Diese Konzerte sollten Fans diese Woche nicht verpassen

Welche Konzerte finden in der vierten Septemberwoche in Berlin statt? Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Jeden Tag kann man in Berlin einen anderen Liveauftritt sehen. Hier gibt es Tipps, welche Auftritte sich besonders lohnen, welche Acts sich Fans in dieser Woche nicht entgehen lassen sollten und die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten.

Welche Künstler und Bands kommen nach Berlin? Wer spielt in welchem Stadion oder Klub – und wer bringt auf seiner Tour neue Musik mit in die Hauptstadt? Das ist die Veranstaltungswoche 38 im Überblick:

Wann? 19. September bis 25. September 2022 (Kalenderwoche 38)

Wo? Admiralspalast, Huxleys Neue Welt, Lido, Mercedes-Benz Arena, Metropol, Privatclub Berlin, SO36, Velodrom, Verti Music Hall

Wer kommt? Black Stone Cherry, Dame, David Garrett, GooGoosh, Hubert von Goisern, Jules Ahoi, Michael Patrick Kelly, Pallbearer & Elder, Parkway Drive, Penny & Sparrow, Poems for Leila, Scandal

Los geht es am Dienstag mit einem Auftritt der australischen Metalcore-Band Parkway Drive im Velodrom. Am Mittwoch wird der Stargeiger David Garrett in Berlin erwartet. Er spielt in der Mercedes-Benz Arena. "Auf die guten alten Zeiten" stoßen Fans des österreichischen Rappers Dame im Huxleys am Mittwoch an. Ebenfalls am Mittwoch wird Hubert von Goisern im Admiralspalast und die Band Black Stone Cherry im Metropol auftreten. Ein Highlight verspricht das Konzert des irisch-amerikanischen Sängers Michael Patrick Kelly in der Mercedes-Benz Arena am Donnerstag. Wer es etwas härter und metallisch mag, sollte den US-Bands Pallbearer & Elder im SO36 am Donnerstag eine Chance geben. Außerdem werden am Donnerstag die japanische Band Scandal im Lido und Penny & Sparrow im Privatclub Berlin auftreten. Osteuropäischen Folk bietet das Duo Poems for Laila am Freitag im Privatclub, bevor am Sonntag die iranische Sängerin GooGoosh in der Verti Music Hall spielen wird.

Konzerte diese Woche in Berlin: Parkway Drive (Velodrom)

Parkway Drive kündigen ihre Rückkehr nach Europa an und werden am 20. September 2022 ein Konzert im Velodrom spielen. Mit im Gepäck hat die australische Metalcore-Band Songs aus ihrem aktuellen Album „Darker Still“, das im September 2022 erschien. Als Special Guest ist die aus Sheffield stammende Metalcore-Band „While She Sleeps“ bestätigt. Tickets gibt es ab 66,25 Euro im Vorverkauf (zzgl. Gebühren) beim Ticketanbieter Eventim.

Parkway Drive, Dienstag, 20. September 2022, Einlass 17.30 Uhr; Beginn 18.30 Uhr, Velodrom, Paul-Heyse-Straße 26. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: David Garrett (Mercedes-Benz Arena)

Stargeiger David Garrett.

Foto: Hendrik Schmidt / pa/dpa

Seine Interpretationen von Klassikern wie "Nothing Else Matters" und "Smooth Criminal" haben längst Musikgeschichte geschrieben: Jetzt kehrt der Geigenvirtuose David Garrett zurück auf die Bühne und wird am 21. September 2022 live in der Mercedes-Benz Arena auftreten. Fans dürfen sich auch auf neue Songs aus dem 2020 veröffentlichten Album "Alive – My Soundtrack" freuen. Für das Konzert gibt es nur noch Club-201-Tickets ab 149 Euro oder Premium-Tickets ab 159 Euro im Vorverkauf.

Hier gibt es mehr Informationen zu dem David Garrett-Konzert.

David Garrett, Mittwoch, 21. September 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Dame (Huxleys Neue Welt)

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Albums bestätigte der österreichischer Rapper, Sänger und Songwriter Dame alias Michael Zöttl seine große Jubiläumstour „Auf die guten alten Zeiten“ und wird am 21. September 2022 in Huxleys Neuer Welt spielen. Als Special Guests kündigten sich für Berlin Onk Lou und Mace an.

