allem die Hessen-Wahl als richtungsweisend für die Zusammensetzung des Bundesrates. „Es ist vermutlich die wichtigste Wahl, denn in Hessen könnte es zu einem spannenden Wettkampf zwischen CDU, Grünen und SPD kommen; an dessen Ende durchaus auch eine Ablösung der seit 1999 regierenden CDU stehen könnte“, meint Professor Dr. Wolfgang Schroeder vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). „Eine Ampel-Regierung dort ist realistisch.“

In anderen Ländern, wie Bayern, sitze die Union entweder fest im Sattel oder sei eine Machtablöse durch die Konservativen aufgrund der Beliebtheitswerte der Ministerpräsidenten, wie in Thüringen, unwahrscheinlich.

Politikwissenschaftler: „Wenige Gesetze scheitern an Zustimmungspflicht“

Doch welche Auswirkungen könnte der sich stabilisierende CDU-Einfluss im Bundesrat auf zukünftige Gesetzesvorhaben haben? „Es kommt darauf an, wie das Gesetz ausgestaltet ist und ob es sich um ein zustimmungspflichtiges Gesetz handelt“, erklärt Andreas Schäfer von der HU.

Er geht davon aus, dass beispielsweise das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung nicht davon betroffen ist, da es wahrscheinlich nicht die Einnahmen oder Ausgaben der Länder berühre oder dadurch das Verwaltungshandeln für die Länder festgelegt werde. Die Kindergrundsicherung hingegen könne seiner Einschätzung nach, einer Zustimmung des Bundesrates benötigen.

Schröder vom WZB ergänzt: „Es gibt nur wenige Gesetze, die an der Zustimmungspflicht scheitern.“ Allerdings weist er darauf hin, dass Zugeständnisse notwendig werden, um ein Gesetz durchzubringen, wie im Falle der Bürgerversicherung.