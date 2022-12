Rettungsdienst: Darauf hat sich der Berliner Senat geeinigt

Berlin. Mit ein paar klarstellenden Präzisierungen haben Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) nach Vermittlung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ihren Streit über ein neues Rettungsdienstgesetz beigelegt. Der Senat hat am Dienstag einen gemeinsamen Gesetzentwurf verabschiedet, den das Abgeordnetenhaus nun zeitnah verabschieden soll.

Berlins Rettungsdienst ist seit längerem nicht mehr in der Lage, die vorgeschriebenen Qualitätskriterien zu erfüllen und in der Regel binnen zehn Minuten an einem Unfallort zu sein. Auf Druck Sprangers wurde im Gesetz festgehalten, dass der Landesbranddirektor als Chef der Feuerwehr am Ende die Gesamtverantwortung auch für den Rettungsdienst trägt. Die Ärztliche Leitung soll aber weiterhin zu medizinischen Fragen - und das sind beim Rettungsdienst ziemlich viele - hinzugezogen werden.

Rettungsdienst: Berlin verlängert eine Ausnahmeregelung

Vor allem aber verlängert Berlin die Ausnahmeregelung, wonach statt der eigentlich gesetzlich vorgeschriebenen Notfallsanitäter auch die weniger intensiv ausgebildeten Rettungsassistenten auf den Einsatzfahrzeugen fahren dürfen. Diese Möglichkeit soll nun bis 2029 und nicht wie bisher nur bis 2026 eröffnet werden. So gewinnt Berlin Zeit, das Problem grundsätzlich anzugehen und mehr Notfallsanitäter auszubilden.

Die Ausnahme soll von der Innenverwaltung per Rechtsverordnung verfügt werden können. Dabei muss sie sich aber mit der Gesundheitsverwaltung abstimmen. Gegen den Widerstand des Hauses von Senatorin Gote kann es also langfristig nicht eine von ihr befürchtete Absenkung der Standards in der medizinischen Versorgung geben. Um die Rettungswagen mit weniger qualifizierten Rettungsassistenten besetzen zu dürfen, müssen die Behörden sich auf eine besondere Lage berufen.

Überlasteter Rettungsdienst in Berlin - mehr zum Thema:

Ausnahmeregelung an Indikatoren geknüpft

Diese ist an bestimmte Indikatoren geknüpft. Hierunter fallen nicht nur zeitlich begrenzte Sondersituationen wie Terroranschläge oder große Verkehrsunfälle mit vielen Geschädigten. Ausnahmen darf es auch geben, wenn der Rettungsdienst erkennbar überlastet sein könnte, also bei Pandemien, Personalmangel wegen Krankheitswellen oder insgesamt einer besonders hohen Auslastung.

Zudem soll in solchen Lagen zunächst mit anderen Fahrzeugen erkundet werden, ob wirklich ein Rettungswagen nötig ist und auch Fahrzeuge von Krankentransportunternehmen zum Einsatz kommen.

Innensenatorin Spranger sagte, man werde durch die größere Flexibilität künftig bis zu 25 Rettungswagen mehr auf den Straßen haben. Damit stünden bis zu 160 Rettungsfahrzeuge zeitgleich zur Verfügung.