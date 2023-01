Corona Berlin: Maskenpflicht in Bus und Bahn soll Anfang Februar fallen

In den Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg soll demnächst keine Maskenpflicht mehr gelten.

Die Maskenpflicht in Berlins Bussen und Bahnen soll am 2. Februar enden. Das bestätigte Senatssprecherin Lisa Frerichs der Berliner Morgenpost. Zuvor hatte der RBB berichtet, dass das Land Brandenburg einen entsprechenden Beschluss plane. Der Potsdamer Regierungssprecher Florian Engels hatte am Freitag mitgeteilt, dass sich beide Länder vorab darauf verständigt hätten.

Konkret will das Brandenburger Kabinett das Ende der Maskenpflicht ab dem 2. Februar am Dienstag beschließen. Seine Berliner Kollegin Lisa Frerichs sagte, auch in Berlin werde am Dienstag ein entsprechender Vorschlag in den Senat eingebracht. Beide Länder hätten vereinbart, denselben Weg zu gehen, sagte Frerichs.

Bisher war das Ende der Maskenpflicht eher Mitte Februar im Gespräch gewesen. So lange sollte die Corona-Schutzverordnung, die die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ermöglicht, verlängert werden. Nun zieht man das Aus für die letzte sichtbare Maßnahme gegen Corona vor.

Andere Bundesländer haben die Entscheidung bereits getroffen und die Maskenpflicht im Nahverkehr beendet.