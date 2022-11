Auch am Freitagmorgen sorgen die Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ in Berlin wieder für Verkehrsbehinderungen.

Aktivisten der der Gruppe „Letzte Generation“ sitzen an einer Ausfahrt der Stadtautobahn und blockieren die Straße. (Archivbild)

Verkehr "Letzte Generation": Am Frankfurter Tor geht nichts mehr

Berlin. Die Aktivisten der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" sind auch am Freitag wieder aktiv. Derzeit geht am Frankfurter Tor nichts mehr. Die Verkehrsinformationszentrale rät, die Gegend weiträumig zu umfahren.

Achtung! Das Frankfurter Tor in #Friedrichshain ist komplett #gesperrt. Hier sind wieder die Klimaleute die Ursache! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 11, 2022

Zuletzt standen die Aktivisten der "Letzten Generation" in der Kritik. In Berlin war kürzlich eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden. Ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die Verletzte unter dem Lastwagen zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn. Dieser soll durch eine Aktion der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" ausgelöst worden sein.

Ein zerstörtes Fahrrad liegt auf der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf.

Foto: Paul Zinken/dpa / dpa-Bildfunk

Verkehr in Berlin: Hier sehen Sie eine Livekarte.

