Berlin-Wilmersdorf: Mahnwache für verunglückte Fahrradfahrerin

Berlin. Der Unfall hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Am Montag geriet eine Radfahrerin an der Bundesallee unter einen Betonmischer und verstarb einige Tage später an ihren schweren Verletzungen. Mit einer Mahnwache wollen der ADFC und der Verein Changing Cities nun am heutigen Sonntag der vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall verunglückten Fahrradfahrerin gedenken.

Die Mahnwache soll an der Unfallstelle in Berlin-Wilmersdorf auf der Bundesallee zwischen Nachodstraße und Spichernstraße stattfinden. Eine Fahrraddemonstration wird um 14 Uhr von der Möckernstraße vor dem ADFC-Velokiez starten und zum Treffpunkt der Mahnwache fahren. Anschließend soll die Demonstration weiterfahren und an der Invalidenstraße nahe des Bundesverkehrsministeriums enden. 100 Teilnehmende sind angemeldet. Im Rahmen der Mahnwache soll ein sogenanntes „Geisterrad“ aufgestellt werden.

Der Unfall mit der Radfahrerin war am vergangenen Montag geschehen. Ein Betonmischer erfasste die 44-Jährige auf der Bundesallee und überrollte sie. Am Freitag wurde sie in einem Krankenhaus für hirntot erklärt. Möglicherweise fuhr das Opfer auf der Straße, obwohl in diesem Abschnitt der Bundesallee eine Pflicht zur Benutzung des Fahrradwegs gilt.

Gefährlicher Verkehrsknotenpunkt: Vorwürfe gegen Senat und Bezirk

Schon seit Jahren wird der Umbau dieses Teils der Bundesallee diskutiert. 2020 wurde der südliche Bereich der Kreuzung umgebaut. Die Veranstalter der Mahnwache sind der Meinung, der Unfall hätte vermieden werden können. „Der Senat und der Bezirk haben sich stattdessen sehenden Auges für die Beibehaltung der gefährlichen Infrastruktur entschieden“, sagt Ragnhild Sørensen von Changing Cities.

In Folge des Unfalls entbrannte eine Debatte um die Proteste der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, die in Berlin zuletzt regelmäßig und auch zum Zeitpunkt des Unfalls Straßen blockierten. Ein Rettungsfahrzeug traf aufgrund des dadurch verursachten Staus zu spät ein. Eine Reihe von Politikern sahen bei den Aktivisten eine Mitschuld am Tod der 44-Jährigen. Auch in vielen Medien wurden sie hart kritisiert. Einsatznotizen, die der „Süddeutschen Zeitung“ vorlagen, weisen zwar darauf hin, dass der Rettungsvorgang auch bei früherem Eintreffen des Fahrzeugs gleich abgelaufen wäre. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Rettungseinsatz sind noch nicht abgeschlossen.