Flüchtlingsunterkünfte in Berlin verzweifelt gesucht

Bilder wie dieses von 2016 soll es in Berlin eigentlich nicht mehr geben: Geflüchtete in einer Wohnbox im Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof

Berlin. Friedrich Kiesinger bekommt jetzt wieder diese Anrufe. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ist dran. Ob er wohl am Wochenende ein neues Heim in Betrieb nehmen könnte. Der Chef des Sozialunternehmens Albatros hat immer gerne geholfen, wenn Not am Mann war und die staatlichen Stellen nicht hinterherkamen mit dem Aufbau und Betrieb neuer Unterkünfte. Aber diesmal hat Kiesinger abgesagt. Um die Plattenbauten eines ehemaligen Stasi-Bürogebäudes an der Köpenicker Allee in Karlshorst kurzfristig in ein Quartier für bis zu 1000 Menschen zu verwandeln, fehlt auch einem großen Träger wie seinem das Personal.

Die Not ist groß im Land Berlin. Denn die Zahlen der Menschen, die vor dem Winter aus der vom Krieg zerstörten Ukraine fliehen, steigen. Und auch aus den klassischen Asylländern Afghanistan, Syrien, Libanon und der Türkei kommen mehr Menschen in Berlin an. Die bestehenden Unterkünfte sind mit fast 28.000 Menschen voll. Vor wenigen Tagen gab es ausweislich einer der Morgenpost vorliegenden internen Statistik in den 94 Häusern noch ganze 136 belegbare Plätze.

Nun sucht das LAF fieberhaft nach großflächigen Immobilien, wo sich Betten für zwischen 500 und 1500 Menschen unterbringen lassen. Ins Auge gefasst sind nach Morgenpost-Informationen neben Hostels und früheren Bürogebäuden und leeren Möbelhäusern auch wieder das Internationale Congress Centrum (ICC) und die Hangars im ehemaligen Flughafen Tempelhof, die schon nach der großen Flüchtlingskrise 21015/16 belegt wurden.

Nur Turnhallen haben die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) bisher kategorisch ausgeschlossen, auch wenn sich gegenteilige Gerüchte in der Szene hartnäckig halten.

Neben den Immobilien erweist sich aber zunehmend der Mangel an Personal als Flaschenhals. „Jetzt sollen in der Not wieder die freien Träger in die Bresche springen“, ärgert sich Kiesinger. Dabei habe der Senat zuletzt keinerlei Verständnis für die Lage der gemeinnützigen Unternehmen gezeigt. Sozialarbeiter verdienten bei den Trägern deutlich weniger als beim Landesbetrieb. Für die Leitung einer Flüchtlingsunterkunft mit 400 Plätzen gebe es mit maximal 3800 Euro im Monat gerade mal soviel, wie ein Altenpfleger verdient.

Wenn Beschäftigte über die Jahre Erfahrung sammeln und eigentlich in eine höhere Besoldungsstufe aufsteigen müssten, würden solche Mehrkosten bei Ausschreibungen für den Betrieb nicht anerkannt, klagt der Sozialunternehmer. In der Folge seien vieler seiner Leute inzwischen frustriert, viele würden sich auf andere, weniger aufreibende Arbeitsstellen bewerben. Am Ende siege in Ausschreibungen immer noch der billigste Anbieter.

Im rot-grün-roten Senat muss in den nächsten Wochen ein schwelender Konflikt in der Geflüchteten-Unterbringung entschärft werden. Sozialsenatorin Kipping drängt darauf, auch über das Jahresende hinaus die Terminals A und B des früheren Flughafens Tegel nutzen zu dürfen. Preisgünstigere Alternativen etwa in Hostels, deren Prüfung die Koalitionspartner fordern, sieht die Senatorin nicht. Denn erstens laufe der Tourismus wieder sehr gut, weswegen diese Objekte viel weniger zur Verfügung stehen würden als während der Pandemie.

Außerdem benötige sie den Platz in Tegel vor allem auch für das Ankunftszentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Viele dieser Menschen werden von Tegel aus in andere Bundesländer weiter verteilt. Wenn sie erstmal in Hostels am anderen Ende der Stadt seien, werde das faktisch kaum mehr möglich sein. Zudem sei der Transport sehr aufwendig, so Kipping.

Andererseits fürchtet die der Stadtentwicklungsverwaltung unterstehende Tegel Projekt GmbH weitere Verzögerungen beim größten Entwicklungsvorhaben der Stadt. Nach Angaben einer Sprecherin plant Tegel Projekt den Start der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen der Terminals A und B für die Berliner Hochschule für Technik (ehemals Beuth-Hochschule) für den Januar 2023.

Natürlich ließe sich der Baustart verschieben, so der Landesbetrieb, aber das würde eben auch zu einer späteren Fertigstellung führen. Das könnte Folgen für das gesamte Projekt der Urban Tech Republic haben, wie das geplante Gewerbe-, Forschungs- und Industriegebiet auf dem Tegeler Flughafengelände heißt. Die Hochschule soll dabei so etwas wie der wissenschaftliche Anker sein, um den sich Start-ups und andere Unternehmen gruppieren. Wann es so weit sein könnte, ist offen: „Die Fertigstellung von Terminal A für die Berliner Hochschule für Technik ist nach derzeitiger Planung noch nicht absehbar“, so die Sprecherin.

Für Kipping und das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten könnte aber auch die Verteilung der Menschen über das Stadtgebiet ein Problem werden. Bisher nehmen die drei Ostbezirke Pankow, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf knapp die Hälfte der fast 28.000 Menschen in den offiziellen Unterkünften auf. In Marzahn-Hellersdorf machen sie bereits 1,5 Prozent der gesamten Einwohnerschaft aus. In Charlottenburg-Wilmersdorf sind es nur 0,22 Prozent.