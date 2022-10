Sprengplatz Grunewald noch im Notbetrieb: TÜV soll prüfen

In Berlin hält ein Großbrand im Grunewald die Feuerwehr in Atem. Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache am Sprengplatz in dem Wald im Südwesten der Hauptstadt aus. Wegen der Explosionsgefahr durch dort gelagerte Munition gestalten sich die Löscharbeiten schwierig - zumal Löschhubschrauber fehlen.

Berlin. Um den Sprengplatz im Grunewald wieder ans Netz zu bringen, soll beim TÜV Rheinland ein sicherheitstechnisches Gutachten zum Sprengplatz im Grunewald beauftragt werden. Das sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. „Wir werden mit vollem Einsatz daran arbeiten, vom Not- wieder in den Regelbetrieb überzugehen.“ Der Notbetrieb sei aktuell von der Senatsumweltverwaltung genehmigt.

Anfang August war es auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei zu mehreren Explosionen und einem Großbrand gekommen. Zu diesem Zeitpunkt lagerten laut Polizei rund 30 Tonnen Sprengstoff auf dem Gelände. Die Berliner Feuerwehr war mehrere Tage mit den Löscharbeiten beschäftigt und bezeichnete den Einsatz im Nachgang als den gefährlichsten der Nachkriegsgeschichte.

Sprengplatz Grunewald: BKA ermittelt Brandursache

Die Ursachen sind auch mehr als zwei Monate danach noch unklar. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat eine Sachverständige für Brand- und Explosionssachen des Bundeskriminalamts (BKA) mit einem Gutachten beauftragt, ergänzte Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Dies solle zum Ende des Jahres fertiggestellt werden. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, hieß es bereits Anfang September aus der Polizeiführung.

Derweil werden in Berlin weiter Weltkriegsmunition und -bomben gefunden, die weiter vernichtet werden sollen. Die letzte Sprengung erfolgte in der vergangenen Woche, die nächste ist bereits für die aktuelle geplant. Damit verbunden ist immer auch die Sperrung der nahe liegenden Avus. Die Munitionsvernichtung erfolge aktuell aufgrund des Notbetriebs etwas häufiger und „intensivierter, um die Mengen an Sprengmaterial zu reduzieren“, so Slowik weiter.

Innenverwaltung: Zaun um Sprengplatz steht wieder

Der Zaun um den Sprengplatz wurde derweil wieder hochgezogen und der Objektschutz wieder eingesetzt, so Akmann weiter. Der Staatssekretär betonte dabei erneut, dass der Standort im Grunewald der einzig zulässige in Berlin ist, um Sprengstoff in diesen Mengen zu lagern. In der aktuellen Situation gebe es in kleinerem Umfang Kooperationen mit dem Land Brandenburg.

Es komplett an das Nachbarland abzugeben, „scheitert an der dort fehlenden Lagerkapazität“, so Akmann weiter. Man habe alles „abgecheckt“. Die CDU plädiert seit dem Brand für einen neuen Standort.