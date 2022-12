Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin gibt es insgesamt 78 Wahlkreise. Das sind die Wahlkreis-Grenzen in den Bezirken.

Insgesamt 78 Wahlkreise gibt es in den zwölf Berliner Bezirken.

Wahl in Berlin

Berlin-Wahl 2023: Das sind die Wahlkreise

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wird im Februar 2023 wiederholt.

Bei der Berlin-Wahl 2023 wird wird in insgesamt 78 Wahlkreisen gewählt.

Wie genau verlaufen die Wahlkreis-Grenzen? Alle Infos in der Übersicht.

Berlin. Bei der Wiederholungs-Wahl in Berlin am 12. Februar 2023 sind die Wahlkreise von besonderer Bedeutung. In den 78 Wahlkreisen zieht der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen direkt ins Abgeordnetenhaus ein. Die 52 weiteren Sitze im Berliner Landesparlament werden über die Landeslisten der Parteien bestimmt.

Wahl Berlin 2023: Wahlkreise in den Bezirken in der Übersicht

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gibt es 78 Wahlkreise. Diese Wahlkreise werden der Anzahl der Wahlberechtigten entsprechend auf die zwölf Berliner Bezirke verteilt. Pankow hat als bevölkerungsreichster Bezirk neun Wahlkreise, Spandau fünf.

Bezirk Anzahl der Wahlkreise Mitte 7 Friedrichshain-Kreuzberg 6 Pankow 9 Charlottenburg-Wilmersdorf 7 Spandau 5 Steglitz-Zehlendorf 7 Tempelhof-Schöneberg 7 Neukölln 6 Treptow-Köpenick 6 Marzahn-Hellersdorf 6 Lichtenberg 6 Reinickendorf 6

Wahlkreise 2023: Das sind die Grenzen bei der Berlin-Wahl

Die Bezirke legen eigenständig fest, wie die Wahlkreise zugeschnitten werden. Sie orientieren sich dabei im Wesentlichen an den Ortsteilen. Häufig allerdings weicht der Zuschnitt der Wahlkreise von dieser Ortsteil-Regel ab. Der Grund ist, dass in allen Wahlkreisen ungefähr die gleiche Zahl von Wahlberechtigten wählen sollen.

Gegenüber der ursprünglichen Wahl im September 2021 ändert sich bei den Wahlkreisen bei der Wahl 2023 nichts, da es sich um Wiederholungswahlen unter den gleichen Bedingungen handeln soll.

Wahlkreise in Mitte bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Mitte 1 Charité, Oranienburger Tor, Zionskirchplatz Mitte 2 Alexanderplatz, Engelbecken, Leipziger Platz Mitte 3 Südliches Moabit, Hansaviertel, Großer Tiergarten Mitte 4 Nördliches Moabit, Westhafen Mitte 5 Schillerpark, Rehberge Mitte 6 Soldiner Straße, an der Panke entlang Mitte 7 Humboldthain, Nettelbeckplatz

Wahlkreise in Friedrichshain-Kreuzberg bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Friedrichshain-Kreuzberg 1 Askanischer Platz, Mehringplatz westlich Lindenstr./Axel-Springer-Str., Gleisdreieck, Rathaus Yorckstraße, Urbanstraße westlich Zossener Str., Viktoriapark, Chamissokiez Friedrichshain-Kreuzberg 2 Wassertorplatz, Graefekiez, Reichenberger Straße, Wrangelkiez Friedrichshain-Kreuzberg 3 Mehringplatz östlich Lindenstr./Axel-Springer-Str., Moritzplatz, Oranienplatz, Lausitzer Platz, Urbanstraße, östlich Zossener Str. Friedrichshain-Kreuzberg 4 Barnimkiez, Friedenstraße, Richard-Sorge-Viertel westlich Richard-Sorge-Str./Fritz-Schiff-Weg und nördlich Kochhannstr., Andreasviertel, Weberwiese, Wriezener Bahnhof Friedrichshain-Kreuzberg 5 Hausburgviertel, Richard-Sorge-Viertel östlich Richard-Sorge-Str./Fritz-Schiff-Weg und südlich Kochhannstr., Samariterviertel, Traveplatz nördlich Scharnweberstr. Friedrichshain-Kreuzberg 6 Traveplatz südlich Scharnweberstr., Boxhagener Platz, Stralauer Kiez, Stralauer Halbinsel

