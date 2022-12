Wahlberechtigte Berlin: Wer ist bei der Berlin-Wahl 2023 wahlberechtigt?

Wer bei der Abgeordnetenhauswahl wählen möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen. Lesen Sie hier, wer in Berlin wahlberechtigt ist.

Etwa 2,75 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2023 und den Wahlen in den Bezirken wahlberechtigt.

Dafür muss man in Deutschland einige Voraussetzungen erfüllen

Wir erklären, wer seine Stimme abgeben darf

Berlin. Wenn am 12. Februar 2023 die Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus und in den Berliner Bezirken stattfindet, sind etwa 2.750.000 Berlinerinnen und Berliner zum Gang an die Urne aufgerufen. Dies jedenfall ist die Zahl der Personen, die bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 wahlberechtigt waren.

Die genaue Zahl bei der Wiederholungswahl 2023 ergibt sich aus dem Einwohnerregister, aus dem das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten die Wählerverzeichnisse erstellt.

Wahlrecht: Deutsche Staatsangehörigkeit ist Wahlvoraussetzung bei Berlin-Wahl

Das Recht, an der Wahl zum Abgeordnetenhaus teilzunehmen, haben alle Deutschen, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten ununterbrochen in Berlin ihren Wohnsitz haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Bei den Wahlen der Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) dürfen auch 16- und 17-jährige Deutsche und in Berlin lebende ausländische Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Das Mindestwahlalter beträgt bei den Bezirkswahlen seit Oktober 2005 16 Jahre.

Wichtig für Jugendliche und Zugezogene: Bei der Wiederholungswahl dürfen auch diejenigen wählen, die in der Zwischenzeit das Wahlalter erreicht haben oder neu nach Berlin gezogen sind.

Die Zahl der Wahlberechtigten war in Berlin in den vergangenen Jahren gesunken. Für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 waren 2.455.709 Berlinerinnen und Berliner wahlberechtigt – 39.678 weniger fünf Jahre zuvor.

Abgeordnetenhaus in Berlin: Zusammensetzung 2016 und 2021

Fraktion Sitze 2016 Sitze 2021 SPD 38 36 CDU 31 30 Linke 27 24 Grüne 27 32 AfD 25 13 FDP 12 12 Fraktionslose - 4