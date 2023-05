Auch 2023 gibt es in Berlin eine Loveparade-Neuauflage. Lesen Sie hier, was man über die Technoparade "Rave the Planet" wissen muss.

Begleitet von Technoklängen ziehen mehrere tausend Menschen durch die Straßen Berlins. Nach zwei Jahren Pandemie findet der Loveparade-Nachfolger Rave The Planet in der Hauptstadt statt.

Tausende tanzen in Berlin bei Loveparade-Nachfolger Rave The Planet

Tausende tanzen in Berlin bei Loveparade-Nachfolger Rave The Planet

Rave the Planet Loveparade 2023 in Berlin: Alle Infos zu "Rave the Planet"

Auch 2023 gibt es eine Loveparade-Neuauflage in Berlin

Die Technoparade "Rave the Planet" findet am 8. Juli 2023 statt

Erwartet werden wieder Hunderttausende Menschen

Berlin. In Berlin soll auch in diesem Jahr wieder eine Loveparade stattfinden. Geplant ist die Neuauflage der Technoparade mit Zehntausenden Teilnehmern am 8. Juli 2023. Start soll wie im Vorjahr der Kurfürstendamm sein. Von dort sollen 25 Musiktrucks bis zur Siegessäule und zum Brandenburger Tor fahren. Offiziell lautet der Name der Loveparade-Neuauflage "Rave the Planet". Sie soll eine Demonstration für den Erhalt der elektronischen Musikkultur sowie den Frieden in der Welt sein. Das Motto lautet "Music is the Answer". Bei der Auswahl der 25 Musiktrucks ("Floats") soll die „elektronische Musikkultur in größtmöglicher Vielfalt“ gezeigt werden.

Erfahren Sie an dieser Stelle alles über die Loveparade (auch Love Parade oder Love-Parade geschrieben), ihre Geschichte, die Route und die Gründe für die Neuauflage als "Rave the Planet". Hier erhalten Sie außerdem Informationen über Aftershow-Partys und Sperrungen und Hinweise zur Anfahrt, sobald Details vorliegen. Der Text wird fortlaufend aktualisiert.

Loveparade 2023 in Berlin - Infos zu "Rave the Planet" in der Übersicht

Veranstaltung Loveparade-Neuauflage

"Rave the Planet" Termin 8. Juli 2023, Start gegen 14 Uhr Ort Berlin Route Kurfürstendamm bis Brandenburger Tor Teilnehmer 2022 200.000 bis 300.000 Menschen Veranstalter Rave the Planet gGmbH um Dr. Motte

Loveparade 2023 in Berlin: Tickets & Preise

Die Loveparade-Neuauflage ist wie im Vorjahr kostenfrei. Tickets müssen vorab nicht gekauft werden. Wer mitfeiern will, kann sich einfach in die Parade einreihen. Der Zugang zu den Floats ist dabei natürlich nicht ohne weiteres möglich. Loveparade-Fans müssen allerdings damit rechnen, dass die Veranstaltung ab einem gewissen Zeitpunkt voll oder sogar überfüllt ist und die Polizei Absperr-Maßnahmen durchführt. Im vergangenen Jahr war die Loveparade-Neuauflage gegen 21.20 Uhr durch die Polizei beendet worden - wegen "Gefahrensituationen", wie es offiziell hieß.

Die Route der Loveparade-Neuauflage in Berlin

Foto: BM

Den genauen Verlauf der Route für die Loveparade 2023 haben die Veranstalter noch nicht veröffentlicht, bei der Berliner Versammlungsbehörde liegt allerdings schon der Streckenverlauf vor. Demnach ändert sich an der Route gegenüber dem Vorjahr nichts. Die„Rave The Planet“-Parade startet demnach auf dem Kurfürstendamm in Höhe des U-Bahnhofs Uhlandstraße, führt über Tauentzien und Kleiststraße zum Nollendorfstraße. Weiter geht es über Bülowstraße und Potsdamer Straße zum Potsdamer Platz und dann über die Ebertstraße zum Brandenburger Tor und zur Straße des 17. Juni, wo die Parade mit einer Abschlusskundgebung am Großen Stern/Siegessäule endet.

Wie verlief der Start der Loveparade-Neuauflage 2022?

