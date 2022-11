Klimaaktivisten Berlin aktuell: Neue Blockaden an Autobahn und großen Kreuzungen

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ stören wieder mit Aktionen den Verkehr in und um Berlin. Wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldet, wurde die A115 stadteinwärts gesperrt. Außerdem waren die Kreuzungen Karl-Liebknecht-, Ecke Spandauer Straße und Prenzlauer Allee, Ecke Danziger Straße gesperrt.

In der vergangenen Woche hatten die Aktivisten einen Feueralarm in der FDP-Bundesgeschäftsstelle an der Reinhardstraße in Berlin-Mitte ausgelöst. In einem Video, das die Gruppe bei Twitter zeigte, war zu sehen, wie ein junger Mann den Alarm auslöste. Laut Polizei wurde der Mann festgenommen. Gegen ihn werde jetzt wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Das Strafmaß reiche dabei von einer Geldstrafe bis zu zu zwei Jahren Haft, so ein Polizeisprecher.

Außerdem blockierten Aktivisten am Freitag die Autobahn zum Flughafen BER. Die Klimaprotest-Initiative teilte mit, ihre Mitglieder seien mit mehreren Autos nebeneinander auf der Autobahn immer langsamer gefahren, vor der Abfahrt hätten sie gehalten, die Autos quer gestellt, seien mit Warnwesten und Transparenten ausgestiegen und hätten sich auf der Straße festgeklebt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

++ Anfahrt zum Flughafen Berlin blockiert ++



Mehrere Fahrzeuge mit Warnblinklicht wurden immer langsamer, bis sie ganz zum Stillstand kamen. Die Zufahrt zum #BER von Berlin aus ist jetzt blockiert.



Das ist erst der Anfang! pic.twitter.com/WoHtJ3hVAZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 18, 2022

Ein 31-Jähriger konnte nur vom Asphalt gelöst werden, indem die Fahrbahndecke aufgeschnitten wurde. Dann wurde ein Stück Asphalt herausgestemmt. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahnmeisterei besserte den Schaden anschließend aus.

Klima-Demonstranten hatten Protest am Flughafen angekündigt

“Das ist erst der Anfang der Flughafen-Unterbrechungen”, kündigt die Gruppierung an. In "stern TV" hatte die Aktivistin Carla Rochel am 6. November derartig weit greifende Blockaden begründet. Sie wünsche sich, dass dies nicht nötig wäre, aber es gehe nicht um einen Beliebtheitswettbewerb “sondern darum, dass der Gesellschaft bewusst wird, dass wir in eine Klimakatastrophe rasen“.

Die Gruppe fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel, etwa ein Tempolimit auf Autobahnen und billigen Nahverkehr. Seit Anfang des Jahres laufen die Blockaden in vielen deutschen Städten. Die Polizei hat Hunderte Strafverfahren wegen Nötigung und Widerstand eingeleitet.

Lesen Sie auch: Senatorin will Aktivisten länger aus dem Verkehr ziehen

Klimaaktivisten in Berlin: Innensenatorin will längere Gewahrsamname

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die Möglichkeiten der Gewahrsamnahme der Klimaaktivisten auszuweiten. Aktuell dürfen festgenommene Aktivisten maximal 48 Stunden festgehalten werden.

„Ein 30-tägiges Gewahrsam ist in Berlin wie auch in den meisten anderen Bundesländen rechtlich nicht möglich. Schön wäre es, wenn wir das länger als 48 Stunden machen könnten, aber 30 Tage finde ich verfassungsrechtlich eher bedenklich", so Spranger. Sie wolle nun über einen längeren Gewahrsam mit der Justiz und dem Abgeordnetenhaus sprechen.

Auch interessant: Berliner Feuerwehr: Aktivisten haben Einsatz erschwert