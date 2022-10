So war das Konzert von The Cure in der Mercedes-Benz-Arena Berlin.

The Cure in Berlin

The Cure in Berlin Robert Smith: Der depressivste Mann der DDR kehrt heim

Berlin. Am 21. April 1990 feiert Robert Smith seinen einunddreißigsten Geburtstag. Zur gleichen Zeit stoßen unter einer Brücke in der frisch untergegangen DDR eine Gruppe Goth-Kids auf den Frontmann der britischen Band The Cure an. Dokumentarfilmer halten diese Szene damals fest. Mit einer Flasche Wodka und theatralischen Tanzmoves bewegen sich die Jugendlichen zu den Klängen des Songs „Lullaby“.

Ihr Idol sei immerhin der depressivste Mann der DDR. Auch wenn sich der schwarzgekleidete junge Mann mit blondierten Haare sich umgehend korrigiert – selbstverständlich weiß er, dass Smith aus England kommt – schießt mir dieser Satz heute noch oft in den Kopf. Vielleicht weil ich die jugendlichen Wendegruftis einerseits gut verstehen kann. Und anderseits auch wieder nicht.

Mehr als Pop-Songs aus dem Radio

Womöglich haben sie nur dieses eine Tape der Band. Und The Cure haben zu diesem Zeitpunkt bereits acht Studioalben heraus gebracht. Das Vereinigte Königreich und Robert Smith als Person kennen die Kids nur vom Hörensagen. In einer ähnlichen Situation bin ich vor zehn Jahren. Die Band um den damals bereits 53 Jahre alten Smith spielt auf dem Southside-Festival. Ich kenne Hits wie „Boys Don’t Cry“ und „Friday I’m in Love“ aus dem Musikfernsehen. Depressiv klingt das nicht. Über nicht ganz astreine Kanäle besorge ich mir die Diskographie der Band. Aber wo nur anfangen bei nunmehr 13 Alben mit mehreren hundert Songs?

Neues Album nicht rechtzeitig fertig

Zehn Jahre später stehe ich vor der Mercedes-Benz-Arena in Berlin-Friedrichshain. The Cure spielen jetzt also in - immerhin einigermaßen beeindruckenden - Autohäusern. Ist das schon das Karriereende? Aber immerhin Ost-Berlin. Der depressivste Mann der DDR kehrt heim. Und auch für mich ist diese Band inzwischen ein wichtiger Zufluchtsort auf meiner musikalischen Weltkarte geworden. Und ja fernab der Radio-Hits haben The Cure eine sehr düstere Seite, die sie auch an diesem regnerischen Oktoberabend nach Außen kehren.

So zeigt gleich der Opener-Song „Alone“ am Dienstagabend klar, dass auch das nicht rechtzeitig zum Start der Tour fertig gewordene 14. Album der Band keine Partymusik liefert. „Hopes and dreams are gone“, singt Smith. Aber depressiv? Das passt auch heute noch nicht und liegt auch der unverkennbaren und immer noch erstaunlich klaren Stimme des Frontmanns und seiner kindlichen Art. Wie ein verlorener Junge, der nicht glauben kann, dass wirklich tausende Leute in die nahezu ausverkaufte Arena gekommen sind, um sein Klagen über die Welt zu hören, läuft er gedankenverloren über die Bühne. Ununterbrochen grinst und schmachtet er verlegen ins Publikum.

Auch mit 63-Jahren möchte der Konzertbesucher den Zottelkopf lieber umarmen, als sich von den Texten die Laune vermiesen zu lassen. Man möchte tanzen, statt sich resignierend in die Ecke zu verkriechen. Diese besondere Magie eines The-Cure-Konzertes verbreitet sich auch am Dienstag von der ersten Minute an. Gleich mit dem zweiten Track „Pictures of You“ breiten The Cure die Arme aus. Ja es ist alles fürchterlich schlimm. Und nicht immer nimmt es ein gutes Ende. Aber es wäre auch ein fürchterlich falsches Leben ohne die Erinnerungen an gescheiterte Lieben, Pläne und Vorstellungen von der Welt.

Das neue Stück „Nothing Is Forever“ beweist eindrucksvoll, dass The Cure immer noch großartige Liebeslieder schreiben können. Ode eben Lieder von verflossener Liebe. Und wer der Liebe in einer sons sinnlosen und kaputten Welt so einen großen Stellenwert einräumt, der ist niemals depressiv, sondern konstruktiv wie ein erster Kuss. Weiter geht es mit „Fascination Street“ und „Push“. The Cure bleiben auch bei ausgeschaltetem Licht immer tanzbar. Leider gilt das nicht für das Publikum. Außer ein paar ganz mutigen Hin- und Herwacklern und den aus der Maße herausstechenden Hardcore-Fans, die jede Zeile von inbrünstig mitsingen, bleibt die große Stimmung aus. Die Halle wirkt irgendwie steril, wie eine frisch geleaste C-Klasse.

Heilung in kranken Zeiten

Aber das Konzert ist top. Die Setlist ist eine gut kuratierte Auswahl aus mehr als 40 Jahren Bandgeschichte. Songs des Über-Albums „Disintegration“ aus dem Jahre 1989 mischen sich mit noch älteren und vor allem sehr dunklen Stücken. Einblicke in das neue Album werden gerade so spärlich eingebaut, dass das Publikum eher neugierig denn genervt von den unbekannten Stücken ist. Die poppigen Lieder spart sich die Band für den Schluss auf.

Ist Robert Smith nun der depressivste Mann der DDR oder besser Englands?Vielleicht helfen die Goth-Kids aus dem Einstieg noch einmal weiter. Denn wie sie dem Dokumentarfilmer erklären, ist Depression für sie das Wissen, dass das Leben mit dem Tode endet und das danach für immer alles Aus sei. Mit einem medizinischen Begriff von Depression hat das nicht viel zu tun. Und so sind The Cure an diesem Herbstabend in unsicheren Zeiten auch kein Wegbereiter dunkler Gedanken. Vielmehr sind sie die Heilung für diese falschen Gefühle.