Dame, Mittwoch, 21. September 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Hubert von Goisern (Admiralspalast)

Hubert von Goisern

Foto: dpa

Hubert von Goisern kommt mit neuem Album „Zeiten & Zeichen“ am 21. September 2022 in den Admiralspalast. Das Konzert war ursprünglich bereits für 2020 und 2021 geplant gewesen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Hubert von Goisern, Mittwoch, 21. September 2022, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Tickets und weitere Infos gibt es hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Black Stone Cherry (Metropol)

Seit fast zwei Jahrzehnten vereint das Quartett aus dem US-amerikanischen Edmonton harten Südstaaten-Rock und mitreißende Gitarrenriffs. Berliner Fans von Black Stone Cherry sollten sich den 21. September 2022 im Kalender anstreichen, wenn die Hardrock-Band im Metropol auftreten wird. Tickets (ab 41,75 Euro zzgl. Gebühren) gibt es beim Ticketanbieter Dodo Tickets.

Black Stone Cherry, Mittwoch, 21. September 2022, Einlass 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Metropol Berlin, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Scandal (Lido)

In Japan sind sie bereits Superstars. Jetzt beehrt die Power-Pop-Rock-Band Scandal die Hauptstadt und wird am 22. September 2022 im Lido spielen. Mit im Gepäck haben die vier Musikerinnen aus Osaka Songs aus ihrem aktuellen Album „Mirror“, das im Januar 2022 erschien. Tickets gibt es ab 38 Euro im Vorverkauf (zzgl. Gebühren)

Scandal, Donnerstag, 22. September 2022, Einlass 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Lido Berlin, Cuvrystraße 7. 10997 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Penny & Sparrow (Privatclub Berlin)

Der Rolling Stone würdigte ihr Werk als „Folkmusik für Sonntagmorgen, ruhige Abende und all die zerbrechlichen Momente dazwischen“. Jetzt geht das Duo Penny & Sparrow im Herbst 2022 auf Deutschlandtour und kommt am 22. September 2022 für einen Auftritt in die Hauptstadt. Mit im Gepäck haben Andy Baxter und Kyle Jahnke Songs aus ihrem neuen Album "Olly Olly“. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 17,50 Euro (zzgl. Gebühren).

Penny & Sparrow, Donnerstag, 22. September 2022, Einlass 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Privatclub Berlin, Skalitzer Str. 85-86, Berlin 10997. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Pallbearer & Elder (SO36)

Pallbearer sind mit ihrem neuen Album Forgotten Days zurück und werden am Donnerstag gemeinsam mit der US-Metalband Elder im SO36 auftreten. Fans von Doom-Metal, Rock-Underground und psychedelischen Klängen sollten sich diesen Auftritt nicht entgehen lassen. Als Special Guest werden Irist erwartet.

Pallbearer & Elder, Donnerstag, 22. September 2022, Einlass 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Michael Patrick Kelly (Mercedes-Benz Arena)

Michael Patrick Kelly.

Foto: Christian Charisius / dpa

Der irisch-amerikanische Sänger Michael Patrick Kelly geht 2022/2023 auf große "B.O.A.T.S."-Tour und wird am 22. September 2022 für einen Auftritt in die Mercedes-Benz Arena kommen. Fans dürfen sich auf Songs aus seinem aktuellen Studioalbum "B.O.A.T.S" freuen.

Hier gibt es mehr Informationen zu dem Michael Patrick Kelly -Konzert.

Michael Patrick Kelly, Donnerstag, 22. September 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Poems for Leila (Privatclub Berlin)

Das Duo Poems for Leila bewegt sich zwischen dunklem Folk, Pop, Chanson und einer einzigartigen Poesie. Jetzt kommen die Musiker Nikolai Tomás und Joanna Gemma Auguri am 23. September 2022 für einen Auftritt in den Privatclub Berlin. Mit im Gepäck: Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum „Dark Timber“.

Poems for Leila, Freitag, 23. September 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Privatclub Berlin, Skalitzer Straße 85, 10997 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: GooGoosh (Verti Music Hall)

Die Ikone der iranischen Popmusik Googoosh (bürgerlicher Name Faegheh Atashin) kommt am 25. September 2022 für ein Konzert in die Verti Music Hall in Berlin. Fans dürfen sich auf eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits freuen – und ihr Repertoire ist beachtlich: Die Sängerin kann auf mehr als 250 persischsprachige und 55 internationale Hits zurückggreifen.

GooGoosh, Sonntag, 25. September 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Das sind alle Konzerte im Wochenüberblick:

Dienstag, 20. September 2022:

Parkway Drive (Velodrom)

Mittwoch, 21. September 2022:

David Garrett (Mercedes-Benz Arena)

Dame (Huxleys Neue Welt)

Hubert von Goisern (Admiralspalast)

Black Stone Cherry (Metropol)

Donnerstag, 22. September 2022:

Scandal (Lido)

Penny & Sparrow (Privatclub Berlin)

Pallbearer & Elder (SO36)

Michael Patrick Kelly (Mercedes-Benz Arena)

Freitag, 23. September 2022:

Poems for Leila (Privatclub Berlin)

Sonntag, 25. September 2022:

GooGoosh (Verti Music Hall)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Berliner Spielstätten:

