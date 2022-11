Flüchtlinge in Berlin: Bis Jahresende werden 10.000 Unterkunftsplätze benötigt

Zelte kommen im Ankunftszentrum schon lange zum Einsatz. Nun sollen Tausende Menschen auch in Leichtbauhallen schlafen.

Berlin. Die Hauptstadt bereitet sich darauf vor, im Winter Tausende Geflüchtete in Zelten oder Leichtbauhallen unterzubringen. „Wenn die Ankunftszahlen der letzten drei Wochen so weitergehen, werden wird 8000 bis 10.000 zusätzliche Plätze schaffen“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung.

Die Akquise von Unterkünften laufe auf Hochtouren. Aber mit kleineren Lösungen komme man nicht auf die erforderlichen Zahlen. „Wir haben die gemeinsame Aufgabe, großflächige Lösungen zu finden“, sagte Kipping. Dabei gehe es auch um Leichtbauhallen, die wenig mit den Zuständen auf einem Zeltplatz zu tun hätten. Über Standorte wollte die Senatorin nichts sagen. Sie erneuerte die Zusicherung, dass der Senat anders als 2015/16 keine Turnhallen mit Geflüchteten belegen werde.

Zeltstädte für Tausende Menschen sollen am früheren Flughafen Tegel entstehen

Nach Informationen der Morgenpost sollen diese Leichtbauhallen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel entstehen. Ein internes Konzept sieht dort bis zu 12.000 Betten vor. In Tegel arbeitet bereits das Ankunftszentrum für Ukraine-Flüchtlinge. Die Leichtbauhallen sollen nach dem Konzept der Fachleute bis zu einem Jahr genutzt werden.

Zudem setzt Kipping darauf, zumindest bis zum Jahresende bis zu 1900 Menschen in den früheren Terminals A und B des Flughafens einzuquartieren. Ob diese Räume darüber hinaus zu nutzen sind, hat der Senat noch nicht entschieden. Es gibt Bedenken, weil eine Notunterkunft den Umbau des Terminals für die Berliner Hochschule für Technik als Herzstück des geplanten Technologie- und Gewerbezentrums verzögern könnte.

Senatorin Kipping hat die Notfallstufe ausgerufen

Kipping hat die Notfallstufe für die Flüchtlingsunterbringung ausgerufen. Das erlaubt dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten schnelleres Handeln, weil auf zeitraubende Ausschreibungen etwa für Catering oder Sicherheit in neuen Unterkünften verzichtet werden kann. Auch wäre es möglich, Immobilien zu beschlagnahmen. Das wolle man aber nicht tun, sagte Senatorin Kipping.