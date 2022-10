AfD Demo Berlin 2022: Route, Ablauf, Gegen-Demonstrationen - Alle Infos

Am Sonntag demonstrierte die AfD mit 5000 Teilnehmern in Berlin. An 13 Gegendemonstrationen nahmen etwa 25.000 Protestler teil.

Demo in Berlin AfD ruft zu Demonstration in Berlin auf – Viel Gegen-Protest

Berlin. Die AfD ruft am kommenden Wochenende, 8. Oktober 2022, zu einer Großdemonstration in Berlin auf. „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation – unser Land zuerst!“ lautet das Motto der Demonstration, die am Samstag um 13.30 Uhr am Platz der Republik starten soll und anschließend durch das Regierungsviertel und Teile der Berliner Innenstadt ziehen will. Als Rednerinnen und Redner angekündigt haben sich auch die beiden Bundessprecher der Partei, Alice Weidel und Tino Chrupalla.

Die AfD rechnet mit Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Laut „Mobiler Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin“ (MBR) sind 4000 Personen angemeldet. Inhaltlich wenden sich die Rechtspopulisten gegen die Politik der Ampel-Koalition, die sie für „Preissteigerungen in allen Lebensbereichen“ verantwortlich macht. Sowohl die bisherige Energiepolitik als auch die gegen Russland verhängten Sanktionen würden „im deutlichen Widerspruch zu den existenziellen Interessen Deutschlands“ stehen. Lesen Sie auch: AfD – Staatsanwaltschaft und LKA durchsuchen Parteizentrale

Zahlreiche Initiativen haben laut Versammlungsbehörde der Berliner Polizei Gegendemonstrationen angekündigt. „AfD wegbassen – Alle hassen Nazis“ heißt etwa eine Veranstaltung, die ab 14 Uhr am Europaplatz vor dem Hauptbahnhof starten will. Am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor trifft sich um 12 Uhr eine Initiative unter dem Motto „Für ein solidarisches Europa der Vielen. Gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Nazis raus aus den Parlamenten“. An der Invalidenstraße will sich um 14 Uhr eine Gruppe unter dem Motto „Solidarität statt rechte Hetze“ versammeln. Auch interessant: AfD – Alice Weidel überrascht mit Aussage zu Homophobie

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt dürften erhebliche Sperrungen verursachen. Autofahrer sollten die City meiden. Auch Busse und Tramlinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden am Samstag entlang der Demonstrationsstrecken wohl zeitweise nur eingeschränkt unterwegs sein. Das Ende der AfD-Demonstration ist um 18 Uhr geplant.

AfD-Demonstration in Berlin: Das ist die Route

Platz der Republik

Scheidemannstraße

Dorotheenstraße

Wilhelmstraße

Unter den Linden

Friedrichstraße

Leipziger Straße

Potsdamer Platz

Ebertstraße

In den Ministergärten

Gertrud-Kolmar-Straße

An der Kolonnade

Wilhelmstraße

Behrenstraße

Glinkastraße

Unter den Linden

Wilhelmstraße

Dorotheenstraße

Scheidemannstraße

Heinrich-von-Gagern-Straße

Paul-Löbe-Allee

Platz der Republik

AfD-Demo 2018 in Berlin: 25.000 Gegendemonstranten stellten sich den Rechten entgegen

Die letzte Großdemonstration der AfD in Berlin fand am 27. Mai 2018 statt. Etwa 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an dem Aufzug teil. Ihnen gegenüber standen etwa 25.000 Gegendemonstranten, die mit Glitter und Techno auch auf der Spree unterwegs waren.

Bei der AfD-Kundgebung in Berlin bestimmten Deutschland-Fahnen das Bild. Foto: Maurizio Gambarini

Zum Auftakt der Kundgebung skandierten Teilnehmer „Merkel muss weg“. Foto: Maurizio Gambarini

Auf Transparenten und Plakaten stand etwa „Finger weg von Höcke“, „Kein Pass – kein Eintritt“ oder „Der Islam gehört nicht zu Europa“. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Unter dem Motto „Zukunft für Deutschland“ hat die AfD ihre Anhänger aufgerufen, nach Berlin zu kommen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bei der Demo waren ingesamt 2000 Polizisten im Einsatz. Foto: Maurizio Gambarini



Vor dem Brandenburger Tor waren auch Polizisten auf Pferden positioniert. Foto: Reto Klar

Mit einer Party-Demo und zahlreichen weiteren Aktionen protestierten Tausende Menschen in Berlin gegen die AfD und für Vielfalt. Insgesamt waren 13 Gegenveranstaltungen geplant. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Die linken Demonstranten trugen Banner, zum Beispiel mit der Aufschrift „Von Hitler zu Höcke – Stoppt die AfD“. Foto: Maurizio Gambarini

„Mein Herz schlägt für Vielfalt“ und „AfD wählen ist so 1933“ steht auf Schildern, die Demonstranten bei der Gegen-Demo hochhielten. Foto: Britta Pedersen / dpa

Insgesamt demonstrierten laut Polizei rund 25.000 Menschen gegen die AfD. Foto: Maurizio Gambarini



Die Gegendemonstranten waren vor allem rund um die Siegessäule unterwegs. Foto: Britta Pedersen / dpa

Berliner Partyclubs haben einen Partyzug organisiert. Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Aktion stand unter dem Motto „AfD wegbassen“. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Bei den sommerlichen Temperaturen verwandelten die Protestler die Demo in eine Party. Foto: Reto Klar

Gegen die Hitze schützten sich einige mit Regenschirmen, andere zogen einfach ihre T-Shirts aus. Foto: Reto Klar



Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Polizeiwagen versperren die Durchgänge am Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Auch auf dem Wasser wurde gegen die AfD protestiert. Foto: Paul Zinken / dpa

Mit Boten und Flößen waren Demonstranten ins Berliner Regierungsviertel gefahren. Foto: Paul Zinken / dpa



Zu Konfrontationen zwischen Rechtspopulisten und Gegendemonstranten war es dabei kaum gekommen. Nach Ende der Kundgebungen gab es am Bahnhof Friedrichstraße kurze Rangeleien zwischen Linken und der Polizei, die den Verlauf des Tages dennoch insgesamt als friedlich einschätzte. 2000 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz. Auch interessant: AfD – Gründung, Mitglieder, Fakten – Der Steckbrief der Partei

Im Video: Mit Techno und Floßen gegen Rechtspopulisten

Im Video: Mit Techno und Floßen gegen Rechtspopulisten AfD-Demo in Berlin trifft auf 25.000 Gegendemonstranten