Nachtzug soll ab Mai 2023 von Berlin nach Brüssel fahren

Bahnunternehmen „European Sleeper“ will Verbindung von Berlin über Amsterdam nach Brüssel einführen. Verlängerung nach Prag folgt.

Berlin. Das Berliner Nachtzugnetz soll im kommenden Jahr um eine neue Verbindung wachsen. Wie das junge belgisch-niederländische Bahnunternehmen „European Sleeper“ jetzt ankündigte, soll ab Mai ein Nachtzug von Brüssel über Amsterdam nach Berlin fahren. Geplant ist, dass es die Verbindung anfangs dreimal pro Woche gibt, ab 2024 dann täglich. Die erste Fahrt soll dem Unternehmen zufolge am 25. Mai stattfinden.

Von Berlin aus plant „European Sleeper“ Fahrten jeweils sonntags, dienstags und donnerstags, weitere Zwischenstopps auf dem Weg nach Brüssel sind dann beispielsweise Den Haag, Rotterdam und Antwerpen. Der Fahrplan sieht die Abfahrt in Berlin für 22.56 Uhr auf, Amsterdam wird dann um 6.31 Uhr, Brüssel um 9.27 Uhr erreicht. In die Gegenrichtung soll der Nachtzug um 19.22 Uhr in Brüssel starten und Berlin um 6.48 Uhr erreichen.

Nachtzug soll im Dezember 2023 bis nach Prag verlängert werden

Eigentlich hatte das Unternehmen geplant, die Verbindung direkt bis nach Prag zu führen, musste das Vorhaben jedoch erstmal wieder absagen. Mitte Dezember begründete European Sleeper den Schritt damit, dass man für das Jahr 2023 aufgrund von Bauarbeiten südlich von Dresden keine Streckenkapazität bis nach Prag erhalten habe. Das Unternehmen will aber einen neuen Versuch unternehmen und die Strecke planmäßig ab Dezember 2023 über Dresden nach Prag verlängern.

Ursprünglich sollte zudem der Starttermin für die Nachtzugverbindung deutlich früher liegen, zwischenzeitlich war etwa von der ersten Jahreshälfte 2022 die Rede. Als Herausforderung wurde unter anderem genannt, genügend Nachtzugwagen zu bekommen. Mitte Dezember meldete European Sleeper, nahezu genügend Mietwagen gesichert zu haben, um den Betrieb im kommenden Jahr aufzunehmen.

Tickets für die neue Verbindung sollen ab 20. Februar 2023 verkauft werden. Im Sitzwagen beginnen die Preise pro Person demnach bei 49 Euro, im Liegewagen kosten die günstigsten Fahrkarten im Sechserabteil 79 Euro. Wer einen Platz im Schlafwagen buchen will, muss pro Strecke mindestens 109 Euro bezahlen. Mit Reservierung für 24 Euro werden laut Internetseite des Unternehmens auch Fahrräder mitgenommen.