Wahlkreise in Pankow bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Pankow 1 Buch, Karow, Französisch-Buchholz Pankow 2 Blankenfelde, Rosenthal, Wilhelmsruh, Niederschönhausen-Nord Pankow 3 Pankow-Nord, Niederschönhausen-Süd, Französisch-Buchholz-West Pankow 4 Weißensee-Nord, Stadtrandsiedlung Malchow, Blankenburg Pankow 5 Pankow-Süd, Heinersdorf Pankow 6 Esplanade, Schönhauser Allee, S-Bahntrasse zwischen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee, Prenzlauer Allee, Danziger Straße, Eberswalder Straße, Bezirksgrenze Pankow 7 S-Bahntrasse zwischen Greifswalder Straße und Schönhauser Allee, Schönhauser Allee, Wisbyer Straße, Prenzlauer Promenade, Am Steinberg, Pistoriusstraße, Berliner Allee, Greifswalder Straße Pankow 8 Eberswalder Straße, Danziger Straße, Prenzlauer Allee, S-Bahntrasse zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße, Greifswalder Straße, Bezirksgrenze Pankow 9 Greifswalder Straße, Berliner Allee, Indira-Gandhi-Straße, Bezirksgrenze

Wahlkreise in Charlottenburg-Wilmersdorf bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Charlottenburg-Wilmersdorf 1 Charlottenburg-Nord, Mierendorffplatz, Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf 2 Olympiastadion, Westend, Schloß Charlottenburg, Eichkamp Charlottenburg-Wilmersdorf 3 Schloßstraße, Lietzensee, Adenauerplatz Charlottenburg-Wilmersdorf 4 Deutsche Oper, Ernst-Reuter-Platz, Kurfürstendamm Charlottenburg-Wilmersdorf 5 Grunewaldsee, Halensee, Preußenpark, Hohenzollerndamm Charlottenburg-Wilmersdorf 6 Ludwigkirchplatz, Prager Platz, Bundesplatz, Volkspark Charlottenburg-Wilmersdorf 7 Friedhof Wilmersdorf, Rüdesheimer Platz, Eisstadion Wilmersdorf

Wahlkreise in Spandau bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Spandau 1 Hakenfelde, nördliches Falkenhagener Feld, Wasserstadt, nördliche Neustadt Spandau 2 südliche Neustadt, südöstliches Falkenhagener Feld, Altstadt Spandau, Klosterfelde Spandau 3 Haselhorst, Siemensstadt, Stresow, nordöstliche Wilhelmstadt, Tiefwerder Spandau 4 südwestliches Falkenhagener Feld, Staaken Spandau 5 südliche Wilhelmstadt, Pichelsdorf, Gatow, Kladow

Wahlkreise in Steglitz-Zehlendorf bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Steglitz-Zehlendorf 1 Breitenbachplatz, Schloßstraße, Lauenburger Platz, Grunewaldstraße, Asternplatz Steglitz-Zehlendorf 2 Albrechtstraße, Steglitzer Damm, Klingsorstraße, Munsterdamm, Halskestraße Steglitz-Zehlendorf 3 Augustaplatz, Finkensteinallee, Goerzallee, Dahlemer Weg, Teltower Damm, Sachtlebenstraße Steglitz-Zehlendorf 4 Hildburghauser Straße, Oberhofer Platz, Thermometersiedlung, Lippstädter Straße Steglitz-Zehlendorf 5 Leonorenstraße, Paul-Schneider-Straße, Kamenzer Damm, Gallwitzallee, Siemensstraße, Marienplatz Steglitz-Zehlendorf 6 Clayallee, Thielallee, Pacelliallee, Königin-Luise-Straße, Schützallee, Onkel-Tom-Straße Steglitz-Zehlendorf 7 Potsdamer Chaussee, Mexikoplatz, Spanische Allee, Königstraße, Wilhelmplatz, Kohlhasenbrück, Steinstücken

Wahlkreise in Tempelhof-Schöneberg bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Tempelhof-Schöneberg 1 Schöneberg-Nord, Wittenbergplatz, Nollendorfplatz, S-Bahnhöfe Yorckstraße, Heinrich-von-Kleist-Park, Kurt-Hiller-Park, Bayerischer Platz (Nord), Viktoria-Luise-Platz Tempelhof-Schöneberg 2 Schöneberg-Süd, Rathaus Schöneberg, Heinrich-Lassen-Park, Schöneberger Insel, Gasometer, Autobahnkreuz Schöneberg, Innsbrucker Platz Tempelhof-Schöneberg 3 Friedenau, S-Bahnhof Friedenau, Siedlung Lindenhof, Alboinplatz, Marienhöhe, Der Insulaner, Auguste-Viktoria-Krankenhaus Tempelhof-Schöneberg 4 Manfred-v.-Richthofen-Straße, ehem. Zentralflughafen Berlin Tempelhof, Teltowkanal, Hafen Tempelhof, Bosepark, Rathaus Tempelhof Tempelhof-Schöneberg 5 Hafen Mariendorf, Ullsteinhaus, Güterbahnhof Teltowkanal, Tempelhof Ost, Mariendorf ohne Trabrennbahn, Volkspark Mariendorf Tempelhof-Schöneberg 6 Marienfelde, S-Bahnhof Marienfelde, Trabrennbahn Mariendorf, S-Bahnhof Buckower Chaussee, Freizeitpark Marienfelde, Marienfelde Nord Tempelhof-Schöneberg 7 Lichtenrade, Volkspark Lichtenrade, Kirchhainer Damm, S-Bahnhof Lichtenrade

