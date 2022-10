Auch am Donnerstag haben die Aktivisten eine sogenannte Schilderbrücke über die Stadtautobahn besetzt, Teile der A100 wurden gesperrt.

Durch die Besetzung sogenannter Schilderbrücken entlang der Berliner Stadtautobahn A100 kam es bereits am Mittwoch zu Einschränkungen.

Blockade in Berlin

Blockade in Berlin Klimaaktivisten blockieren erneut den Verkehr auf der A100

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ blockieren auch am Donnerstag die Berliner Stadtautobahn A100. Wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, befinden sich die Aktivisten am Morgen nahe der Rudolf-Wissell-Brücke auf einer Schilderbrücke. Die Polizei habe die A100 Richtung Wedding ab Spandauer Damm gesperrt.

Die Besetzung von Schilderbrücken entlang der A100 hatte bereits am Mittwoch für erhebliche Einschränkungen auf der Stadtautobahn gesorgt.

Die Aktivisten verursachen mit ihrer aktuellen Protestwelle nun den elften Tag in Folge Staus und Verzögerungen im Berliner Straßenverkehr. Sie fordern unter anderem die sofortige Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen.

