Bahngleise: Der ungewöhnliche Lebensraum der Zauneidechse

Auch diese junge Eidechse wurde in ihren neuen Lebensraum umgesiedelt und so vor den anstehenden Bahnbauarbeiten in Schutz gebracht.

Berlin. Gleich neben dem Wald liegen die Bahngleise. Es rattert laut. Im Abstand von einigen Minuten fahren immer wieder Züge, S-Bahnen und Güterwaggons, voll beladen mit Autos, vorbei. Neben den Gleisen liegen vereinzelt Müll, Kabeltrommeln und die Überreste von Bahnbauarbeiten. Das ist der Lebensraum von Zauneidechsen.

Für Laien verwunderlich, doch Bahnanlagen sind einer der wichtigsten Lebensräume für die wechselwarmen Tiere. Hier können die Echsen schnell zwischen wärmeren und kühleren Bereichen wechseln.

„Gleise sind superattraktiv für Eidechsen. Auf kleinem Raum sind verschiedene Strukturen zu finden: Gleisschotter, Kies, aber auch Gras und Überreste von Bauarbeiten bieten Möglichkeiten für Verstecke“, erklärt Alina Janssen, ehemalige Umweltplanerin der Deutschen Bahn (DB).

Zum Schutz: Umsiedlung während Bahnbauarbeiten

Doch Bauarbeiten an den Gleisen gefährden die schützenswerten Tiere. An der Bahnstrecke in der Nähe des Berliner Bahnhofes Köpenick sollen im Frühjahr 2023 die Maßnahmen starten. Um die Reptilien zu schützen, läuft bereits seit Mai die Umsiedlung der Zauneidechsen.

„Sobald geschützte Arten in einem Raum vorhanden sind – in diesem Fall die Zauneidechse – ist es ein übliches Prozedere, vor dem Baustart die Population zu sichern“, erklärt Katharina Heymann, die für die Deutsche Bahn den Bau in umweltfachlicher Hinsicht überwacht. Eine Vegetationsperiode lang dauere so eine Umsiedlung. Solange, bis man eine eindeutige Abnahme der Fangzahlen feststelle, erläutert Heymann weiter.

Mit Tafelschwamm auf Eidechsenfang

Die Umsiedlung der Zauneidechsenpopulation ist aufwendig. Ein Reptilienschutzzaun aus grüner Plane trennt das bisherige Habitat, dem bisherigen Lebensraum also, vom Ersatz-Habitat. Entlang des Zaunes befinden sich Abfangflächen, bestehend aus in die Erde eingelassenen Eimern. Außerdem liegen schwarze Polyethylen-Platten (PE-Platten) verteilt auf dem Gelände neben den Gleisen. Sie wärmen sich rasch auf, die Eidechsen verstecken sich daher gern darunter.

Unter den Platten ist es schön warm: Alina Janssen und Katharina Heymann bei der Umsiedlung von Zauneidechsen.

Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Es ist Teamarbeit. Während Katharina Heymann die PE-Platte anhebt, steht hinter ihr Alina Janssen mit einem Tafelschwamm in der Hand. Um die flinken Tiere einzufangen, wirft Janssen den Schwamm auf das Reptil. Damit können die Tiere dann eingefangen werden, ohne dass sie sich verletzen.

160 Eidechsen bereits in Sicherheit

Hier an der Bahnstrecke in Köpenick sind seit Mai 160 Eidechsen in das Gebiet hinter dem Reptilienschutzzaun umgesiedelt worden. Bei günstiger Witterung, wenn es nicht regnet oder stürmt, werden alle drei Tage die Auffangeimer und künstlichen Verstecke kontrolliert und die Tiere in den sicheren Ersatzlebensraum gebracht, so Heymann. Sie führt zudem Tabellen, in denen sie notiert, wie viele Tiere jeweils übergesiedelt wurden.

Bis 2027 werden die Bauarbeiten an den Bahndämmen in Köpenick voraussichtlich andauern. Danach werden die Schutzzäune abgebaut, und die Eidechsen können ihr ursprüngliches Revier wieder beziehen. Dass sie nach dieser langen Zeit dorthin wieder zurückkehren werden, hält Heymann für wahrscheinlich: „Ich gehe davon aus, dass die Eidechsen die Böschungsbereiche direkt am Gleis gerne wieder annehmen werden, denn dort ist es besonders sonnig. Auch das sandige, locker aufgeschüttete Material mögen die Eidechsen sehr gerne“, sagt die Fachfrau.

Sender an den Eidechsenschwänzen geben Aufschluss über deren Lebensraum

Um die seltene Tierart noch besser schützen zu können, hat die ehemalige DB-Umweltplanerin Alina Janssen das Raumnutzungsverhalten von Zauneidechsen in und an Bahnanlagen im Rahmen ihrer Dissertation untersucht. Sie brachte kleine Sender an 79 ausgewachsenen Zauneidechsen an und beobachtete diese so über ein Jahr lang.

Um die Eidechsen so wenig als möglich zu behindern, klebte sie die 0,3 Gramm leichten Sender seitlich am Schwanzansatz mithilfe eines dünnen Pflasters. So kamen die Reptilien noch in die meisten ihrer Verstecke hinein. Die Sender zeigten, wo sich die Eidechsen aufhielten, und wohin sie sich bewegten.

1800 mal auf Eidechsensuche

An 1800 Punkten spürte Alina Janssen die besenderten Eidechsen auf und konnte so Unbekanntes in Erfahrung bringen. So etwa, dass der Aktionsraum von der Zauneidechse sehr klein ist: Bei Männchen betrüge er 330 Quadratmeter und bei Weibchen 240 Quadratmeter. Die Kernzonen, in der sich die Eidechsen hauptsächlich aufhielten, seien sogar nur 20 bis 30 Quadratmeter groß, so die Forscherin. In dem gesamten Zeitraum überquerte nur eines der wechselwarmen Tiere das Gleis.

Alina Janssen erhob durch den Einsatz on Radiotelemetrie-Sendern Daten über Zauneidechsen und erhielt so neue Erkenntnisse über deren Lebensraum.

Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Zudem stellte Janssen fest, dass die Männchen schon ab Mitte März aus der Winterruhe kämen, während die Weibchen erst ab Ende April zu sehen seien. Dafür gingen die männlichen Tiere bereits wieder ab August in Winterruhe, während die Weibchen bis Anfang September aktiv seien.

Die Forschungsergebnisse helfen der Deutschen Bahn, die Tiere noch besser bei Bauprojekten zu schützen. Aktuell seien hauptsächlich noch die Schlüpflinge aktiv, bevor sie im Oktober in Winterruhe gingen, so Heymann. Wenn auch diese inaktiv werden, dann ist die Übersiedlung vorerst beendet.