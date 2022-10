Blockaden in Berlin: Aktivisten stören Verkehr auf der A100

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ stören auch am Dienstagvormittag den Verkehr in Berlin. Auf der Berliner Stadtautobahn A100 kommt es zu Staus. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte, gebe es aktuell auf folgenden Strecken sowie an folgenden Auf- und Abfahrten Blockaden:

A100 Richtung Neukölln: Auffahrt Hohenzollerndamm blockiert

A100 Richtung Wedding: Abfahrt Hohenzollerndamm blockiert

A100: Anschlussstellen Spandauer Damm und ICC blockiert

A100: Anschlussstelle Kurfürstendamm blockiert

Blockaden in Berlin: Aktivisten störten entlang der A100 und im Bundestag

Ein Mitglied der Gruppe „Letzte Generation“ wird am Montag von einem Polizeibeamten von der Autobahnabfahrt an der Beusselstraße gezogen.

Foto: dpa

Die Klimaaktivisten hatten zuvor eine neue Protestwelle in Berlin angekündigt. Am Montag hatten die Demonstranten Ausfahrten der A100 blockiert. Wenig später lösten Mitglieder der Gruppe einen Feueralarm im Bundestag und im Bundesverkehrsministerium aus.

Der Berliner Verfassungsschutz sieht indes keinen Anlass, die Klimaaktivistenszene zu beobachten. „Wir haben das sorgfältig juristisch geprüft“, sagte Behördenleiter Michael Fischer am Montag im Verfassungsschutzausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Aktivistinnen und Aktivisten würden keine der beiden zentralen Bedingungen erfüllen, die eine Beobachtungen notwendig mache.

Zuletzt hatten die Aktivisten Anfang September in Berlin-Friedrichshain die Petersburger Straße blockiert. Zuvor war ein Mitglied der Gruppe in einem ersten Prozess zu 60 Stunden Freizeitarbeit verurteilt worden.