Berlin-Wahl 2023: Finanzen - Wo das Geld für Berlins neue Koalition knapper wird

Bereits beschlossene Großprojekte wie der Neubau des Friedrich-Ludwig-Jahnsportparks in Prenzlauer Berg werden immer teurer und rauben einer neuen Koalition finanzielle Spielräume.

Berlin. Die vier Parteien, die nach der Berlin-Wahl 2023 in diesen Tagen die Chancen einer neuen Regierung sondieren, sind sich einig: Sparen soll ein neuer Senat in den kommenden Jahren nicht. Bei SPD, Grünen und Linken, die in wechselnder Reihenfolge seit 2016 eine Koalition bilden und über eine Fortsetzung sprechen, gilt schon lange die Maxime: In der Krise spart man nicht.

Am Freitag hatte sich auch CDU-Landeschef Kai Wegner, der Bündnisse mit SPD oder Grünen auslotet, diesen Grundsatz zu eigen gemacht. Damit hat Wegner ein wesentliches Hindernis für ein Bündnis mit der SPD aus dem Weg geräumt. Zumal er auch noch zusagte, an der SPD-Errungenschaft einer kostenfreien Bildung ohne Kita- und Hortgebühren nicht rütteln zu wollen.

Finanzsenator warnt, sich nicht von inflationsgetriebenen Einnahmen blenden zu lassen

Trotz dieser gemeinsamen Grundüberzeugung ist aber allen Verhandlern klar: Die Zahlen lügen nicht. Trotz bislang überraschend positiver Einnahmen kommen auf die Stadt nach Jahren der weit geöffneten Kassen finanziell deutlich schwierigere Zeiten zu. Denn selbst wenn inflationsgetrieben die Einnahmen des Staates steigen, stehen dem doch auch deutlich höhere Ausgaben gegenüber.

Der amtierende Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) warnt schon länger davor, sich von den nominellen Einnahmezahlen blenden zu lassen: Man könne nicht behaupten, dass mehr Geld zur Verfügung stünde, abgesehen davon, dass es für alle teurer wird, sagte Wesener vor einiger Zeit in kleinem Kreis.

„Der finanzielle Spielraum wird nicht größer“, heißt es aus der CDU-Sondierungsgruppe

Für eine neue Koalition wird es deutlich schwieriger, diese Differenzen durch zusätzliches Geldausgeben zu überspielen und den jeweiligen Partnern ihre Lieblingsprojekte zu gönnen, ohne anderswo Abstriche zu machen. „Die finanziellen Spielräume werden nicht größer“, sagte ein Mitglied der CDU-Sondierungs-Delegation der Morgenpost. „Wir stehen an der Abbruchkante, wenn ab 2025 die Schuldenbremse wieder greift“, heißt es von den Grünen.

Alle beteiligten Politiker wissen: Die Baukosten steigen immer mehr, je länger sich bereits verabredete Projekte hinziehen. Allein dieser Effekt frisst die Reserven für neue Vorhaben auf. Hinzu kommen die Forderungen nach deutlich besserer Bezahlung für die Beschäftigten in der laufenden und in kommenden Tarifrunden. Zudem wird die Zinswende gegen Ende der Legislaturperiode in den Jahren 2025 und 2026 die Zinsausgaben deutlich steigen lassen.

Das Finanzressort sieht Handlungsbedarf“ von mehr als zwei Milliarden Euro jährlich

Der Finanzsenator hatte im vergangenen September in seiner mittelfristigen Finanzplanung den Ernst der Lage dargestellt: Der Haushalt weise ganz unabhängig von aktuellen Krisen ein „strukturelles Finanzierungsdefizit“ von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr auf, heißt es in dem Dokument: „Ohne substanzielle Gegenmaßnahmen wird damit keine verfassungsgemäße Haushaltsaufstellung möglich sein“.

Denn ab 2025 muss auch Berlin die bundesweit geltende Schuldenbremse wieder einhalten und darf keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Hinzu kommt, dass die in den vergangenen Jahren gebildeten Rücklagen „planmäßig zum Ende des Jahre 2023 aufgezehrt sein werden“, schreiben Weseners Fachleute.

Eine neue Koalition müsste sehr schnell entscheiden, wo gestrichen und gespart wird

Eine neue Koalition ganz gleich welcher Couleur müsste sich ziemlich schnell mit hässlichen Entscheidungen befassen. Denn bis zum Sommer sind die Senatsressorts gehalten, die Grundlagen für den neuen Doppelhaushalt 2024/25 zu liefern, die dann im Herbst im Abgeordnetenhaus beraten werden müssen. In der Planung ist der „Handlungsbedarf“, also die Summe, die entweder eingespart oder durch höhere Einnahmen reingeholt werden muss, mit 2,4 Milliarden Euro für das kommende und 2,1 Milliarden Euro im übernächsten Jahr beziffert.

Vor allem der Investitionsoffensive, die der CDU-Wahlsieger Kai Wegner als wichtigstes Vorhaben einer neuen Regierung unter seiner Führung angibt, legen die finanziellen Verhältnisse Fesseln an. Finanzsenator Wesener war zuletzt bemüht, die auf dem Papier hochfliegenden Investitionspläne der bisherigen Regierung einzufangen, weil die Kosten aus dem Ruder laufen und es Planungs- und Umsetzungskapazitäten fehlt, alle Vorhaben auch zeitnah zu realisieren. Das größte Problem sei nicht unbedingt das Geld, sondern die „operative Umsetzung“ der verabredeten Vorhaben, heißt es aus der Grünen-Sondierungsgruppe.

Der Investitionshaushalt läuft schon jetzt aus dem Ruder, auch ohne neue Akzente

Das Finanzressort sieht eine Notwendigkeit, mehr als 400 Millionen Euro pauschal aus dem Investitionshaushalt zu streichen. Noch immer stehen Investitionen von mehr als 3,7 Milliarden Euro für 2023 und 2024 an, ohne dass etwa die CDU oder auch eine erneuerte rot-grün-rote Regierung einen einzigen neuen Akzent gesetzt hätten, etwa für mehr Sanierungen in den Wachen von Polizei und Feuerwehr oder weiteren Schulbauten, die der CDU sehr wichtig sind.

In der Finanzplanung ist von einer „Bugwelle von Investitionsmaßnahmen“ die Rede, „die in den vergangenen Jahren angestoßen wurden und nun in das Stadium der Baureife kommen“. Das heißt auch, dass dann besonders hohe jährliche Raten zur Finanzierung fällig werden.

Viele laufende Großvorhaben werden 2025 richtig viel Geld kosten

So werden gerade dann große Summen fällig, wenn das Geld besonders knapp ist, also 2025 und 2026. Das gilt etwa für den neuen Jahn-Sportpark, das Charité-Herzzentrum, die neue Leitstelle von Polizei und Feuerwehr, diverse Universitätsgebäude und den Ausbau des Ex-Flughafens Tegel in einen Technologiepark Eine wichtige Aufgabe einer neuen Koalition ist es deshalb, sich über gemeinsame Prioritäten bei den Investitionen oder über neue Geldquellen zu verständigen.