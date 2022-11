Olympiastadion Pink live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Pink ist zurück: Die US-amerikanische Pop-Ikone geht 2023 auf "Summer Carnival“"-Tour und kommt für einige ausgewählte Stadionshows nach Deutschland. Am 28. Juni 2023 präsentiert die dreifache Grammy-Gewinnerin in Berlin ihre größten Hits wie "Get The Party Started", "Just Like a Pill" oder "Raise Your Glass". Mit im Gepäck hat die als Pink bekannte Künstlerin Alecia Beth Moore außerdem Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Hurts 2B Human".

"Es waren drei lange Jahre und ich habe Live-Musik so sehr vermisst", sagte Pink zur anstehenden Tour: "Also ist es endlich Zeit! Ich bin so aufgeregt, zurück nach Großbritannien und Europa zu kommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen mit meinen Freunden zu schaffen. Es wird magisch!" Pink ist für ihre spektakulären Live-Shows und ihre beeindruckenden Inszenierungen bekannt. Der "Summer Carnival 2023" soll ein weiterer Meilenstein werden und ein unvergessliches Live-Erlebnis für ihre Fans.

Wo wird Pink auftreten?

Das Open-Air-Konzert findet im Olympiastadion (Olympischer Platz 1, 14053 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Pink-Konzert im Olympiastadion sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 95,00 Euro zzgl. Gebühren). VIP-Tickets können im Shop des Olympiastadions gebucht werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (28. Juni 2023) gegen 17.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.30 Uhr.

Pink

Welche Songs wird Pink in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im OIympiastadion davon abweichen, aber diese Songs spielte Pink bei ihrem Auftritt im Oktober 2022 in Austin, Texas:

Get the Party Started Raise Your Glass Just Like a Pill Who Knew Try Just Give Me a Reason River Bohemian Rhapsody Funhouse / Just a Girl Please Don't Leave Me Make You Feel My Love Cover Me in Sunshine What's Up? I Am Here F**kin' Perfect What About Us Blow Me (One Last Kiss)

Zugabe:

So What

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch im Olympiastadion?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des Olympiastadions.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S3, S9) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen im Olympiastadion.

Pink live in Berlin 2023, Mittwoch, 28. Juni 2023; Einlass ca. 17.00 Uhr; Konzertbeginn jeweils 18.30 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin