Letzte Generation: Seit Januar fast 240 Straßenblockaden in Berlin

Mittlerweile Alltag in Berlin: Klimaschützer kleben sich in letzter Zeit fast täglich auf Berlins Straßen und blockieren den Verkehr (Archivbild).

Berlin. Und täglich grüßt der Klimakleber – am Donnerstagmorgen in Friedrichshain an der Ecke Frankfurter Allee und Petersburger Straße. Dort blockierten ab kurz nach acht Uhr nach Polizeiangaben acht Personen die Fahrbahn, wovon sich die meisten festgeklebt hätten. Mehr als zwei Stunden dauerte es, bis alle von der Straße entfernt waren und der Verkehr auf der Frankfurter Allee stadteinwärts um 10.23 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Es ist die insgesamt 236. Blockade dieser Art seit die „Letzte Generation“ am 24. Januar das erste Mal zuschlug. Allein am Mittwoch kamen acht im gesamten Stadtgebiet dazu. Hinzu kamen über den gesamten Zeitraum 22 Aktionen von Klimaschützern etwa vor Bundesministerien oder Parteizentralen, „welche zumindest blockadehafte Einschränkungen, beispielsweise beim Betreten oder Verlassen der Gebäude, zur Folge hatten“.

So wurden etwa am 17. Oktober am Bundesfinanz- und einen Tag darauf am Bundesverkehrsministerium blockiert. Bei diesen beiden Aktionen war allerdings die Gruppe „Scientist Rebellion“ federführend.

Polizei erhebt Gebühren in Höhe von 241 Euro: 408 Verfahren laufen

Die juristische Aufarbeitung der Klebe-Blockaden ist derweil angelaufen. Von den sechs Urteilen, die das Amtsgericht Tiergarten zumeist wegen Nötigung aussprach, sind vier mittlerweile rechtskräftig. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft sind mit Stand von Mittwoch insgesamt 444 Verfahren eingegangen. Jeder Aktivist und jede Aktivistin, die sich festklebt, erhält von der Polizei eine Strafanzeige.

Zumeist drohen dabei Geldstrafen. Hinzu kommen aber noch Gebühren, die die Polizei für das Loslösen von der Fahrbahn erhebt: 241 Euro pro Person und Aktion. Mit Stand vom 21. Oktober seien 408 solcher Verfahren in Bearbeitung und 102 Bescheide bereits erlassen worden.

Nirgendwo erfasst wird allerdings der immense Zeitaufwand, den die Polizei mit den Blockadeaktionen hat. In der Regel werden Kräfte der Bereitschaftspolizei dafür abgestellt, die ohnehin im Dienst sind. „Wir werden sehen, wie lange das mit Blick auf die Aufgabenvielfalt in der Hauptstadt so gewährleistet werden kann“, sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin.

GdP: Einsätze dauern mit Nachbereitung bis zu zwölf Stunden

Die „sinnfreien Aktionen“ würden zu Lasten der Überstundenkonten der Einsatzkräfte gehen, da die Einsätze inklusive des Schreibens der Anzeigen mitunter bis zu zwölf Stunden in Anspruch nähmen.

