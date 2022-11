Feuerwehr Berlin: Tipps, damt der Adventskranz nicht brennt

Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschen noch die letzten Glutnester. Binnen drei Minuten stand das nachgebaute Wohnzimmer in Flammen.

Advent Feuerwehr gibt Tipps: So brennt der Adventskranz nicht

Berlin. Für einen Augenblick den brennenden Adventskranz aus den Augen gelassen, und schon steht der Wohnzimmertisch in Flammen. In wenigen Minuten brennt das komplette Interieur, wenn man nicht schnell reagiert. Eine Situation, weswegen die Berliner Feuerwehr im vergangenen Winter 21 Mal ausrücken musste. Dabei muss es gar nicht soweit kommen, wenn man ein paar Tipps der Brandbekämpfer beachtet.

Um zu simulieren, wie schnell sich ein Feuer ausbreiten kann, hat die Feuerwehr ein Wohnzimmer mit weihnachtlicher Dekoration in einem Container auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel nachgebaut – exakt an der Stelle, an der ab 2027 die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie entstehen soll.

Eimer Wasser sollte bei brennenden Wachskerzen immer parat stehen

Etwas Probleme beim Entzünden der Kerzen auf dem Adventskranz hatten die Einsatzkräfte allerdings – der Wind auf dem Gelände war zu stark. „Im Feuerlöschen sind wir gut, Feuerlegen gehört nun nicht zu unserer Passion“, entgegnet Karsten Göwecke, Ständiger Vertreter des Landesbranddirektors. Dann klappt es doch. Nach wenigen Sekunden brennt der Adventskranz, kurz danach der Tisch. Es dauert gerade einmal drei Minuten und von dem kleinen Wohnzimmer ist nichts mehr zu erkennen – hohe Flammen und dunkler Rauch dominieren.

„Wichtig ist es, Kranz und Weihnachtsbaum feucht zu halten“, sagt Göwecke. Es reiche, Wasser mit einer Sprühflasche auf das Grün zu spritzen beziehungsweise den Baum im Wasser stehen zu haben. „Die meisten Brände gibt es im Januar und Februar, wenn die Gestecke sehr trocken sind. Meist reicht ein Funke aus, um ein Feuer zu entfachen“, weiß Göwecke. Durch die Gasentwicklung könne es auch zu einer Explosion kommen. „Ich habe schon gesehen, wie Fensterscheiben zerborsten sind.“ Im besten Fall sollte der Baum nach Weihnachten entsorgt werden.

Rauch bei Brand ist hochgiftig und kann zu Herzstillstand führen

Ansonsten sollten Wachskerzen nie unbeaufsichtigt gelassen, eine feuerfeste Unterlage verwendet und heruntergebrannte Kerzen rechtzeitig ersetzt werden. Ist das Feuer erst einmal entfacht und noch klein, könne man es mit Wasser oder einer Decke löschen. Dafür am besten einen Eimer Wasser in der Nähe der Gestecke mit Wachskerzen stehen haben. Eine wesentlich geringere Gefahr geht von elektrischen Kerzen aus. Aber auch da kann es zu Kurzschlüssen kommen – auf das VDE-Zeichen sei zu achten, auch vom Reparieren der Kabel sollte abgesehen werden.

Hat sich das Feuer bereits großflächig ausgebreitet und ein erster Löschversuch ist gescheitert, dann sollte man umgehend das Zimmer verlassen, die Türen schließen, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann, und die Feuerwehr (112) anrufen. Natürlich müssen Mitbewohner und Nachbarn gewarnt werden. Selbst gegen das Feuer anzukämpfen sei aussichtslos, so Karsten Göwecke. Auch, weil der Rauch hochgiftig ist und eine Bewusstlosigkeit, dann Atemstillstand und schließlich den Herzstillstand auslösen kann.

