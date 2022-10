Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montag eine neue Blockade-Aktion in Berlin gestartet.

Verkehr in Berlin Klimaaktivisten stören erneut den Verkehr in Berlin

Berlin. Und schon wieder sorgen Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation“ für Verkehrsbehinderungen. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Montagmorgen auf Twitter mitteilte, gibt es eine Sperrung durch Aktivisten auf der A111 stadtauswärts. Die Ausfahrt Heckerdamm ist gesperrt.

Am Sonntag hatten Mitglieder der Gruppe den Weltgesundheitsgipfel in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestört. Dieser musste kurzzeitig wegen eines Feueralarms unterbrochen werden. Scholz ging anschließend auf die Bühne und machte Klimaaktivisten dafür verantwortlich. "Jemand hat den Feueralarm gedrückt. Er unterstützt nicht gerade unsere Diskussionen hier", sagte der SPD-Politiker auf Englisch. "Sie machen Proteste zu Klima und solche Sachen und denken, das würde unsere Diskussionen verbessern. Und ich denke, der beste Weg, die Diskussionen zu verbessern, ist nicht hinzuhören und weiterzumachen."

In der vergangenen Woche hatten Mitglieder der Gruppe in Berlin erneut Autobahnausfahrten blockiert und zwei Mal Feueralarme in Gebäuden des Bundestags ausgelöst. Seit Anfang des Jahres ist die Gruppe mit Blockaden und anderen Aktionen aktiv. Demonstranten störten auch Fußballspiele und klebten sich in Museen an Bilderrahmen fest.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Letzte Generation" kündigte weitere Aktionen an

Die Aktionen der "Letzten Generation" werden weitergehen. Die Klimaschutz-Protestgruppe hatte angekündigt, ihre Blockadeaktionen oder sonstigen Störungen auszuweiten. Weil die Bundesregierung ihren Forderungen nach mehr Klimaschutz nicht nachkomme, "werden wir unseren friedlichen Widerstand intensivieren", kündigte die Gruppe an. Sie wollen ohne Fahrschein, aber mit Bannern und Schildern in Straßenbahnen und U-Bahnen für das 9-Euro-Ticket werben.