Corona Berlin: Gesundheitssenatorin warnt vor Überlastung der Kliniken

Berlin. Die Corona-Infektionswelle belastet zunehmend die Berliner Krankenhäuser. Die Hospitalisierungsinzidenz, also der Anteil der ins Krankenhaus eingelieferten Menschen pro 100.000 Einwohner, sei in einer Woche um 35 Prozent gestiegen, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus: „1000 Patienten sind derzeit mit oder wegen Covid in Berlins Krankenhäusern.“

Sorgen bereite der „starke Ausfall an Mitarbeitern“. Eine Sonderabfrage bei den Krankenhäusern habe einen Krankenstand von 14 Prozent ergeben, sagte Gote. Das sei fast so hoch wie auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Für die Kliniken bedeute das, dass 60 bis 100 Schichten ersetzt werden müssten.

Nur 5 der 37 Berliner Notfallkrankenhäuser seien derzeit aufnahmebereit für Covid-Infizierte. Man beobachte auch einen sehr hohen Positivanteil bei den PCR-Tests und sehe vermehrte Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen.

„Wir befinden uns in einer dynamischen Entwicklung, mitten in der Herbst- und Winterwelle, sagte Gote: „Und wir wissen, dass sich bei kälterem Wetter das Infektionsgeschehen weiter zuspitzt. Man gehe davon aus, dass sich die Belegungszahl in den Krankenhäusern in den nächsten 20 Tagen verdoppelt.

Gote vermied es, ihre Forderung nach einer Maskenpflicht in Innenräumen zu erneuern, auf die sich der Senat am Dienstag nicht hatte verständigen können. „Es muss darum gehen, jetzt Maßnahmen für die Zukunft zu ergreifen“, sagte Gote: „Was wir jetzt tun, wirkt in 14 Tagen oder drei Wochen.“