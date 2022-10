Gaffer behindern Rettungskräfte teilweise enorm

Berlin. Ein verletzter Mann liegt mitten auf dem Alexanderplatz auf dem Boden, Rettungskräfte versuchen, ihn medizinisch zu versorgen. Schnell bildet sich eine Menschentraube, viele zücken ihre Mobiltelefone, um das Geschehen festzuhalten. Als zwei der Einsatzkräfte eine Trage holen wollen, um den Mann in ein Krankenhaus zu bringen, kommen sie nur schwer durch die Menschenmenge – und kaum wieder zurück.

So ein Szenario kommt in Berlin nicht selten vor. So genannte Gaffer behindern Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Johanniter zunehmend.

Berliner Feuerwehr über Gaffer: "Es ist schlimmer geworden"

„Das Phänomen kam erst durch die Smartphones“, sagt Kevin Bartke, Sprecher der Berliner Feuerwehr. Ob mehr Menschen Unfälle fotografieren oder filmen als noch vor ein paar Jahren, kann er so nicht sagen. Er weiß aber: „Es ist schlimmer geworden“. Es würden Wege blockiert, Einsatzkräfte beschimpft und attackiert. Erst vergangene Woche war ein Rettungswagen mit Eiern beworfen worden. „Ich verstehe das nicht. Wir kommen ja im Guten, wir wollen helfen“, sagt Bartke.

Einige der Gaffer würden sich auch selbst in Gefahr begeben. Bei einem Hausbrand käme es immer wieder vor, dass sich Menschen vor oder in den Hausflur stellen. Dabei versperren sie nicht nur den einzigen Ein- und Ausgang, sondern setzen sich dem Rauch aus. Auch habe Kevin Bartke selbst schon erlebt, dass Menschen bei einem Unfall ihr Auto auf einer Mittelinsel parkten und zur Unfallstelle liefen, um ein Foto zu machen.

Bei Behinderungen durch Gaffer holt sich Feuerwehr Unterstützung bei der Polizei

Weil sich nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers circa 90 Prozent der Einsätze auf öffentlichem Straßenland abspielen, sei auch stets die Polizei vor Ort. „Solange uns niemand bei der Arbeit behindert, sagen wir nichts. Bei uns stehen Zeit und Aufgabe im Fokus“, sagt Kevin Bartke. „Einige kommen aber so nah, um ein Bild zu machen, dass wir nicht mehr arbeiten können. Dann treten wir an die Polizei heran, die das dann regelt“, ergänzt der Sprecher.

Und auch die wird hin und wieder bei der Arbeit gestört. „In der Vergangenheit kam es vereinzelt durch sogenannte Gaffer zu Störungen polizeilicher Einsätze“, sagt eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Ob es im Vergleich zu vergangenen Jahren zu mehr Vorfällen käme, könne sie nicht sagen, da keine statistische Erfassung dieser Vorfälle stattfinde.

Polizisten beschlagnahmen Mobiltelefone von Gaffern

Fakt ist aber, dass Polizistinnen und Polizisten je nach Einsatzgeschehen in Einzelfällen den Fotoapparat, die Kamera oder das Smartphone beschlagnahmen. Besteht beispielsweise der Verdacht des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz – wenn hinreichende Verdachtsmomente vorhanden sind, dass die Aufnahmen veröffentlicht werden sollen oder wurden – wird auch ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Seit dem 1. Januar 2021 ist das Herstellen oder Übertragen von Bildaufnahmen hilfloser oder verstorbener Personen laut Gesetz eine Straftat.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, haben die Johanniter ein Pilotprojekt gestartet, um es für Menschen unattraktiv zu machen, Unfälle und verletzte Personen fotografieren oder filmen zu wollen. Ein QR-Code an Rettungsfahrzeugen sorgt dafür, dass bei den Fotografen der Hinweis „Gaffen tötet“ auf den Bildschirmen erscheint und diese direkt zu einer Ausklärungswebsite weitergeleitet werden. Nach Angaben einer Sprecherin der Johanniter sind aktuell bundesweit 30 Fahrzeuge mit dem QR-Code versehen.

Polizei und Feuerwehr führen QR-Codes auf Fahrzeugen vorerst nicht ein

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von dem Team um Marisa Przyrembel von der Berliner Akkon Hochschule für Humanwissenschaften, das in einer Studie das Verhalten am Unfallort untersucht und herausfinden will, welches Vorgehen störendes Verhalten unterbindet oder Gaffer ganz davon abhält.

Ausgewertet werden die Klicks auf den QR-Code und Daten, die aus Befragungen des Rettungsdienstpersonals sowie der Bevölkerung erhoben werden. Da die Datenerhebungen im Rahmen der Studie bis Ende 2022 erfolgen, liegen noch keine abschließenden Zahlen vor.

Weder bei der Berliner Polizei noch bei der Berliner Feuerwehr ist auf Anfrage die Anbringung eines QR-Codes auf Einsatzfahrzeugen vorgesehen.

