Blockaden in Berlin: Neue Störungen auf der A100

Berlin. In Berlin kommt es auch am Mittwochvormittag zu Blockaden und Störungen von Klimaaktivisten. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte, sitzen Demonstranten „entlang eines Großteils der A100“ auf den Schilderbrücken der sogenannten „Verkehrbeeinflussungsanlagen“. Es kommt zu Sperrungen und Einschränkungen auf der Stadtautobahn, wie die VIZ weiter mitteilte.

Offenbar haben die Aktivisten mehrere Schilderbrücken über die Autobahn besetzt und dort Transparente angebracht, wie sie auf Twitter mitteilten. Die Polizei stoppte demnach aus Sicherheitsgründen den Verkehr.

