Die süße Katze Tabby ist vorsichtig, aber kuschelt gern

Berlin. Fünf Jahre ist Katze Tabby alt, aber offenbar immer noch unsicher auf dieser Welt. „Bei schnellen Bewegungen ist sie sehr schreckhaft“, erzählt die Tierpflegerin, die die Hauskatze im Garfield-Haus des Tierheims Berlin betreut. Deshalb nähere sie sich der Katze auch immer nur ganz vorsichtig. „Und dann ist sie auch ganz süß und verkuschelt“, erzählt die junge Frau. Als sie vor mehr als drei Monaten ins Tierheim kam, hat sich Tabby zunächst in der Höhle versteckt. Doch dann ist sie schnell aufgetaut. „Heute verkriecht sie sich nur, wenn sie ihre Ruhe haben will“, so die Pflegerin.

Die Samtpfote braucht deshalb ein ganz ruhiges Zuhause. Vor allem aber sollten die neuen Katzenhalter sehr viel Geduld und Erfahrung mitbringen. Das war bei den letzten Besitzern offenbar nicht der Fall, denn Tabby hat aus einer Schrecksekunde heraus nach ihnen geschnappt.

Gern Einzelprinzessin in ihrem neuen Zuhause

Tabby mag andere Katzen nicht so gern – sie möchte als Einzelprinzessin bei ihren neuen Katzenmenschen einziehen. Und was auch noch wichtig ist: „Tabby würde in ihrem künftigen Zuhause nach einer Eingewöhnungszeit gern die Möglichkeit auf Freigang haben“, sagt die Pflegerin. Sie brauche Ruhe, Zeit, Geduld und Auslauf. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.

Wer sich für Tabby interessiert, kann sich bei den Tierpflegenden im Garfield-Haus unter Telefon 030 76 888-236 melden.