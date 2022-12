Bettina Jarasch: Ehemann, Auto, Eltern, Indianer – alle Infos

Bettina Jarasch will Regierende Bürgermeisterin bei der Berlin-Wahl 2023 werden. Alle Infos zur derzeitigen Verkehrssenatorin.

Berlin. Bettina Jarasch (Grüne) ist Berliner Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. Sie tritt bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar 2023 als Spitzenkandidatin ihrer Partei an.

Ihre wichtigsten Konkurrentinnen und Konkurrenten im Kampf um das Rote Rathaus sind die SPD-Politikerin Franziska Giffey, der CDU-Politiker Kai Wegner und der Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer.

Bei der Wahl 2021 waren die Grünen mit Jarasch an der Spitze knapp hinter der SPD mit Franziska Giffey auf Platz zwei gelandet. Sie sind Teil einer rot-grün-roten Koalition mit Giffey als Regierender Bürgermeisterin. Bei der vom Verfassungsgerichtshof angeordneten Wiederholungswahl setzt die Partei nun auf Sieg.

Die Politikerin betonte dabei ihren Führungsanspruch: „Unsere Präferenz ist klar: Wir wollen eine Koalition mit Rot-Rot anführen. Die Stadt hat eine neue Führung verdient“, sagte Jarasch.

Bettina Jarasch: Ehemann ist RBB-Journalist Oliver Jarasch

Bettina Jarasch (M.) mit ihrem Ehemann, dem RBB-Journalisten Oliver Jarasch, und ihrer Schwester Judith Hartmann bei der Grünen-Wahlpartie im September 2021.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Jaraschs Ehemann ist der RBB-Journalist Oliver Jarasch. Laut „Spiegel“-Recherchen war im Zuge der RBB-Affäre von der inzwischen gefeuerten RBB-Intendantin Patricia Schlesinger erwogen worden, Oliver Jarasch ohne vorherige Ausschreibung zum Programmdirektor zu machen.

Jaraschs Ehemann hat ebenso wie die gelernte Journalistin Jarasch bei der Augsburger Allgemeinen volontiert und machte in der Folge Karriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aufgefallen war er 2020, als er in den ARD-Tagesthemen mit einer Sturmhaube vermummt einen Kommentar zur Maskenpflicht wegen Corona sprach.

Seit Bettina Jarasch in den Senat aufgerückt ist, beschäftigt ihr Mann sich nicht mehr mit aktueller Politik, sondern ist für den Aufbau des crossmedialen Newsrooms zuständig.

Die Politikwissenschaftlerin lebt mit Mann und zwei Teenagersöhnen in Wilmersdorf. Die gläubige Katholikin ist zudem langjährige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der St. Marien-Liebfrauen-Gemeinde in Kreuzberg.

Bettina Jarasch: Auto bei Fahrrad-PR-Termin – Doppelmoral?

Bettina Jarasch und Mittes Bezirksstadträtin Almut Neumann fahren mit dem Fahrrad durch die neue Fahrradstraße in der Charlottenstraße.

Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Ganz weit oben auf der Agenda der grünen Verkehrssenatorin: der Ausbau der Radwege in Berlin. Natürlich will Bettina Jarasch dabei auf ihre Erfolge hinweisen. Wenn ein neuer Radweg eingeweiht wird, schaut in gewisser Regelmäßigkeit auch Jarasch vorbei.

Bei einer Radweg-Einweihung in Tempelhof im Oktober 2022 musste sich Jarasch allerdings den Vorwurf der Doppelmoral gefallen lassen: Für Pressefotos setzte sich Jarasch kurz aufs Rad, um danach im Dienstwagen wieder davonzurauschen.

Nachdem die Kritik an diesem Verhalten immer lauter wurde, rechtfertigte sich die Grüne: „Wenn ich alle Termine mit dem Fahrrad machen würde, könnte ich nur die Hälfte davon wahrnehmen.“

Bettina Jarasch: Eltern, Ausbildung, Beruf

Bettina Jarasch ist die Tochter des Augsburger Papiergroßhändlers Helmut Hartmann. Der Unternehmer verkaufte seinen Papiergroßhandel im Jahr 1993 und widmet sich seitdem mit seiner Frau Marianne sozialen Aufgaben.

Bettina Jarasch wurde am 22. November 1968 geboren. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung, bevor sich nach Berlin zog und Politik und Philosophie studierte.

Danach wechselte sie als Referentin in den Bundestag. 2011 wurde sie zusammen mit Daniel Wesener Vorsitzende der Berliner Grünen.

Jarasch: "Indianer"-Äußerung und Vorwurf der Selbstzensur

Bettina Jarasch wurde im März 2021 auf einem Grünen-Parteitag danach gefragt, was sie als Kind werden wollte. Jarasch antwortete darauf "Indianerhäuptling". Dafür erntete sie Kritik - auch aus den eigenen Reihen. Einige Delegierte bezeichneten die Verwendung des Begriffs als Rassismus.

Bettina Jarasch entschuldigte sich später und erklärte ihre Aussage mit „unreflektierten Kindheitserinnerungen“. Sie sagte, dass auch sie dazulernen müsse. Auf dem YouTube-Kanal der Grünen wurde der betreffende Ausschnitt des Gesprächs später entfernt. Kritiker bezeichneten dieses Vorgehen als "Selbstzensur".

Abgeordnetenhaus in Berlin: Zusammensetzung 2016 und 2021

Fraktion Sitze 2016 Sitze 2021 SPD 38 36 CDU 31 30 Linke 27 24 Grüne 27 32 AfD 25 13 FDP 12 12 Fraktionslose - 4

Bettina Jarasch: Referentin, Grünen-Landesvorsitzende, Verkehrssenatorin

Bettina Jarasch im März 2011 nach ihrer Wahl zur Berliner Landesvorsitzenden der Grünen.

Foto: picture alliance / dpa | Britta Pedersen

Bettina Jarasch übte im Laufe ihrer politischen Karriere eine Reihe von Partei- und Regierungsämtern aus. Ihre wichtigsten Funktionen im Überblick:

2000 – 2009: Referentin, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

2009 – 2011: Mitglied im Berliner Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen

2011 – 2016: Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Berlin

2013 – 2018: Mitglied des Bundesvorstands Bündnis 90/Die Grünen

Seit 2016: Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

2016 – 2021: Sprecherin für Religionspolitik sowie für Integration und Flucht

2020 – 2021: Spitzenkandidatin Bündnis 90/Die Grünen für die Abgeordnetenhauswahlen 2021

Seit 21.12.2021: Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz in Berlin