Wahlkreise in Neukölln bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Neukölln 1 Nord-Neukölln (Ost), nördliche Sonnenallee Neukölln 2 Nord-Neukölln (West), nördliche Karl-Marx-Straße, nördliche Hermannstraße Neukölln 3 Rixdorf, nördliches Britz, Köllnische Heide Neukölln 4 nordöstliches Buckow, Gropiusstadt, nördliches Blumenviertel Neuköln 5 südwestliches Britz, südwestliches Buckow Neukölln 6 südwestliches Britz, südwestliches Buckow

Wahlkreise in Treptow-Köpenick bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Treptow-Köpenick 1 Alt-Treptow, Plänterwald, Baumschulenweg, nördliches Niederschöneweide, Oberschöneweide (westlicher Teil) Treptow-Köpenick 2 Oberschöneweide, Niederschöneweide, Johannisthal Treptow-Köpenick 3 Adlershof, Altglienicke Treptow-Köpenick 4 Dammvorstadt, Kölln. Vorstadt/Spindlersfeld, Bohnsdorf, Grünau, Schmöckwitz Treptow-Köpenick 5 Altstadt/Kietz, Allende-Viertel, Wendenschloss, Müggelheim Treptow-Köpenick 6 Köpenick-Nord, Friedrichshagen, Rahnsdorf/Hessenwinkel

Wahlkreise in Marzahn-Hellersdorf bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Marzahn-Hellersdorf 1 Ahrensfelde-Süd, Marzahn-West, Marzahn-Ost Marzahn-Hellersdorf 2 Gewerbegebiet, Marzahner Promenade, Allee der Kosmonauten Marzahn-Hellersdorf 3 Kienberg, Alt-Hellersdorf, Hellersdorf-Nord, Hönow-West Marzahn-Hellersdorf 4 Marzahner Chaussee, Springpfuhl, Biesdorf-Nord, Biesdorf-Süd Marzahn-Hellersdorf 5 Kaulsdorf-Süd, Mahlsdorf-Nord, Mahlsdorf-Süd Marzahn-Hellersdorf 6 Kaulsdorf-Nord, Hellersdorf-Süd

Wahlkreise in Lichtenberg bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Lichtenberg 1 Wartenberg, Falkenberg, Neu-Hohenschönhausen zwischen Hechtgraben und Rüdickenstraße Lichtenberg 2 Malchow, Neu-Hohenschönhausen westlich der Zingster Straße, Alt-Hohenschönhausen bis Sportforum, Konrad-Wolf-Straße, Sandinostraße, Landsberger Allee Lichtenberg 3 Alt-Hohenschönhausen südlich Konrad-Wolf-Straße, Sandinostraße, Landsberger Allee, Fennpfuhl, Evangelisches Krankenhaus Herzberge, Rosenfelder Ring, Gensinger Straße Lichtenberg 4 Südlich Karl-Lade-Straße, Paul-Junius-Straße, Herzbergstraße, Stadtpark, Buchberger Straße, Victoriastadt Lichtenberg 5 Friedrichsfelde, Tierpark Lichtenberg 6 Karlshorst, Trabrennbahn, Rummelsburg

Wahlkreise in Reinickendorf bei der Berlin-Wahl 2023

Wahlkreis Zuschnitt Reinickendorf 1 Reinickendorf/Ost, Reinickendorf/West (teilweise) Reinickendorf 2 Reinickendorf/West, Tegel-Süd (teilweise), Wittenau (teilweise), Mäckeritzwiesen Reinickendorf 3 Heiligensee, Konradshöhe, Tegelort, Tegel (teilweise), Tegel Süd (teilweise), Saatwinkel Reinickendorf 4 Wittenau (teilweise), Waidmannslust, Borsigwalde, Tegel (teilweise) Reinickendorf 5 Lübars, Märkisches Viertel Reinickendorf 6 Frohnau, Hermsdorf, Freie Scholle

