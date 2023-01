Nord-Süd-Tunnel gesperrt: So läuft es im Berufsverkehr

An der S-Bahnstation Yorckstraße müssen die Fahrgäste von der Bahn in Busse umsteigen.

Berlin. Der Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn ist seit Freitag, den 6. Januar wegen Modernisierungsarbeiten für sechs Wochen gesperrt. Betroffen sind die Linien S1, S2, S25 und S26. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Die Berliner Morgenpost hat sich am Montagmorgen umgeschaut, wie es im Berufsverkehr läuft.

Endstation Yorckstraße heißt es bereits am Rathaus Steglitz. Die S1 leert sich an der Station Schöneberg, viele nutzen die Ringbahn zur Weiterfahrt. Am Bahnhof Yorckstraße teilt sich wiederum die Menschenmenge: einige gehen zur U-Bahn, andere müssen fast 100 Meter zum Schienenersatzverkehr laufen. Der kommt auch wenige Minuten später angefahren.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs stehen an der Yorckstraße bereit.

Foto: Katrin Lange

Tunnel-Sperrung: So reagieren Fahrgäste auf die längere Fahrzeit

Roberto ist einer der Fahrgäste. Er hilft den anderen, den Weg zu finden. Er sei schon am Samstag die Strecke gefahren, deshalb kenne er sich aus. Er arbeitet bei Dussmann, muss also jeden Tag an die Friedrichstraße. "Das ist schon ziemlich unbequem jetzt ", sagt der junge Mann. 15 Minuten müsse er mehr für den Arbeitsweg einrechnen. Aber am Samstag sei ein schöner Reisebus zum Einsatz gekommen, die Fahrt mit dem Schienenersatzverkehr sei sehr angenehm gewesen.

Lesen Sie auch: Schienenersatzverkehr: 60 Minuten Bus statt 16 in der S-Bahn

Gegen 8 Uhr füllen sich die Ersatzbusse zusehends. 30 Minuten braucht Anett aus Blankenfelde nun länger für ihren Arbeitsweg. Dennoch sagt sie: "Es läuft alles entspannt." Sie fährt mit der S2 bis Südkreuz, dann mit dem Ersatzverkehr bis Yorckstraße und von dort mit dem Bus M19 zu ihrer Arbeitsstätte an der Großbeerenstraße. Bei allen Umwegen hat sie ihre gute Laune am Montagmorgen behalten.

S-Bahn: Nord-Süd-Tunnel gesperrt – das sind die Bauabschnitte

Nord-Süd-Bahn-Baustelle: Die S1, S2, S25 und S26 sind betroffen.

Foto: C. Schlippes / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Die sechswöchige Bauzeit ist in zwei Abschnitte aufgeteilt. Zunächst wird vom 6. Januar bis 27. Januar der Abschnitt zwischen Südkreuz/ Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Nordbahnhof gesperrt. Während des zweiten Bauabschnitts vom 27. Januar bis 17. Februar wird die Sperrung dann bis Gesundbrunnen ausgeweitet.

Fahrgästen wird empfohlen, zur weiträumigen Umfahrung zwischen Südkreuz/Schöneberg und Gesundbrunnen die Ringbahn zu nutzen. Zusätzlich zum Ersatzverkehr mit Bussen werden während der gesamten Bauzeit die Linien S45 (bis Hennigsdorf) und S46 (bis Waidmannslust, ab 27. Januar bis Frohnau) verlängert.

Schienenersatzverkehr mit zwei Bussen

Die Buslinie S1A verläuft entlang dieser Stationen:

Südkreuz

Schöneberg

Bushaltestelle Richard-von-Weizsäcker Platz (Halt für S-Bhf. Julius-Leber-Brücke)

Yorckstraße

Anhalter Bahnhof

Potsdamer Platz/Voßstraße

Bushaltestelle Behrenstraße/Wilhelmstraße (Halt für S-Bhf. Brandenburger Tor)

Friedrichstraße (Reichstagufer).

Wer dann noch weiterfahren muss, steigt in die Buslinie S1B um, die von der Friedrichstraße (Am Weidendamm) losfährt und folgende Strecke hat: Oranienburger Straße (Tucholskystraße) - U-Bhf. Rosenthaler Platz (Zusatzhalt) bis Nordbahnhof.

