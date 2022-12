Tödlicher Unfall mit BVG-Bus: Rettungswagen kam spät

An der Unfallstelle an der Leonorenstraße in Lankwitz liegen inzwischen Blumen.

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Doppeldecker-Bus in Berlin am Sonnabendabend wird nach der Ursache gesucht. Offen ist auch, warum der Bus in Lankwitz die zwei Jugendlichen erfasste. Fachleute der Polizei Berlin befragten dazu an der Unfallstelle Zeugen und sicherten Spuren.

Bei dem Unglück wurde nach Angaben der Polizei eine 15-Jährige getötet. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Ihre Begleiterin (14) wurde Rettungskräften zufolge lebensbedrohlich am Kopf sowie am Oberkörper verletzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war der Bus der Linie M82 gegen 18.45 Uhr in der Leonorenstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Calandrellistraße fuhr der Doppeldecker gerade von einer Haltestelle los. Dabei fuhr er die Teenager an, die mutmaßlich bei Rot die Fahrbahn überquerten. Sie wurden unter dem Linienbus eingeklemmt.

Um die Mädchen zu bergen, kam zunächst ein Hebekissen zum Einsatz. Danach konnte die 14-Jährige unter dem Bus befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Um die 15-Jährige zu bergen, hob ein Rüstwagen den Bus mit Hilfe hydraulischer Geräte an. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Jugendlichen feststellen.

Auch der Busfahrer (62) stand unter Schock. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr hoben den BVG-Bus an, um die Jugendlichen zu befreien.

Foto: Morris Pudwell

Seelsorger für Zeugen und Einsatzkräfte

Zu dem Unfall entsandte allein die Feuerwehr rund 40 Einsatzkräfte und mehrere Rettungs- und Spezialfahrzeuge. Auch ein Hubschrauber war vor Ort.

Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Seelsorger an die Unfallstelle gerufen, weil es viele Zeugen des Unglücks gegeben habe. Dazu wurde ein Extra-Fahrzeug bereitgestellt. Eine Polizeiseelsorgerin kümmerte sich außerdem um Einsatzkräfte, die die schrecklichen Bilder ebenfalls verarbeiten müssen. Wie viele Menschen in dem Bus der Linie M82 saßen, blieb zunächst offen.

Viele Gaffer vor Ort

Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelte sich während des Rettungseinsatzes „eine große Zahl von Schaulustigen“ am Unfallort. Behinderungen durch die sogenannten Gaffer wurden nicht bekannt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) reagierten mit Bestürzung auf den Unfall. „Wir sind tief betroffen“, sagte ein Sprecher des kommunalen Unternehmens am Abend der Nachrichtenagentur dpa. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Unfallbeteiligten.“ Die BVG danke den Rettungskräften für ihren Einsatz und unterstütze die Ermittlungen zur Unfallursache selbstverständlich bestmöglich.

Rettungswagen kam erst nach 20 Minuten

Nach dem Unfall in der Leonorenstraße in Lankwitz rückten Polizei und Retter zu einem Großeinsatz aus. Die ersten Fahrzeuge seien neun Minuten nach dem Notruf vor Ort gewesen, der erste Rettungswagen allerdings erst nach 20 Minuten, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. "Die Berliner Feuerwehr befand sich am 10.12.2022 seit 10.55 Uhr im Ausnahmezustand Rettungsdienst", heißt es in einer Erklärung. "Zum Zeitpunkt der Alarmierung zu dieser Einsatzstelle standen keine Rettungswagen mehr im Stadtgebiet zur Verfügung." Theoretisch sollten im Durchschnitt etwa 140 in der Stadt unterwegs sein, diese Anzahl werde in der Praxis aber nicht mehr erreicht.

Diese Tatsache dürfte im politischen Raum neue Diskussionen über den Rettungsdienst in Berlin auslösen. Denn dieser ist seit einiger Zeit stark überlastet, unter anderem weil Personal fehlt und viele Notrufe eingehen, die sich nicht auf wirkliche Notfälle beziehen. Feuerwehrchef Karsten Homrighausen hatte erst Ende November erklärt, es gebe immer mehr Krankeneinsätze, aber zu wenig Rettungssanitäter und besetzte Rettungswagen. Der Rettungsdienst stehe kurz vor dem Kollaps.

Die Kapazitäten reichten schon seit längerer Zeit nicht mehr aus, alle Beschäftigten arbeiteten am Limit, sagte Sprecher Thomas Kirstein am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. „Wir brauchen dringend eine Novellierung des Rettungsdienstgesetzes und weitere Rettungsfahrzeuge, um vernünftig arbeiten und wieder durchschnaufen zu können“, sagte er. „Im Moment sind wir die Ausputzer eines nicht ausreichend dimensionierten Gesundheitssystems.“ So könne es aber nicht weitergehen.

Der Rettungsdienst in Berlin ist vor allem deshalb stark überlastet, weil Personal knapp ist und viele Notrufe eingehen, die sich nicht auf wirkliche Notfälle beziehen. Aber auch darum müssen sich die Retter kümmern mit der Folge, dass es dann bei echten Notfällen womöglich länger dauert.

Oft ruft die Feuerwehr daher den „Ausnahmezustand Rettungsdienst“ aus. Dann haben die Helfer die Möglichkeit, ihre Einsätze stärker zu priorisieren. Laut Kirstein besteht aber auch an Krankenhäusern ein Problem. Nicht selten dauere es eine Stunde oder länger, bis ein Rettungswagen mit einem Notfallpatienten eine aufnahmebereite Klinik finde.

Senatorinnen streiten über Reform der Rettungsdienste

In der Koalition ist die Reform der Rettungsdienste immer noch ein strittiges Thema. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser sieht im Kern vor, die Rettungswagen von weniger qualifiziertem Personal fahren zu lassen, um die seltenen Rettungsärzte und -sanitäter zu entlasten und so mehr Fahrzeuge mit Personal bestücken zu können.

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote von den Grünen fühlte sich zunächst überrumpelt und verweigerte die Mitzeichnung. Sie legt Wert auf die Qualität der medizinischen Notfallversorgung und beruft sich mit ihrer Position auf die Einschätzung des ärztlichen Personals. Zudem mahnt sie organisatorische Verbesserungen an, um die Einsatzkräfte zu entlasten. Der Rechnungshof hatte jüngst kritisiert, die Spezialisten müssten viel Zeit etwa für die Reinigung der Fahrzeuge aufwenden.

Spranger und Gote waren am Freitagnachmittag bei Franziska Giffey im Roten Rathaus, um den Konflikt auszuräumen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Diese gab es nicht, auch weil den Grünen verwehrt wurde, Vertreter der Abgeordnetenhausfraktion hinzuzuladen, die am Ende im Parlament das Gesetz beschließen müssen.

Nach dem Treffen verlautete von beiden Seiten die Bereitschaft, sich zu einigen. Von intensiven Gesprächen war die Rede, die Verhandlungen seien auf einem „sehr guten Weg“, hieß es aus der Innenverwaltung. Sprangers Ziel bleibe, die Feuerwehr nachhaltig zu entlasten. Auch aus dem Haus Gote wurde weiter Verhandlungsbereitschaft signalisiert, um die Lage zu verbessern.