Angriffe auf Rettungskräfte zu Silvester: Diese Intensität ist neu

Thomas Feltes, emeritierter Professor für Kriminologie, über die massiven Attacken auf Rettungskräfte in der Berliner Silvesternacht.

Am Silvesterabend kam es zu vielen Attacken auf Polizei und Feuerwehr

Berlin. Raketen werden gezielt auf Rettungswagen der Feuerwehr abgeschossen, beim Löschen eines Brandes müssen die Kräfte immer wieder Kanonenschlägen ausweichen, die ihnen zwischen die Beine geworfen werden. Zu Silvester ist die Gewalt auf Berlins Straßen regelrecht eskaliert. Der Strafrechtler Thomas Feltes, bis zu seiner Emeritierung 2019 Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, erforscht dieses Phänomen bereits länger.

Berliner Morgenpost: Sind Übergriffe auf Rettungskräfte in dieser Intensität ein neues Phänomen?

Thomas Feltes: Diese Übergriffe werden erst seit vier Jahren systematisch erfasst. Die Intensität ist sicherlich in dieser Form, wie wir sie Silvester gesehen haben, neu. Ansonsten ist Gewalt gegen Feuerwehr in den vergangenen Jahren sogar rückläufig gewesen, die gegen Rettungskräfte steigt allerdings an.

Welche Motive haben Täter etwa dafür, Feuerwehrkräfte beim Löschen mit Pyrotechnik zu beschießen?

Hier muss man als erstes nachfragen, ob dies tatsächlich die Intention derjenigen war, die Pyrotechnik abgeschossen haben, oder ob es nicht eher generell das Ziel war, Personen oder Fahrzeuge zu treffen – was natürlich nicht weniger verwerflich wäre.

Vor dem Brandenburger Tor findet auch 2022 die ZDF-Silvester-Show statt. Foto: dpa

Die Silvester-Party am Brandenburger Tor aus einem etwas höheren Blickwinkel. Foto: dpa

In der Knobelsdorffstraße in Charlottenburg brannten in der Silvesternacht mehrere Autos. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Feuerwehrmänner löschen an der Sonnenallee einen Reisebus, der von Unbekannten angezündet worden war. Foto: Paul Zinken/dpa

Feuerwehr und Polizei sind in der Silvesternacht im Dauereinsatz. Foto: Paul Zinken/dpa



Ein Polizeiauto fährt vor dem Brandenburger Tor mit Blaulicht durch die Menschenmenge. Foto: Christophe Gateau/dpa

Am Silvester-Abend werden in der Umgebung der Böllerverbotszone Steinmetzkiez in Schöneberg Feuerwerke gezündet. Foto: Sergej Glanze

Ein Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr ist in der Silvester-Nacht in Berlin-Schönberg unterwegs. Foto: Sergej Glanze

Nach Mitternacht wurden etwa in Kreuzberg teilweise Autos mit Feuerwerk beschossen. Häufig zu sehen waren Pistolenattrappen, mit denen Feuerwerkskörper abgefeuert werden können. Foto: Jana Treffler

Unter den Linden vor dem Brandenburger Tor warten Menschen auf den Jahreswechsel - außerhalb der Party-Zone am Pariser Platz. Foto: dpa



Berlin: Ein Polizeiauto steht auf dem Gehweg in der Nähe vom Brandenburger Tor neben einer Menschenmenge Foto: dpa

Feuerwerkskörper werden während der ZDF-Silvester-Show vor dem Brandenburger Tor abgefeuert. Foto: dpa

Zahlreiche Menschen stehen am Silvesterabend hinter einer Absperrung an der Straße Unter den Linden. Foto: dpa

Der Sänger Sascha (v.l.) und die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner stehen bei der ZDF-Silvester-Show vor dem Brandenburger Tor auf der Bühne. Foto: dpa

Anja (l.) und Selina nehmen als Zuschauer an der ZDF-Silvester-Show vor dem Brandenburger Tor teil. Foto: dpa



In der Notrufannahme der Feuerwehr-Leitstelle in Charlottenburg Nord arbeiten in der Silvesternacht 77 Frauen und Männer bis 7 Uhr morgens. Foto: Sergej Glanze

Ein Transparent weist darauf hin, dass der Steinmetzkiez in Schöneberg eine Böllerverbotszone ist. Foto: Sergej Glanze

Feuerwerk explodiert in der Luft vor dem Park Inn Hotel am Alexanderplatz. Der gehört zu den Böller-Verbotszonen in der Hauptstadt. Foto: dpa

In Berlin gab es Silvester wieder zahlreiche Einsätze für Polizei und Feuerwehr - so bereits einen Tag vor dem Jahreswechsel an der Pallasstraße in Schöneberg. Foto: Paul Zinken/dpa

Familie Uludag aus Wedding steht Silvester 2022 schon um 20 Uhr auf dem Leopoldplatz und zündet das mitgebrachte Feuerwerk. Sie wollen mit den Kindern wieder zuhause sein, „bevor das Chaos losgeht“. Foto: Jana Treffler



Wer sind diese Täter?

Das wissen wir noch nicht, und werden es wohl auch nie wirklich erfahren. Vieles spricht allerdings dafür, dass wir es hier mit jungen Menschen zu tun haben, die aktuell gleich doppelt unter Druck stehen: Einerseits haben die fast drei Jahre Corona-Maßnahmen besonders jungen Menschen zugesetzt, deren Freizeitmöglichkeiten ebenso wie schulische Angebote reduziert wurden und die nach einem Ventil suchten; andererseits kann es sich hier um junge Menschen handeln, die sich nicht mehr als wesentlichen Bestandteil dieser Gesellschaft fühlen, weil sie keine Chancen (subjektiv wie objektiv) haben, an dieser Gesellschaft angemessen teilzuhaben und daher glauben, sich auch nicht an deren Regeln halten zu müssen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht in unserer Gesellschaft immer weiter auseinander, und Opfer sind ganz besonders Jugendliche, die sozial benachteiligt sind oder am Rande der Gesellschaft stehen.

Thomas Feltes

Foto: Katja Marquard / RUB

Was kann getan werden, um Eskalationen wie die jüngsten künftig zu vermeiden?

Ich plädiere für ein komplettes Verbot aller Feuerwerkskörper im Innenbereich von Großstädten, und zwar nicht nur aufgrund der Vorfälle an Silvester. Die finanziellen Folgen und die Auswirkungen auf unser Klima gebieten dies ebenso wie der Schutz unserer Gesundheitsinfrastruktur. Die Städte könnten stattdessen ein eigenes Feuerwerk anbieten, ähnlich wie dies immer wieder im Laufe des Jahres auch geschieht. Oder sie könnten bestimmte Gebiete einrichten, in denen dann kontrolliert ‘geböllert’ werden kann und wodurch Unbeteiligte geschützt werden.