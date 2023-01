Briefwahl beantragen Berlin 2023: So geht's

Berlin-Wahl 2023 Briefwahl beantragen für die Berlin-Wahl 2023: So geht's

In gut einem Monat wird in Berlin erneut das Abgeordnetenhaus gewählt. Die von Pannen geprägte Wahl vom September 2021 war vom Verfassungsgerichtshof des Landes für vollständig ungültig erklärt worden. Auch wenn der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler keine reibungslose Wahl versprechen kann - eine Menge Defizite seien beseitigt worden, sagt er.

Nach Wahl-Chaos in Berlin: "Wir wollen aus Fehlern lernen"

Bei der Berlin-Wahl 2023 kann man auch per Briefwahl wählen. Termine, Anträge, Wahlschein: So funktioniert die Briefwahl in Berlin.