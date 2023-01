Letzte Generation: Klima-Aktivisten mit Presslufthammer vor Verkehrsministerium

Erneut ist es in Berlin zu Klima-Demonstrationen gekommen. Am Verkehrsministerium wollten Aktivisten eine Straße zertrümmern.

Berlin. Auch im neuen Jahr machen die Klimaaktivisten der Protestgruppe "Letzte Generation" mobil. Am Mittwoch gegen 8 Uhr wurde die Polizei Berlin zur Invalidenstraße Höhe Verkehrsministerium alarmiert. Drei Personen hatten dort Absperrgitter und Warnbaken auf die Fahrbahn gestellt, wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost auf Anfrage mitteilte. Als der Funkwagen eintraf, hatten die Demonstrierenden gerade einen Presslufthammer an eine Stromquelle angeschlossen und wollten beginnen, die Fahrbahn zu zerstören. Es kam zu drei vorläufigen Festnahmen.

Offenbar handelte es sich um Aktivisten der Klima-Protestgruppe Letzte Generation. "Wir sind zurück auf der Straße, um zu sagen: 2022 war nur der Anfang!", twitterte die "Letzte Generation". " Der Alltagstrott bringt uns über frisch geteerte und gefestigte Straßen geradewegs in die Klimahölle. Das können wir nicht zulassen!" Weiter hieß es: "Wir werden der Straße in den Abgrund nicht blind folgen. Wir stellen uns diesem zerstörerischen Wahnsinn in den Weg – kreativ, mutig und voller Hoffnung."

++ Mit Presslufthammer vorm Verkehrsministerium ++



Wir sind zurück auf der Straße, vorm @bmdv, um zu sagen: 2022 war nur der Anfang!



Der Alltagstrott bringt uns über frisch geteerte und gefestigte Straßen geradewegs in die Klimahölle. Das können wir nicht zulassen! pic.twitter.com/18xp2FebZn — Letzte Generation (@AufstandLastGen) January 4, 2023

Polizei Berlin: Autobahn-Blockaden in Schöneberg

Zudem bestätigte die Polizei Berlin Blockaden am Sachsendamm Höhe Friedrich-Gerlach-Brücke in Schöneberg. Neun Personen blockierten dort die Auffahrt zur Autobahn. Rund um das Kreuz Schöneberg A100 und A103 bildete sich ein langer Stau, informierte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

Ob es sich um Aktivisten der Klima-Protestgruppe Letzte Generation handelt, konnte die Polizei Berlin zunächst nicht bestätigen.