Zehntausende Menschen zogen bei Rave the Planet am 9. Juli 2022 durch Berlin. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Schon zu Beginn waren es Tausende, die an der Neuauflage der Loveparade teilnahmen. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Die Zahl der Teilnehmer wurde zunächst auf 45.000 geschätzt. Foto: Maurizio Gambarini

Wie bei den Loveparads in den 1990er-Jahren waren auch wieder Trucks unterwegs, von denen laute Techno-Musik erschallte. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Das Wetter spielte zunächst nicht mit, der guten Laune tat das bei der Loveparade 2022 Rave the Planet keinen Abbruch. Foto: Sean Gallup/Getty Images



Gleich zu Beginn gab es einen kräftigen Regenguss. Aber auch Regen kann echte Raver nicht schrecken. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Es wird einfach weiter getanzt. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Gute Laune trotz Regens bei der Loveparade Rave the Planet. Foto: Maurizio Gambarini

Dr. Motte war natürlich auch bei der Loveparade-Neuauflage Rave the Planet in Berlin mit dabei. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Ein kostümiertes Paar küsst sich bei "Rave the Planet" - der neuen Loveparade in Berlin 2022. Foto: Omer Messinger/Getty Images



Liebe ist Liebe - klar. Eine Teilnehmerin der Loveparade 2022 in Berlin - Rave the Planet. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Bunt, laut, schrill: So war die Loveparade immer - und auch bei Rave the Planet 2022 waren zahlreiche Techno-Fans in Kostümen gekommen. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Liebe ist der einzige Weg... und Techno. Raver bei Rave the Planet, der neuen Loveparade in Berlin 2022 am Kurfürstendamm. Foto: Maurizio Gambarini

Keine Frage: Die Stimmung stand bei der Loveparade 2022 Rave the Planet der in früheren Jahren in nichts nach. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Zehntausende zogen schließlich feiernd bei Rave the Planet durch Berlin. Foto: Omer Messinger/Getty Images



Es darf auch skurril sein: Teilnehmer der Loveparade Rave the Planet 2022 in Berlin auf dem Tauentzien. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Auch sexy Outfits gehörten bei der Neuauflage der Love Parade dazu. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Am Straßenrand herrschte egemfalls Tanzstimmung bei der Rave the Planet-Parade. Foto: Paul Zinken/dpa

45.000 Menschen feierten am Samstag in Berlin zunächst die Neuauflage der Loveparade als Rave the Planet. Doch es wurden immer mehr. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Seifenblasen en masse gab es bei der Loveparade 2022 in Berlin auch. Foto: Dennis Meischen



Nicht ohne Kuscheltier - auch nicht bei Rave the Planet. Foto: Paul Zinken/dpa

Die Stimmung war ausgelassen, der Pferdeschwanz flog - trotz kühlen Wetters. Ob es an den Erfrischungsgetränken lag? Foto: Jörg Carstensen/dpa

Gedränge herrschte bei Rave the Planet nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf den Wagen. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Im Hundekostüm auf dem Tauentzien vor dem Europa-Center. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Liebe ist alles - Loveparade 2022. Foto: Maurizio Gambarini



Raver feiern auf der Loveparade 2022 Rave the Planet. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Schrill, bunt, laut - die Loveparade Rave the Planet 2022 in Berlin. Foto: Maurizio Gambarini

Am Brandenburger Tor waren es dann deutlich mehr Menschen, die zu Rave the Planet, der Neuauflage der Loveparade, gekommen waren. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die Polizei ging schließlich von 200.000 Fans bei Rave the Planet auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor aus. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Ein Bild wie in alten Tagen: Die Straße des 17. Juni ist dicht gedrängt voll mit Menschen. Dr. Motte sprach sogar von 300.000 Teilnehmern. Foto: Sean Gallup/Getty Images



Die Trucks in der Menge auf der Straße des 17. Juni. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Eine junge Frau klettert an der Straße des 17. Juni auf eine Laterne. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Auch auf der Straße des 17. Juni war die Stimmung ausgelassen. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Bei der Loveparade-Neuauflage in Berlin im vergangenen Jahr waren Hunderttausende Menschen und 18 Lautsprecherwagen mit Musik vom Kudamm bis zum Brandenburger Tor und zur Siegessäule gezogen. Die Berliner Polizei sprach von 200.000 Teilnehmern, Veranstalter Dr. Motte selbst von 300.000 Teilnehmern. Den ganzen Tag lang kämpfte sich die Parade friedlich durch dicht gedrängte, tanzende Menschenmassen. Am Ende war es auf der Straße des 17. Juni so voll, dass die Berliner Polizei von „Gefahrensituationen“ sprach und die Party beendet wurde.

Ganz friedlich lief die Neuauflage der Loveparade nicht ab: 41 Strafermittlungsverfahren wurden eingeleitet, so die Polizei, wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung, Drogendelikten und Sachbeschädigung. Es habe 35 Freiheitsentziehungen oder Freiheitsbeschränkungen gegeben, hieß es im vergangenen Jahr. Die Veranstalter sprachen von einem "vollen Erfolg".

