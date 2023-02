Berlin-Wahl 2023: So knapp liegt die SPD jetzt vor den Grünen

Der Abstand zwischen Grünen und SPD in Berlin hat sich noch einmal reduziert. So stellt sich das Ergebnis dar.

Berlin. Bei der Berlin-Wahl 2023 vor zwei Wochen ist der Abstand zwischen der zweitplatzierten SPD und den drittplatzierten Grünen noch knapper als bisher angenommen. Im Endergebnis der Berliner Wiederholungswahl sind die Grünen noch näher an die Sozialdemokraten herangerückt. Das wurde der Berliner Morgenpost am Sonnabend aus Kreisen des Landeswahlausschusses bestätigt. Demnach schrumpfte der Vorsprung der SPD auf die Grünen auf nur noch 53 Stimmen. Im vorläufigen Ergebnis hatte die Differenz noch 105 Stimmen betragen.

Der Landeswahlleiter hatte am Freitag die Unterlagen an die Mitglieder des Landeswahlausschusses verschickt, der am Montag das amtliche Endergebnis feststellen und bekanntmachen soll. Diese Dokumente wurden der "Bild am Sonntag" zugespielt, die am Sonnabend online berichtete.

Berlin-Wahl 2023 wird trotz des geringen Abstands wohl nicht neu ausgezählt

Demnach kommt die CDU im endgültigen Wahlergebnis auf 428.228 Stimmen, das sind 28,2 Prozent. Die SPD erreicht 279.017 oder 18,4 Prozent. Die Grünen schaffen ebenfalls 18,4 Prozent, bringen es aber nur auf 278.964 Stimmen, das sind 53 weniger als die SPD. Die Linke sammelte 185.119 Stimmen, das sind 12,2 Prozent. Für die AfD votierten 137.871 Wahlberechtigte, die rechte Oppositionspartei kommt so auf 9,1 Prozent. Die FDP verpasst die Fünf-Prozent-Hürde mit 70.416 Stimmen.

Dass die gesamte Wahl wegen des geringen Abstandes zwischen SPD und Grünen noch einmal ausgezählt wird, ist eher nicht zu erwarten. Um das durchzusetzen, müssten die unterlegenen Grünen schon einen begründeten Verdacht für weitere Fehler haben. Ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hatte das für den auch schon sehr knappen Abstand von etwas mehr als 100 Stimmen bereits abgelehnt.

Linke will im Wahlkreis 3 eine Nachzählung verlangen

Anders stehen die Dinge für den extrem engen Wahlkreis 3 in Lichtenberg, wo der Direktkandidat der CDU Dennis Haustein nur ganz knapp vor der Linken-Bewerberin Claudia Engelmann lag. Die Linke hat bereits angekündigt, hier eine Nachzählung zu verlangen, notfalls will sie mit dieser Forderung vor das Landesverfassungsgericht ziehen. Die Erststimmen aus Lichtenberg sollten aber keinen Einfluss haben auf die Zweitstimmen aus ganz Berlin, um die es zwischen SPD und Grünen geht.

Politisch ist es aber entscheidend, wer Zweiter und wer Dritter hinter dem Wahlsieger CDU geworden ist. Die SPD kann nur als zweite Kraft den Anspruch geltend machen, eine mögliche Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition weiterhin mit Franziska Giffey als Regierende Bürgermeisterin anzuführen. Zögen die Grünen vorbei, hätte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch ihr Ziel erreicht, unter grüner Führung das bisherige Bündnis fortzusetzen.

Wann sich die SPD mit der CDU zusammentun könnte

In diesem Fall wäre es für die SPD deutlich attraktiver, sich womöglich doch mit der CDU zusammen zu tun und eine schwarz-rote Regierung zu bilden. In einem Zweier-Bündnis wären für die SPD als Juniorpartnerin mehr Senatsposten drin als in einer Dreier-Koalition mit Grünen und Linken. Giffey müsste in jedem Fall ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin abgeben. Ob sie auch als Senatorin in einen neuen Senat einsteigen würde, ist völlig offen. Giffey selbst hatte bislang jede Stellungnahme zu Spekulationen über ihre persönliche Zukunft abgelehnt. Es gehe ihr nur um das Beste für die Stadt, hatte die Sozialdemokratin stets betont.

Wer Berlin am Ende für die nächsten drei Jahre bis zum regulären Ende der Legislaturperiode 2026 regiert, ist nach wie vor völlig offen. Am Montag hat die SPD ihre bisherigen Regierungspartner von Grünen und Linken zur dritten Sondierungsrunde eingeladen. Vor allem eine Einigung, wie man mit dem Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsunternehmen umgehen will, steht noch aus. Giffey will in jedem Fall eine Klärung dazu, ehe sie in Koalitionsgespräche einsteigt.

Am Tag darauf treffen sich noch einmal CDU und Grüne, um Schwarz-Grün zu sondieren. Menschlich passe es gut, hieß es, aber in Sachfragen gebe es viele Differenzen. Mit einer Entscheidung, wer mit wem Koalitionsgespräche aufnimmt, wird Mitte der Woche gerechnet.

