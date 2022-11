Wahl Berlin 2023: Termin – Wann findet die Abgeordnetenhauswahl statt?

Im Februar wird die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wiederholt. Der Termin fußt auf einem Beschluss des Landesverfassungsgerichts.

Nach der Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofs, die Berliner Abgeordnetenhauswahl von 2021 zu wiederholen, räumt die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) "Fehler" ein, "die nicht noch einmal passieren dürfen". Die für Februar anstehende Wiederholungswahl solle "reibungslos" verlaufen. IMAGES AND SOUNDBITES

Wahlwiederholung in Berlin soll "reibungslos" verlaufen

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus findet alle fünf Jahre statt.

Durch die Pannen bei der Wahl 2021 kommt es nun zu einer Wiederholung.

Die neue Berlin-Wahl findet im Februar 2023 statt.

Berlin. In der Hauptstadt müssen die Wählerinnen und Wähler erneut an die Urnen: Nach den Pannen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September 2021 wird die Zusammensetzung des Berliner Landesparlaments neu gewählt.

Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin: Wann wird gewählt?

Bei der Wahl entscheiden sich nicht nur die Mehrheitsverhältnisse im Landesparlament. Indirekt bestimmen die Wählerinnen und Wähler zudem, ob Franziska Giffey (SPD) Regierende Bürgermeisterin bleiben kann, oder ob sie das Amt nach etwas mehr als einem Jahr bereits wieder abtreten muss. Die Frage entscheidet sich am Sonntag, 12. Februar 2023. An diesem Tag findet in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Die Berliner Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Foto: pa/Jens Kalaene

Festgelegt wurde der Wahltermin indirekt durch das Urteil des Landesverfassungsgerichts zu den Wahl-Pannen in Berlin. Das Gericht hatte am 16. November entschieden, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen wiederholt werden müssen. Nach dem Urteil muss die Wahlwiederholung innerhalb von 90 Tagen stattfinden. Landeswahlleiter Stephan Bröchler legte den Termin auf den 12. Februar 2023 fest, den letzten Sonntag innerhalb der Frist.

Wahlen in Berlin: Zwei Termine sind 2023 möglich

Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich bei den Wahlwiederholungen im nächsten Jahr sogar auf zwei Termine einstellen. Denn nicht nur die Wahl zum Abgeordnetenhaus und in den Bezirken wird wiederholt. In einigen Wahlkreisen wird auch die Bundestagswahl wiederholt. Das geht auf einen Beschluss des Bundestages zurück. Dagegen sind noch Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht möglich.

Sollten diese innerhalb der zweimonatigen Frist ausbleiben, wird die Entscheidung des Bundestages nach Angaben des Bundeswahlleiters im Januar 2023 bestandskräftig. Die Wiederholung der Bundestagswahl müsse dann spätestens nach 60 Tagen erfolgen, der 5. März 2023 wäre der letztmögliche Termin, so Thiel. Den Termin bestimmen müsse der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler. Die Parteien im Bundestag gehen allerdings davon aus, dass der Beschluss des Bundestages angefochten wird.

Wiederholungswahl in Berlin: Dauer der Legislaturperiode bleibt bestehen

Bei der Wahl handelt es sich um eine Wiederholungswahl, nicht um eine Neuwahl. Die Unterscheidung ist wichtig. Denn daraus ergibt sich unter anderem, dass die Dauer der Legislaturperiode bestehen bleibt.

Auch wenn eine neue Landesregierung gewählt wird, bleibt es dabei, dass die Legislaturperiode von 2021 bis 2026 dauert. Das wäre anders, wenn es zu kompletten Neuwahlen käme.

Abgeordnetenhaus in Berlin: Zusammensetzung 2016 und 2021

Fraktion Sitze 2016 Sitze 2021 SPD 38 36 CDU 31 30 Linke 27 24 Grüne 27 32 AfD 25 13 FDP 12 12 Fraktionslose - 4