"Rave The Planet": Warum der neue Name für die Loveparade?

Die Namensrechte für die Loveparade lagen bei dem Unternehmer Rainer Schaller, der ab 2006 mit seiner Firma Lopavent die Parade ausgerichtet hatte. Schaller war im November 2022 bei einem Flugzeugunglück in Costa Rica ums Leben gekommen. Der Neustart von Dr. Motte am Ursprungsort Berlin fand 2022 unter dem neuen Namen "Rave The Planet" statt. Die Veranstalter schrieben damals auf ihrer Website dazu: "Damit greifen wir die Ur-Vision der Loveparade auf, dass irgendwann überall auf dem Planeten Paraden stattfinden und alle Menschen gleichzeitig in Frieden tanzen.

Wie ist die Loveparade ursprünglich entstanden? Ursprung & Geschichte

Die Loveparade war 1989 von Dr. Motte (bürgerlich: Matthias Roeingh) in Berlin ins Leben gerufen worden. Damals tanzten 150 Technofans unter dem Motto „Friede, Freude, Eierkuchen“ auf dem Kurfürstendamm. Später wurde daraus ein Millionenspektakel. In den Jahren 1989 bis 2006 fand die Parade in Berlin statt und zwischen 2007 und 2010 an wechselnden Orten im Ruhrgebiet. Seit dem verheerenden Unglück in Duisburg 2010 gibt es die Loveparade nicht mehr. Als größeres Techno-Fest gab es in Berlin unter anderem den „Zug der Liebe“, die Teilnehmerzahl reichte aber nie an die Loveparade heran. Hier finden Sie weitere Informationen zur Geschichte der Loveparade.

Spektakuläre Fotos: die Loveparade in Bildern

Ausgelassen demonstrierten die Techno-Fans von 1989 bis 2006 in der Bundeshauptstadt. Foto: Daniel Biskup

Offiziell war die Parade nämlich als politische Demonstration für „Friede, Freude, Eierkuchen“ angemeldet, Foto: Daniel Biskup

Was 1989 als kleiner Straßenumzug begann, entwickelte sich schnell zur Mega-Parade mit bis zu 1,6 Millionen Menschen. Foto: Daniel Biskup

Das Fest der Liebe war zugleich auch das Fest der Nacktheit. Wer zu viel anhatte, fiel fast schon unangenehm auf. Foto: Daniel Biskup

Im Jahr 2001 erkannte das Bundesverfassungsgericht der Loveparade den Status als Demonstration ab. Der Ekstase tat das keinen Abbruch, das Event fand fortwährend als kommerzielle Veranstaltung statt. Foto: Daniel Biskup



Dicht gedrängt feierten die Teilnehmer jährlich rund um die Siegessäule. Foto: Daniel Biskup

Stets auch mit ausgefallenen Kostümen. Foto: Daniel Biskup

Der Fotograf Daniel Biskup begleitete die Loveparade mit seiner Kamera. Die hier zu sehenden Aufnahmen veröffentlichte er in seinem Bildband „Loveparade“. Foto: Daniel Biskup

Dicht an dicht und ohne Maske mit der Menge grölen. 2020 wäre das undenkbar gewesen. Foto: Daniel Biskup

Die Loveparade hieß nicht umsonst Loveparade. Foto: Daniel Biskup



Zahlreiche Firmen sponserten den Zug der Liebe durch Berlin. Im Hintergrund zu sehen: zwei Billy-Boy-Kondome. Foto: Daniel Biskup

Weniger war auf der Loveparade meistens mehr. Für Abkühlung sorgten die Teilnehmer unter anderem mit Wasserpistolen. Foto: Daniel Biskup

Viele Techno-Fans reisten für die Parade extra an - häufig auch aus kleineren Städten und Dörfern, die keine Club-Szene hatten. Foto: Daniel Biskup

Ausgenüchtert und erholt wurde häufig dort, wohin einen der Körper noch trug. Hier: Die Schließfächer am Bahnhof Zoo. Foto: Daniel Biskup

Die letzte Loveparade in Berlin fand im Jahr 2006 statt, schon in den drei Vorjahren hatte es keine mehr gegeben. Foto: Daniel Biskup

Loveparade-Katastrophe in Duisburg: Was genau passierte 2010?

Bei der letzten offiziellen Loveparade 2010 auf dem Gelände des alten Duisburger Güterbahnhofs entstand eine Massenpanik im Tunnel und auf der Rampe zum Festivalgelände. 21 Besucher starben, mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden verletzt. Nach dem Unglück fanden keine weiteren Veranstaltungen unter dem Namen Loveparade statt. Eine eindringliche Beschreibung der Loveparade-Katastrophe können Sie in diesem Podcast hören: