Letzte Generation in Berlin: Neue Blockaden - Heftige Videos zeigen Selbstjustiz von Autofahrern

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben ihre Blockade- und Störaktionen auch zum Start in die neue Woche in Berlin fortgesetzt. Laut Polizei besetzten die Demonstranten erneut wichtige Auffahrt- und Abfahrten zu Autobahnen in Berlin, von sechs Einsatzorten war die Rede. Es kam zu Staus.

Die Gruppe selbst sprach von fünf Blockaden, zudem habe sich ein 72-Jähriger auf einer Schilderbrücke über eine Autobahn festgekettet. Zum Teil waren die Blockaden auch am späten Vormittag noch nicht geräumt. Videos zeigen, wie Autofahrer die Demonstranten von der Fahrbahn zogen.

Wieder wurden Forderungen nach schärferen Mitteln gegen die Proteste laut. Die Gewerkschaft der Polizei plädierte für die Option eines Gewahrsams von bis zu sieben Tagen.

Letzte Generation in Berlin - Blockaden am Montag:

Kreuz Schöneberg Abfahrt Sachsendamm

Abfahrt Messedamm

Bereich Spandauer Damm/Fürstenbrunner Weg/Königin-Elisabeth-Straße

Beusselstraße Ecke Seestraße

Bereich AD Funkturm auf der A100/A115 sind mehrere Ausfahrten betroffen

In folgenden Bereichen sind die Straßen blockiert und die #Polizei ist dort im Einsatz: #Westend: Kreuzung Spandauer Damm/Fürstenbrunner Weg/Königin-Elisabeth-Straße, Bereich AD Funkturm auf der #A100/#A115 sind mehrere Ausfahrten betroffen, die Ausfahrt Sachsendamm auf #A103. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) December 12, 2022

Letzte Generation: Autofahrer zerren Demonstranten von der Straße

Die Aktivisten veröffentlichten am Vormittag Videos der Blockaden. Zu sehen ist dort, wie Autofahrer die Demonstranten eigenmächtig und gewaltsam von der Straße ziehen. "Ich muss zur Arbeit, haut ab, ihr Hunde!", ruft einer der Männer. Die Aktivisten schrieben zu dem Video: "Autofahrer:innen reagieren sehr emotional auf uns. Wir können Frust absolut nachvollziehen."

In einem weiteren Video ist zu sehen, wie mehrere Demonstranten auf einer Straße stehen und sich orangefarbene Westen anziehen. Zu dem Video schrieben sie: "Advent, Advent - fossiler Wahnsinn bringt uns um! Die Verkehrsemissionen sind seit Jahrzehnten stabil hoch und die Regierung weigert sich, daran etwas zu ändern. Daher geht's in Berlin, geht's bei uns weiter. Wir leisten gewaltfrei Widerstand gegen die tödliche Politik. Du auch?"

Blockaden der Letzten Generation in Berlin: Härtere Strafen gefordert

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, teilte am Vormittag mit: "Diese täglichen Blockaden von wichtigen Verkehrsadern in der Hauptstadt müssen ein Ende haben. Die Möglichkeit der Ingewahrsamnahme für vier oder sieben Tage würde seinen Teil dazu beitragen und verhindern, dass unsere Kollegen bei Wind und Wetter mit bürgerfreundlicher Kommunikation und reichlich Speiseöl jeden Tag aufs Neue ausrücken müssen und stattdessen für hilsbedürftige Menschen in der Stadt da sein könnten.

Auch CDU-Fraktionschef Kai Wegner forderte eine harte Linie. München gehe konsequent gegen die „Klima-Kleber“ vor. Dort seien deren Protestaktionen auf für Rettungsdienste wichtigen Straßen, an Brücken oder Autobahnen verboten. „Die Berliner Innensenatorin sollte es genauso in Berlin anordnen“, erklärte Wegner. Die Aktivisten störten „auf lebensgefährdende Weise den Verkehr“ und seien „eine Gefahr für die Berliner“.

Letzte Generation: Aktivisten wollten erneut BER-Flugbetrieb stören

Neben Straßen-Blockaden hatte die "Letzte Generation" zuletzt auch Flughäfen ins Visier genommen. Am vergangenen Donnerstag waren erneut Klima-Aktivisten in den abgesperrten Bereich des Hauptstadtflughafens BER gelangt. Anders als bei der vorigen Aktion war der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Demonstranten hätten einen Zaun durchschnitten. Zwei Aktivisten sei es gelungen, sich auf einem Vorfeld nahe des Zauns festzukleben. Bis zum Rollfeld seien sie aber nicht gekommen. Sechs weitere Aktivisten seien nicht auf das Gelände vorgedrungen.

Die „Letzte Generation“ hatte über Twitter mitgeteilt, sie habe die Polizei vor Beginn der Aktion über den Plan informiert. Die Sprecherin der Bundespolizei wies diese Darstellung auf Anfrage zurück. Es seien zuvor keine konkreten Informationen bekannt gewesen.

Seit dem vergangenen Vorfall am Flughafen BER wurden die Polizei-Kräfte verstärkt. Am 24. November hatten die Klimaaktivisten den Flugbetrieb am BER für fast zwei Stunden lahmgelegt. Mehrere Menschen verschafften sich durch einen Zaun einen Zugang zum Gelände. Einige von ihnen klebten sich am Boden fest. Der Flughafen stoppte den Betrieb auf beiden Start- und Landebahnen.

Auch am Flughafen München war eine Aktion von Klimaaktivisten am vergangenen Donnerstagmorgen schnell beendet worden, wie ein Flughafensprecher sagte.

Senatorin: Berlin am stärksten von Blockaden betroffen

Angesichts ständiger Straßenblockaden durch Klimaschutz-Demonstranten will Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) jetzt auch auf die Unterstützung anderer Bundesländer setzen. „Wir arbeiten nun mit der Polizei über die Grenzen der Bundesländer hinweg. Die Meldedaten von Tätern werden sehr genau gegenseitig abgeglichen“, sagte Spranger am vergangenen Montag. Es gebe ja auch reisende Demonstranten, die man im Blick haben sollte. Das hätten die Innenminister bei ihrer Konferenz letzte Woche beschlossen.

Berlin sei das am meisten betroffene Bundesland. Seit Anfang des Jahres habe die Polizei 2500 einzelne Taten wie Teilnahmen an Blockaden und anderen Störaktionen registriert. Knapp 200.000 Einsatzstunden von Polizisten seien angefallen. Auch die Justizminister der Länder seien angesprochen. Man müsse „einfach schneller werden“ bei der Umsetzung von Sanktionen und Strafverfolgung, betonte Spranger.